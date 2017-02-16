Почему не нужно бояться домашнего обучения

Российскую систему школьного образования ругают с одних трибун и превозносят с других.

Стороны приводят в доказательство внушительную статистику и трясут результатами исследований и новейших многоступенчатых тестов. Споры не утихают, и невозможно отделить правых от виноватых.

До определенного момента — пока твой ребенок не приходит из школы в слезах. Все показатели, рейтинги и громкие заявления теряют силу.

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Хорошо, если проблема в конкретном учреждении, которое легко сменить. Хуже, когда это уже не первая школа, и становится понятно — дело в системе.

В переломный момент родители задумываются о семейном образовании, но часто не решаются на этот шаг — слишком много рисков. Специалисты портала InternetUrok.ru рассказали, так ли рискованно домашнее обучение на самом деле.

Хоумскулинг — выбор экспериментаторов или знатоков?

В России семейное образование только начинает набирать силу — движению, которое называют «хоумскулинг», в нашей стране всего 30 лет.

При этом в последние годы на домашнее обучение перешли только 100 000 семей. Этого мало, чтобы создать информационное пространство, где родители могут делиться опытом и находить ценные советы. В итоге о семейном образовании практически никто ничего не знает. Не удивительно, что хоумскулинг оброс мифами, как овцебык шерстью — за ней не понять, что это за зверь такой и можно ли к нему приближаться. К счастью, недостаток информации — всего лишь вопрос времени.

За рубежом давно распробовали хоумскулинг. Например, в США на домашнем образовании более 1,5 миллиона детей. За 60 лет развития движения американские семьи прошли через множество проб и ошибок, поделились друг с другом опытом, и хоумскулинг стал понятной и адекватной альтернативой школьному обучению.

(кадр из фильма «Капитан Фантастик»)

Сегодня домашнее образование в России находится на условном этапе «знакомства». Чтобы на него перейти, действительно нужны смелость и готовность пробовать новое, но не менее важно — избавиться от беспочвенных страхов перед хоумскулингом.

Страх 1. Домашнее образование не дает социализации

Первое, что приходит на ум, когда слышишь о хоумскулинге: ребенок сидит в комнате с мамой и изучает предметы — безвылазно.

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Такая картина возмущает: «Общаясь только с родителями, ребенок не получит социализацию! Лучше оставить его в школе, где он научится взаимодействовать с обществом».

Тут надо поставить на паузу эмоции и задать себе вопрос: а про что она, эта социализация? Если верить словарям, главная задача этого процесса — изучить принятые в обществе нормы и стать его полноправным членом. Учит ли этому школа на самом деле? Какие нормы усваивает ребенок? Видит ли он себя полноправным членом общества? Вряд ли.

Правда в том, что позиция стандартной школы — всегда позиция силы. Ребенка делают удобным для обучения в массовом порядке: не задавай лишних вопросов, не спорь, делай то, что говорят. Это конвейерный подход. И его можно объяснить: детей в классе много, время урока ограничено, невозможно вести дискуссии с каждым учеником — необходимо выполнить установленную «сверху» программу. Таким образом, ребенок учится отмалчиваться, подстраиваться, слушаться других и не слышать себя. Социализация сомнительная. Такой подход годится для армии, но не работает, если вы хотите вырастить свободную личность.

При этом все понимают, как много зависит от учителя. Достаточно одного неграмотного преподавателя, чтобы затравить школьника и вырастить у него букет комплексов. Так случайный человек имеет все возможности, чтобы травмировать вашего ребенка.

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Известная противница школ, теле- и радиоведущая, общественный деятель Татьяна Лазарева, перевела на домашнее образование сына и дочь. В своих интервью она рассказывает, что отказалась от школы из-за бытового насилия и неуважительного отношения к детям. Татьяна считает, что школа, используя только страх в мотивации к учебе, уничтожает в ребенке личность и не дает раскрыться его индивидуальности.

Домашнее образование, напротив, идет от ребенка. Под него настраивается программа, способ подачи материала, темп и нагрузка. В итоге ребенок осознает свою значимость, учится прислушиваться к себе и привыкает к тому, что его слышат окружающие. Такие дети растут свободными от ярлыков и страха перед людьми «власть имущими». Они учатся диалогу и конструктивному взаимодействию — в противовес бунту и отмалчиванию в школе.

Страх 2. У ребенка не будет друзей

Родители, у которых большая часть друзей осталась именно со школы, боятся обречь своего ребенка на одиночество. Однако хоумскулеры давно решили этот вопрос. При грамотно построенном домашнем образовании дети посещают дополнительные курсы, кружки, спортивные секции, музеи, парки и гуляют во дворе и на даче с другими ребятами. Таким образом, ребенок общается с детьми, близкими по интересам, а также учится взаимодействию в разных коллективах. А это опять же социализация.

Опытные хоумскулеры советуют родителям включаться в знакомства: если ваш ребенок с кем-то подружился — обменяйтесь телефонами со взрослыми. В дальнейшем можно договориться ездить друг к другу в гости и вместе выбираться на прогулки и культурные мероприятия.

Третий вариант — найти друзей среди единомышленников. Хоумскулеры часто объединяются для совместного обучения и времяпрепровождения. Общение с подобными детьми на семейном обучении также будет полезно для ребенка.

Страх 3. Ребенок не получит достаточно знаний

Среди хоумскулеров есть родители, в одиночку обучающие детей. Они следуют программе школы или отклоняются от нее по своему усмотрению, при этом сами занимаются с ребенком и все ему объясняют.

Но не все родители готовы к таким подвигам — многие считают, что не смогут объяснить материал так глубоко, как хороший учитель.

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Это нормальное опасение и решаемый вопрос: можно нанять репетитора или обучаться через онлайн-школы. В этом случае главная задача родителей — организовать среду, где ребенок будет свободно и с радостью познавать мир.

Часто на домашнем образовании дети начинают учиться сами. В них снова возникает жажда знаний. Такой процесс называется «расшколиванием». Ребенок понимает, что теперь ему не нужно обучаться из-под палки, он раскрывается и тянется к знаниям сам. Потому что для детей это естественно.

Школа убивает любопытство ребенка. Насильно и в скучной форме в детей закладывают информацию, никак не привязывая ее к жизни. Вспомните свою школу. Скажете ли вы сегодня, что такое горение? Объясните ли работу великого закона сохранения энергии, когда поворотом ключа запускаете автомобиль? Ответите ли на вопрос: «Почему, если все люди генетически близки, некоторые сообщества столь отсталы?» Школьные знания, как растения без корней — просто не держатся в голове.

Так чего же бояться больше — школьного или семейного образования? Каждый ответит на это сам. Мы подведем итоги: цена, которую платит ребенок за возможность быть в системе — любопытство, индивидуальность и самоуважение. Стоит ли оно того? Решать вам.