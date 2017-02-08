Можно ли запланировать пол ребенка: мифы и реальность

«Вы кого хотите, мальчика или девочку?» — такой вопрос часто слышат пары, озабоченные вопросом продолжения рода. В большинстве случаев мужчины «голосуют» за мальчика. На протяжении многих веков сильному полу было выгодно именно рождение сына — ему можно передать престол, титул, семейное дело, фамилию. Женщины чаще мечтают о девочках — наряжать, косы заплетать, в принцесс играть.

Но часто в семьях, где уже есть, например, несколько сыновей, родители мечтают о девочке и не решаются на еще одну беременность, говоря: «Знать бы наверняка, что девочка — родили бы».

Народные приметы

Наши предки многие столетия пытались вывести свои «рецепты» зачатия мальчиков и девочек. Многие из таких народных примет можно встретить на форумах мам и сейчас. Но есть ли реальные методы, которые в деле планирования пола будущего ребенка действительно работают?

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Приметы, обучающие родителей зачатию ребенка определенного пола, одна другой интереснее. Например, для зачатия мальчика якобы надо подложить под супружескую кровать топор, под подушку — мальчиковую игрушку, также надо следить за тем, чтобы на небе сиял месяц (а не луна), само зачатие происходило в нечетный месяц, а женщина испытала оргазм. Для зачатия девочки, соответственно, всё нужно делать наоборот.

А был ли мальчик?

На самом деле в зачатии ребенка определенного пола никакой магии нет. Мужская клетка может иметь как X, так и Y-хромосомы, тогда как женская может нести в себе только X. Девочка получается, если обе хромосомы, попавшие в яйцеклетку — это хромосомы Х, а вот если в яйцеклетку попадает Y-хромосома, то рождается мальчик.

Сухая статистика

Статистически шансы зачать мальчика или девочку у любой матери примерно одинаковые, однако ученые давно заметили, что мальчиков традиционно рождается чуть-чуть больше: в возрасте до 4 лет на 1000 мальчиков приходится 947 девочек. Позже соотношение выравнивается, а к 50 годам женщин становится даже немного больше мужчин. Биологи объясняют это мудростью природы, которая как бы рассчитывает на то, что при рождении у девочки больше шанс дожить до репродуктивного возраста, чем у мальчика. Производя на свет больше мальчиков, природа как бы учитывает, что до репродуктивного возраста доживут примерно одно и то же количество особей обоих полов.

Всё по-научному

Есть несколько научно доказанных способов увеличить вероятность беременности ребенком определенного пола.

Например, если зачать ребенка за 12 часов (можно и за 72 часа) до овуляции, то на свет наверняка появится девочка. Для зачатия мальчика соитие нужно планировать как можно ближе к моменту овуляции: дело в том, что X-сперматозоиды могут жить в женском организме несколько дней, в то время как у Y-сперматозоидов «срок жизни» в утробе гораздо более ограничен. Чтобы Y-сперматозоид сделал свое дело, надо создать для него наиболее благоприятные условия, и тогда на свет появится мальчик.

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Есть также данные о влиянии на пол будущего ребенка диеты мамы. Считается, что зачатию мальчика способствуют продукты, богатые калием — мясо, рыба, хлеб, крупы, грибы, картофель, бобовые, в то время как для зачатия девочки — продукты, богатые магнием и кальцием (чай, кофе, какао, шоколад, яйца, хлебобулочные изделия без дрожжей). Однако данный метод может лишь увеличить вероятность появления на свет ребенка определенного пола.

Но научный способ предсказать пол будущего ребенка всё-таки существует. При проведении ЭКО часто практикуется предимплантационная диагностика (ПГД) — определение хромосомного набора эмбриона. На сегодняшний день возможно определение 24 хромосом, что позволяет выявить возможные аномалии и генетические заболевания плода, а также определить пол будущего ребенка практически со 100%-ной вероятностью.

В фильме «Гаттака», где изображено якобы идеальное общество с идеальными людьми, была предсказана технология, похожая на то, что сегодня можно сделать с помощью ПГД. Родители могли прийти к доктору, сдать свой генетический материал и отобрать только тех эмбрионов, которые соответствуют определенным характеристикам: выбрать цвет глаз и волос, рост ребенка, психологический портрет и, конечно, пол. Само собой, выбранные таким образом эмбрионы вырастали в совершенно здоровых, красивых и лишенных каких-либо аномалий здоровья детей.

Сегодня ПГД выполняют родителям, возраст которых превышает 35 лет и вступившим в программу ЭКО, чтобы сократить до минимума генетические аномалии еще на этапе отбора эмбрионов. Происходит это потому, что риски появления некоторых генетических отклонений у плода возрастают прямо пропорционально возрасту родителей.

Например, в России, как и в большинстве стран, где практикуется ЭКО, планирование пола запрещено законодательно. Противники метода утверждают, что возможность выбирать пол будущего ребенка может привести общество к тому, что представителей определенного пола может стать больше, а интересы меньшинства начнут ущемляться.

Родионова Ольга Сергеевна, врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»:

Россия относится к тем странам, где планирование пола ребенка в общей практике запрещено законом (№323-ФЗ от 21.11.2011). Но если ребенку конкретного пола грозит серьезное генетическое заболевание, передающееся девочкам или мальчикам от родителей, у врачей есть возможность предостеречь будущих родителей и спланировать пол ребенка. Это помогает избежать у малыша генетических аномалий и отклонений в развитии, передающихся по наследству — некоторые виды рака, муковисцидоз, серповидно-клеточная анемия, болезнь Гентингтона, гемофилия, мышечная дистрофия, синдром Леша-Нихена, адренолейкодистрофия и многие другие.

Есть страны, где предимплантационная диагностика в части пола ребенка вообще запрещена, даже если есть медицинские показания и возможные генетические риски. К таким странам относится Австрия, Вьетнам, Южная Корея и Новая Зеландия. В большинстве стран ситуация складывается примерно так же, как и у нас — пол определить можно, только если для этого есть серьезные медицинские основания. Есть страны, где определить пол будущего ребенка можно без препятствий со стороны закона, но с некоторыми оговорками — например, в Израиле ПГД разрешают делать, если в семье уже рождено 4 ребенка одинакового пола.

Массовая возможность выбирать пол ребенка действительно может качнуть маятник гендерного баланса в ненужную никому сторону.

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В патриархальных обществах желание иметь мальчиков предсказуемо может перевесить желание иметь девочек, а со временем это приведет не только к кризису воспроизводства потомства, но и к усилению сексистских настроений в обществе.

Так или иначе лучше не давать лишний повод для ущемления чьих-то прав при обсуждении вспомогательных репродуктивных технологий. Но и уходить в другую крайность, когда пол ребенка нельзя определять ни при каких обстоятельствах, тоже не стоит. В конце концов определение пола будущего ребенка позволяет родителям, которые являются носителями опасных генов, рожать здоровых детей и наслаждаться жизнью.

Если же возможные генетические отклонения в вашем с мужем семейном анамнезе отсутствуют, то лучше положиться на волю природы в непростом вопросе выбора пола вашего будущего чада.