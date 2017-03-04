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Запеканка картофельная с грибами в духовке

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Может ли абсолютно постная запеканка быть безумно вкусной? Ответ — да, очень даже!

Когда я планировала готовить это блюдо, немного смущало полное отсутствие в нем продуктов животного происхождения, ни тебе сливочного масла в картофельном пюре, ни молока, ни сырной корочки поверх запеканки. Но наличие в списке ингредиентов грибов, томатов в соку и тимьяна внушало надежду на успех предприятия.

Уже на середине приготовления я поняла, что блюдо будет фантастическим: грибной соус с овощами и томатами сводил с ума своим благоуханием и вызывал повышенное слюноотделение. Вместо сливочного масла в пюре я налила оливковое и приправила его лимонным соком и свежим тимьяном, что полностью компенсировало отсутствие молока и сыра.

Чудесная запеканка пришлась по вкусу абсолютно всем, и сыну в том числе, и я обязательно буду ее повторять, что и вам советую. Еще вкуснее она будет с грибным ассорти из опят, вешенок, боровиков.

Состав:

  • Картофель 600 г
  • Шампиньоны 600 г
  • Сельдерей корень 150 г
  • Лук 1 шт.
  • Помидоры в соку 500 мл
  • Чеснок 3 зубчика
  • Половинка лимона
  • Масло оливковое 4 ст.л.
  • Тимьян 6 веточек
  • Соль
  • Перец черный

Готовим!

1. Картошку чистим, режем дольками и варим так, как для пюре, до полной готовности. Воду с готовой картошки сливаем, подсушиваем кастрюлю с картошкой на минимальном огне и толчем в пюре. Добавляем в него по 2 ст.л. оливкового масла и лимонного сока, соль, перец и 2/3 листика тимьяна. Перемешиваем.

2. За то время, что картофель варится, готовим грибной соус. Для него мелко режем очищенные лук и корень сельдерея. Вымытые и очищенные грибы режем небольшими ломтиками.

В сотейнике нагреваем 2 ст.л. оливкового масла и обжариваем грибы с овощами на среднем огне, помешивая, минут 10. Добавляем измельченные вместе с соком томаты в собственном соку, пропущенный через пресс чеснок и тушим еще минут 5.

Солим и перчим грибной соус по вкусу и выливаем в глубокую керамическую форму для запекания.

3. Поверх грибного соуса распределяем картофельное пюре, посыпаем оставшимися листиками тимьяна и слегка сбрызгиваем оливковым маслом. Запекаем блюдо в духовке, нагретой до 200 градусов, 25 минут.

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0 Не нравится 0 Нравится 04.03.2017 Теги: запеканка пост рецепты вкусные блюда
 
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