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Утка с яблоками

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Рождественская классика. В этом варианте она с вишневым соусом, который часто встречается во французской кухне.

Яблоки и вишню можно использовать замороженные. Утку я готовила с применением нескольких особых, «утиных хитростей», чтобы была у нее хрустящая кожица, а мясо таяло во рту.

Вытопленный в процессе запекания жир можно слить в баночку и поставить в холодильник, потом его можно использовать для запекания картошки и для зажарки в рассольник.

В качестве гарнира к этой утке в рецепте фигурировал рис, и я поймала себя на мысли, что ни разу не пробовала это сочетание, хотя по отдельности очень люблю и то и другое.

Состав:

Утка 1,5 кг

Яблоки 5 шт.

Вишня 300 гр

Рис 300 гр

Масло сливочное 20 гр

Мед 1 ст.л.

Масло растительное 1 ст.л.

Цедра 1 апельсина

Цедра 1 лимона

Имбирь молотый 1/2 ч.л.

Имбирь свежий 0,5 см.

Сахар 2 ст.л.+1 ч.л.

Соль

Перец черный

Готовим!

1. Утку начинаем подготавливать накануне. Ее нужно ошпарить кипятком, чтоб кожица была хрустящая. Есть два варианта. Положить утку на решетку в раковину и вылить на нее 2-3 литра кипятка из чайника или опустить утку в кастрюлю с кипятком на пару минут.

2. Утку обсушить и обильно натереть крупной солью. Поставить в холодильник на 12 часов, не накрывая, чтобы кожица подсохла.

3. Для маринада смешать цедру цитрусовых, сухой молотый имбирь и 0,5 ч.л. молотого черного перца. Добавить в маринад масло и натереть половиной маринада утку изнутри и снаружи.

4. Порезать два яблока дольками и удалить семена. Наполнить утку яблоками, плотно сколоть отверстие зубочистками и обмотать кулинарным шпагатом.

5. Поставить форму для запекания на противень. На форму положить решетку, на решетку положить утку. Натыкать утиную кожу зубочисткой или вилкой для мяса. Поставить противень с уткой в нагретую до 200 градусов духовку и налить в противень кипяток, чтоб утка готовилась с паром, это сделает мясо очень нежным.

6. Готовить 40 минут. Перевернуть спинкой вверх и готовить еще 20 минут. Следить, чтоб в противне все время была вода. В оставшийся маринад добавить мед, вынуть утку. Перевернуть грудкой вверх и смазать медовым маринадом. Готовить еще 30-40 минут. В конце приготовления не доливать воду в противень, чтоб утка зарумянилась.

7. Для соуса вынуть косточки из вишни и положить ее вместе с соком в кастрюльку. Туда же натереть свежий имбирь, порезать кусочками 1 очищенное яблоко и всыпать сахар. Долить 150 мл воды и довести соус до кипения. Варить 20 минут, готовый соус погружным блендером измельчить в грубое пюре и подавать с уткой.

8. Рис отварить до готовности. Берите длиннозерный рассыпчатый рис, жасмин, басмати или пропаренный.

9. Оставшиеся два яблока, не очищая, порезать дольками и удалить семена. Обжарить яблоки на сливочном масле, посыпав чайной ложкой сахара, до румяности и мягкости. Подать утку с рисом, жареными яблоками и вишневым соусом.

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0 Не нравится 2 Нравится 03.01.2017 Теги: новогодний стол рецепты вкусные блюда
 
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