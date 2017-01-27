Устраняем бардак на кухне: 13 идей хранения

Женщина на кухне — Гай Юлий Цезарь. Выполнять приходится несколько дел одновременно. Время такое: цейтнот, беготня, суета.

Завтраки, обеды и ужины зачастую готовятся сразу вместе и впрок. Отвлекаться на поиски той или иной кухонной утвари — непозволительная роскошь. Всё должно быть под рукой, в лёгком доступе, чтобы даже с закрытыми глазами можно было найти. Только так можно сэкономить драгоценные минуты.

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Для порядка на кухне все средства хороши. Спорим, о некоторых ноу-хау ты и не подозревала?

Шкафы и полезная площадь

Ох, сколько же пропадает полезной площади в шкафах, если вещи сложены как попало. А быстро что-то достать из глубин? И вовсе нереальная задача. Тут как в известном анекдоте: «Открыла сумочку, достала кошёлочку, открыла кошёлочку, достала кошелёк, открыла кошелёк, достала деньги…» Даже если знаешь, где искать — потратишь уйму времени, чтобы добраться.

Но на радость любителям порядка существует масса способов структурировать кухонное пространство. Например, в обычные шкафы, располагающиеся под столешницей, можно установить специальные полки-пеналы. Причём эффективно использовать можно не только горизонтальные поверхности, но и вертикальные. Достаточно повесить дополнительные секции на дверцы. Удобно! Открыла — и всё под рукой. Двери шкафа исполняют роль выдвижного механизма.

А угловые секции? Вот уж где можно развернуться! Места — уйма. Идеально для больших кастрюль, сковородок, форм для запекания и другой громоздкой кухонной утвари. Одна проблема — тяжело доставать предметы, находящиеся в дальних концах шкафа.

Решение? Отрастить себе длинные-длинные руки… ну а если без шуток, выручить может так называемая «карусель» — выдвижная конструкция, разработанная специально для угловых секций. Потянула дверцу на себя — прикреплённые к ней полки вынырнули из глубин шкафа.

По крайней мере, так всё будет выглядеть при знакомстве с самыми популярными вариантами. Но модификации бывают разные. Есть, например, конструкции, представляющие собой просто вращающиеся на шесте полки — проворачиваешь и достаёшь то, что тебе нужно. Тут уж тебе выбирать, что удобнее. Кстати, если озаботиться этим вопросом ещё на этапе проектирования кухни, то появится альтернатива.

Угловой шкаф можно заказать с ящиками нестандартной формы. Ломаные линии обрадуют эстетов, но огорчат практиков — вещей в необычный шкаф поместится меньше.

Рейлинги и другие подвесные конструкции

Так что же получается? Хочешь использовать кухонное пространство максимально эффективно — забудь о красоте? И наоборот? Грусть-печаль!

Впрочем, есть компромисс — удовлетворить обе потребности помогут навесные конструкции. С их помощью множество нужных вещей с лёгкостью размещается в рабочей зоне и других стратегически важных местах. Конечный результат порадует всех — и эстетов, и практиков. Мы живём в век потребления, когда производители стремятся удовлетворить максимум покупательских нужд. Так что подобрать серию кухонных аксессуаров в нужном стиле — простая задача. Рейлинги, крючки и подвесные полочки-корзинки в стиле ретро? Пожалуйста!

Хай-тек? Нет проблем. Экостиль? Да сколько угодно.

Тебе остаётся лишь выбрать необходимые элементы и закрепить их в нужных зонах, обратившись за помощью к представителям сильного пола. Ну или самой…

Кстати, кроме традиционных рейлингов существуют и другие системы. Увы, на российском рынке они в меньшинстве. Например, внимания заслуживает оригинальная система, представляющая собой большую настенную панель с полозьями, по которым передвигаются навесные элементы. При отделке помещения её вообще можно использовать вместо привычного кухонного фартука. Необычно и функционально.

Способы хранения на открытых полках

Основная масса хозяек отдаёт предпочтение закрытой кухонной мебели. Безусловно, это практичнее: меньше пыли, а значит — меньше убирать. Да и размещать вещи проще: докупила специальные подставки, полочки, разделительные ящики и сортируй так, как хочется. За закрытыми дверцами всё равно ничего не видно, так что неважно то, как смотрится — главное, чтобы было удобно.

Ну а что делать тем, кто решился на смелый эксперимент и оборудовал кухню большим количеством открытых полок? Заимствовать опыт европейцев! Уж они-то знают толк в наведении порядка: в ход пускают оригинальные стеклянные ёмкости, картонные коробки, плетёные корзинки, деревянные ящики и даже соломенные сумки. Поверь, правильно сочетая все эти вещи, можно добиться потрясающего эффекта.

Например, использование прозрачных банок, лотков и кружек облегчает поиск нужных продуктов и позволяет играть с цветами — кухня преображается.

Плетеные коробки идеально подойдут для хранения овощей, обеспечивая достаточную вентиляцию. И со стороны приятно посмотреть: гораздо интереснее, чем шкафы с глухими дверцами.

Использование деревянных ящиков — ещё одно решение проблемы сортировки продуктов. Большие размещают на полу в дополнение к существующим полкам, а маленькие выставляют на стол во время работы. Удобно!

Даже корзинки-сумки можно пустить в дело! Непривычно? Странно? Но весьма удобно! Главное - подобрать подходящие экземпляры: наличие ручек, нужный объём, размер. Не бойся экспериментировать!

Маленькие домашние хитрости

Ну а теперь время ноу-хау.

Вот, к примеру, какие варианты хранения крышек от кастрюль ты знаешь? На подставке-гармошке — раз, на трапециевидном подвесе — два, на рейлингах — три. Это, пожалуй, самые распространённые варианты. Ну а что делать, если места совсем мало? Или когда не хочется тратить деньги на покупку очередных кухонных приспособлений?

На выручку придут народные умельцы, предлагающие использовать обычные пластмассовые крючки. Всего-то нужно закрепить их парами на дверцах шкафа на нужном расстоянии: в соответствии с диаметром крышек. Суперпрактично и ничего сложного!

Следующее оригинальное решение требует более длительной подготовки. Зато и результат куда как лучше. Мало того, что ты сможешь сэкономить массу места в шкафах и на полках, это ещё и эстетично до безобразия. Что будем делать? Парящие в воздухе банки!

Ну… почти парящие и почти в воздухе… мы будем крепить их к навесным шкафам. Понадобятся: стеклянные банки с закручивающимися крышками, отвёртка, молоток, шурупы и деревянная пластина. Крышки ввинчиваем в деревяшку и закрепляем получившуюся конструкцию на днище шкафа любым удобным способом. Вот, собственно, и всё — дальше останется только подвесить банки, закрутив их в крышки. В стеклянные ёмкости можно насыпать макаронные изделия, крупы или что-то другое. В любом случае смотреться будет эффектно и оригинально. А главное — функционально!

Фото: hgtv.com

И снова вернёмся от сложного к простому. Помнишь, в начале статьи мы говорили о рейлингах и других подвесных конструкциях?

Речь шла о системах, представленных в продаже. Но если хочется чего-то необычного, то можно сделать нечто подобное своими руками, используя обычную перфорированную панель. Причём её размер ты определишь сама, исходя из потребностей и наличия свободного места. Это может быть одна огромная подвесная система, а могут быть несколько маленьких, размещённых в разных местах кухни.

Крепишь конструкцию к стене, вставляешь крючки и развешиваешь сковородки, кастрюли, лопатки, половники, шумовки и другую кухонную утварь. Экономично и стильно!

Модернизация кладовки

Ну и напоследок поговорим о кладовках.

Если тебе повезло, то на твоей кухне сохранился такой закуток — маленький, глухой, трудно поддающийся оригинальным переделкам. Многие собственники квартир поспешили избавиться от них по окончанию 90-х: вопрос с дефицитом решился, отпала нужда хранить большое количество продуктов, покупая впрок. А вот дополнительная площадь была ой как нужна. Вот и разбирали почём зря.

А между тем в кладовку помещается огромное количество вещей. И распределить их по полочкам не составляет труда — всё в лёгком доступе, всё просматривается. Только вот с точки зрения дизайна — устарело.

Как вписать старую подсобку в современный интерьер? Опять же, дверцы… открыть-поставить-закрыть — неудобно, особенно если в руках что-то держишь. Решение? Дверь на полозьях! Не нужно тянуть на себя ручку, достаточно легонько толкнуть в сторону. Можно даже ногой открыть, если руки заняты. А, если покрасить такую дверь грифельной краской, то поверхность можно будет использовать для записи рецептов, меню и напоминаний. Удобно и смотрится здорово — европейский шик!

Существует еще масса способов навести порядок на кухне, используя различные системы хранения. Все они помогают современным хозяйкам экономить время. При грамотном распределении вещей многие рутинные процессы можно производить быстрее, не тратя время на поиск нужной посуды или кухонных инструментов.

А какие ноу-хау мы забыли упомянуть? Что еще пригодилось тебе на кухне?