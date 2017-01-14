Тренды оформления спален в 2017 году

Думаете обновить спальню? Эта статья поможет разобраться в тенденциях в мире дизайна, которые вскоре окажутся на пике популярности.

Впрочем, интерьерная мода-2017 способна вдохновить даже на внеплановые перемены в обстановке интимного пространства.

Фото: 123RF/Alexandre Zveiger

1. Только серый

Серый цвет способен изменить домашнее пространство в лучшую сторону. Он практичный и нейтральный, долго не надоедает и привносит в интерьер стильные нотки. Этот цвет настолько многогранен, что, используя разные оттенки серого, можно оформить не только спальню, но весь интерьер. Этот приём особенно любят архитекторы, ведь он позволяет выделить или скрыть какие-то участки пространства, подарить перспективу небольшому помещению и визуально увеличить его.

2. Нестандартные сочетания материалов

Сочетание кожи, латуни и мрамора выглядит необычно и ново, поэтому трендсеттеры прогнозируют ему популярность в этом году.

Такие натуральные материалы впишутся далеко не в каждый бюджет. Альтернативой могут стать экокожа и полимерные составы, имитирующие мрамор. Главное — выдержать мягкую цветовую гамму.

Еще одна актуальная комбинация — кожа и текстиль. В целом модный интерьер спальни подразумевает нетривиальные сочетания материалов, поэтому любые эксперименты только поощряются.

3. Насыщенная цветовая гамма

Многие считают, что приемлемыми для спальни являются исключительно пастельные оттенки. Но все больше дизайнеров создают интерьеры в карамельном, рубиновом, малиновом и даже черных цветах.

4. Брызги 60-х

Другие дизайнеры пошли еще дальше в выборе цветовой гаммы: наряду с возвращением к природным мотивам используются очень яркие цвета — желтый, голубой, фиолетовый. Такая цветовая палитра была на пике популярности в 60-х—70-х годах.

5. Назад к истокам

Преобладание натуральных материалов и естественных цветов сейчас в тренде. Что касается материалов, используемых в оформлении модных интерьеров, в 2017 году актуальными будут лен, хлопок, кожа и дерево. Желательно, чтобы их текстура была максимально близкой к естественной, то есть с минимальной степенью заводской обработки. Это касается и интенсивности их окраски. Обратите внимание на материалы, выдержанные в сдержанных оттенках синего, зеленого, коричневого, серого.

6. Без границ

Открытую планировку спальни пока редко можно встретить в жилищах на постсоветском пространстве. Но в западных странах увидеть спальню, объединенную даже с ванной комнатой, вполне реально. Такой вариант подойдет поклонникам свободного перемещения по квартире, которым для крепкого сна не нужна идеальная тишина.

7. Оригинальные изголовья

Для украшения изголовья спальни можно использовать самые неожиданные материалы. В этом году все чаще встречается вариант оформления стены в изголовье кровати раскрытыми книгами.

8. Полёт фантазии

Для того, чтобы спальня поместилась на нескольких квадратных метрах, нужен креативный подход. В модные тренды отлично впишется интерьер спальни на подиуме, в котором обустроены вместительные системы хранения. Такой способ зонирования отлично подходит для небольших квартир студийного типа.

Еще один вариант для маленьких жилищ — раздвижные перегородки, отделяющие спальную зону от остального пространства.

9. Компактность, миниатюрность

Избавиться от роскошных будуаров площадью в несколько десятков квадратных метров никакие модные тенденции не заставят. Но если в вашем распоряжении небольшая комната или даже спальная зона в квартире-студии, то время торжествовать. Тренды приветствуют нестандартные решения, которые помогают обустроить компактные спальни на минимальной площади. Несколько перегородок в углу большой комнаты или квартиры-студии — и модная спальня готова.

10. Триумфальное возвращение диван-кровати

Актуальный интерьер спальни подразумевает использование универсальных решений. Что может быть практичнее, чем диван-кровать? Ведь это универсальное решение для небольшого жилища, где днем спальня, в которой стоит диван-кровать, может использоваться в качестве гостиной. Такая мебель впишется практически в любой интерьерный стиль. Главное здесь помнить о первом тренде и выбирать модель нейтральной расцветки.

Фото из архива автора