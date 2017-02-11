 
 
 

Клео.ру
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Торт «Красный бархат» на День святого Валентина

  Стать блогером

Этот простой и вкусный десерт можно испечь когда угодно, на любой праздник или просто в выходной. И конечно, ко Дню всех влюбленных он будет особенно в тему, украшенный сердечками и розовым кремом.

Нежное тесто можно замесить на кефире, йогурте или пахте, а вот творожный сыр для крема обязателен. Если есть предубеждения к пищевому красителю, добавьте вместо него немного свекольного сока, конечно, такого насыщенного и яркого цвета не получится, но на вкусе это никак не отразится.

Я пекла корж для торта в мультиварке: она идеально пригодна для выпечки такого рода теста. Планируете печь бисквит, обычный или масляный, кекс или сдобный торт — выбирайте мультиварку: тесто пропечется, но останется нежным и слегка влажным.

А вот для песочного и слоеного теста мультиварка — не вариант, ему нужны как раз сухость и рассыпчатость.

Состав:

— Мука 250 гр

— Масло сливочное 250 гр

— Сахар 250 гр

— Яйца 3 шт.

— Кефир 250 мл

— Творожный сыр 300 гр

— Какао-порошок 2 ст.л.

— Ванильный экстракт 2 ч.л.

— Разрыхлитель 1, 5 ч.л.

— Уксус 1 ч.л.

— Краситель красный пищевой 1,5 ч.л.

— Сахарная пудра 250 гр

— Щепотка соли

Готовим!

1. Взбить 110 гр размягченного сливочного масла с сахаром и 1 ч. л. ванильного экстракта. По одному добавить яйца, взбивая каждое по 2 минуты.

2. Просеять муку с какао и разрыхлителем. Краситель и уксус размешать в кефире.

3. В три приема добавить в масляно-яичный крем муку и кефир, продолжая взбивать тесто на самой низкой скорости.

4. Смазать чашу мультиварки маслом и выложить тесто. Выпекать 40 минут. Остудить в форме на решетке (20 минут), вынуть из формы и остудить полностью.

5. Для крема взбить 140 гр размягченного сливочного масла с 1 ч.л. ванильного экстракта и творожным сыром. Всыпать сахарную пудру и взбить до пышности. Убрать крем в холодильник на 2 часа.

6. Остывший корж разрезать вдоль пополам. Намазать нижнюю часть коржа 1/3 частью крема и накрыть верхней частью.

7. Оставшимся кремом наполнить кондитерский шприц и украсить торт сверху и с боков по своему вкусу. Часть крема можно окрасить розовым красителем.

8. Убрать торт в холодильник на 3 часа для пропитки.

  Все блоги Все блоги

« Предыдущий пост

0 Не нравится 2 Нравится 11.02.2017 Теги: торт день святого валентина выпечка рецепты
 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий
    •  
      Суп с брюссельской капустой
       
      28.01.2017
      Суп с брюссельской капустой

      Нежный, кремовый суп очень хорош в холодное время года: он согревает и питает одновременно. А брюссельская капуста — чемпион по витамину С и микроэлементам. Готовим?

      Зоряна Ивченко
    •  
      Кофейные пирожные из кукурузной муки. Без глютена
       
      21.01.2017
      Кофейные пирожные из кукурузной муки. Без глютена

      Рецепт почти диетической выпечки, которая прекрасно подойдет для аллергиков. Мне необыкновенно понравилось сочетание шоколадного пудинга со смородиновым вареньем — это просто нечто, очень рекомендую!

      Зоряна Ивченко
    •  
      Утка с яблоками
       
      03.01.2017
        1 отзыв
      Утка с яблоками

      Рождественская классика и несколько «утиных хитростей», чтобы мясо таяло во рту.

      Зоряна Ивченко
    •  
      Рождественский яблочный кекс
       
      17.12.2016
      Рождественский яблочный кекс

      Очень вкусный десерт, особенно с чаем! Кекс с яблоками, орехами и изюмом.

      Зоряна Ивченко

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору