Торт «Красный бархат» на День святого Валентина

Этот простой и вкусный десерт можно испечь когда угодно, на любой праздник или просто в выходной. И конечно, ко Дню всех влюбленных он будет особенно в тему, украшенный сердечками и розовым кремом.

Нежное тесто можно замесить на кефире, йогурте или пахте, а вот творожный сыр для крема обязателен. Если есть предубеждения к пищевому красителю, добавьте вместо него немного свекольного сока, конечно, такого насыщенного и яркого цвета не получится, но на вкусе это никак не отразится.

Я пекла корж для торта в мультиварке: она идеально пригодна для выпечки такого рода теста. Планируете печь бисквит, обычный или масляный, кекс или сдобный торт — выбирайте мультиварку: тесто пропечется, но останется нежным и слегка влажным.

А вот для песочного и слоеного теста мультиварка — не вариант, ему нужны как раз сухость и рассыпчатость.

Состав:

— Мука 250 гр

— Масло сливочное 250 гр

— Сахар 250 гр

— Яйца 3 шт.

— Кефир 250 мл

— Творожный сыр 300 гр

— Какао-порошок 2 ст.л.

— Ванильный экстракт 2 ч.л.

— Разрыхлитель 1, 5 ч.л.

— Уксус 1 ч.л.

— Краситель красный пищевой 1,5 ч.л.

— Сахарная пудра 250 гр

— Щепотка соли

Готовим!

1. Взбить 110 гр размягченного сливочного масла с сахаром и 1 ч. л. ванильного экстракта. По одному добавить яйца, взбивая каждое по 2 минуты.

2. Просеять муку с какао и разрыхлителем. Краситель и уксус размешать в кефире.

3. В три приема добавить в масляно-яичный крем муку и кефир, продолжая взбивать тесто на самой низкой скорости.

4. Смазать чашу мультиварки маслом и выложить тесто. Выпекать 40 минут. Остудить в форме на решетке (20 минут), вынуть из формы и остудить полностью.

5. Для крема взбить 140 гр размягченного сливочного масла с 1 ч.л. ванильного экстракта и творожным сыром. Всыпать сахарную пудру и взбить до пышности. Убрать крем в холодильник на 2 часа.

6. Остывший корж разрезать вдоль пополам. Намазать нижнюю часть коржа 1/3 частью крема и накрыть верхней частью.

7. Оставшимся кремом наполнить кондитерский шприц и украсить торт сверху и с боков по своему вкусу. Часть крема можно окрасить розовым красителем.

8. Убрать торт в холодильник на 3 часа для пропитки.