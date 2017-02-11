Торт «Красный бархат» на День святого Валентина
Этот простой и вкусный десерт можно испечь когда угодно, на любой праздник или просто в выходной. И конечно, ко Дню всех влюбленных он будет особенно в тему, украшенный сердечками и розовым кремом.
Нежное тесто можно замесить на кефире, йогурте или пахте, а вот творожный сыр для крема обязателен. Если есть предубеждения к пищевому красителю, добавьте вместо него немного свекольного сока, конечно, такого насыщенного и яркого цвета не получится, но на вкусе это никак не отразится.
Я пекла корж для торта в мультиварке: она идеально пригодна для выпечки такого рода теста. Планируете печь бисквит, обычный или масляный, кекс или сдобный торт — выбирайте мультиварку: тесто пропечется, но останется нежным и слегка влажным.
А вот для песочного и слоеного теста мультиварка — не вариант, ему нужны как раз сухость и рассыпчатость.
Состав:
— Мука 250 гр
— Масло сливочное 250 гр
— Сахар 250 гр
— Яйца 3 шт.
— Кефир 250 мл
— Творожный сыр 300 гр
— Какао-порошок 2 ст.л.
— Ванильный экстракт 2 ч.л.
— Разрыхлитель 1, 5 ч.л.
— Уксус 1 ч.л.
— Краситель красный пищевой 1,5 ч.л.
— Сахарная пудра 250 гр
— Щепотка соли
Готовим!
1. Взбить 110 гр размягченного сливочного масла с сахаром и 1 ч. л. ванильного экстракта. По одному добавить яйца, взбивая каждое по 2 минуты.
2. Просеять муку с какао и разрыхлителем. Краситель и уксус размешать в кефире.
3. В три приема добавить в масляно-яичный крем муку и кефир, продолжая взбивать тесто на самой низкой скорости.
4. Смазать чашу мультиварки маслом и выложить тесто. Выпекать 40 минут. Остудить в форме на решетке (20 минут), вынуть из формы и остудить полностью.
5. Для крема взбить 140 гр размягченного сливочного масла с 1 ч.л. ванильного экстракта и творожным сыром. Всыпать сахарную пудру и взбить до пышности. Убрать крем в холодильник на 2 часа.
6. Остывший корж разрезать вдоль пополам. Намазать нижнюю часть коржа 1/3 частью крема и накрыть верхней частью.
7. Оставшимся кремом наполнить кондитерский шприц и украсить торт сверху и с боков по своему вкусу. Часть крема можно окрасить розовым красителем.
8. Убрать торт в холодильник на 3 часа для пропитки.
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28.01.2017
Нежный, кремовый суп очень хорош в холодное время года: он согревает и питает одновременно. А брюссельская капуста — чемпион по витамину С и микроэлементам. Готовим?
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21.01.2017
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03.01.20171 отзыв
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17.12.2016
Очень вкусный десерт, особенно с чаем! Кекс с яблоками, орехами и изюмом.