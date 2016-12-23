10 лайфхаков для быстрой уборки

Подготовка к Новому году — тот ещё триатлон. Кто-то начинает с гонки за подарками, кто-то с забега по продуктовым магазинам. Но финальное испытание всегда одно — генеральная уборка в доме. Эх, понеслась!

Минимум времени, максимум дел. Как же всё успеть? Без спринтерских ноу-хау не обойтись. Читай, какие бытовые хитрости помогут тебе навести порядок с максимальной скоростью.

Фото: 123RF/Igor Daniel

1. Правильный инвентарь

Как говорила моя бабушка: «Если тебе тяжело что-то делать, то ты ошиблась в выборе способа или инструмента для работы». И поверьте, год от года я убеждаюсь в её правоте. Стоит лишь немного пораскинуть мозгами, провести пару экспериментов - и нужные помощники находятся. Хотите пример? Пожалуйста!

Вот, казалось бы, банальная процедура — подметание и мытьё полов. Что тут можно изменить? Ну, во-первых, всем, кто ещё не использует пылесос вместо веника, очень рекомендую начать это делать — процесс уборки ускоряется в разы. Впрочем, сия светлая мысль наверняка уже посетила не одну хозяйскую голову. Поделиться же я хочу другим опытом — «швабровым».

Оказывается, я многие годы заблуждалась, считая, что нет особой разницы в том, какой инвентарь использовать при мытье полов. Череда экспериментов показала, что нюансы имеют значение. Уйма времени уходила на фиксацию сползающих тряпок, вымачивание пересыхающих губок, смену расходников, починку отдельных конструктивных элементов. Не говоря уже о том, что не все швабры подходили для уборки под мебелью или в угловых зонах.

Не называя бренд, могу сказать, что остановилась в итоге на комплекте: ведро плюс швабра с вращающимся основанием. Закоулки вымываются без труда, а тряпка на липучках, легко снимается, моется, меняется. Этот набор служит мне верой и правдой уже несколько лет и, в отличие от предшественников, ни разу не ломался. На мытьё полов я трачу минимум времени, потому что всё предельно удобно: никаких лишних движений. Тряпка, кстати, не оставляет разводов, так что мне даже не приходится добавлять в воду средство для мытья полов. Хотя это тоже полезно для тех, кто хочет облегчить себе задачу в будущем. Ведь плёнка, которая появляется при использовании специальных жидкостей, играет роль защитного покрытия — грязь меньше впитывается и легче отмывается.

Скорость выполнения остальных видов работ тоже зависит от правильности выбора инвентаря и средств очистки. Тряпки из микроволокна, меламиновые губки, щётки с разного рода щетиной, всевозможные бытовые приспособления, химические или органические составы — всё это, правильно подобранное в соответствии с решаемой задачей, экономит массу времени и сил.

2. Логика и порядок выполнения работ. Работа над ошибками

Ещё один совет, позволяющий сократить время уборки. Зачищать поверхности следует ярусами: сначала верхние, потом нижние. Так ты избавишь себя от необходимости повторно убирать те секторы, которые уже были очищены.

Если ты, к примеру, сначала отдраила полы, а лишь затем перешла к протиранию рабочих поверхностей, то тебе снова придётся вооружаться веником и шваброй. Ведь как бы ты ни старалась, а часть крошек всё равно упадёт на пол с кухонного стола. То же касается пыли со шкафов и открытых полок, которая опять осядет на коврах, которые ты уже пропылесосила.

Так что для экономии времени рекомендуется всё же соблюдать определённый порядок выполнения работ. Дабы не переделывать по два раза одно и то же.

3. Как музыка влияет на скорость уборки

Время пролетит быстрее, если параллельно c наведением порядка слушать любимую музыку или аудиокнигу. Кто-то посетует, что реально-то звуковое сопровождение ни на что не повлияет. Но эмоциональная составляющая тоже важна: усталости меньше, настроение лучше.

Фото: 123RF/Igor Daniel

Да, и если уж разбираться досконально, то сэкономить несколько драгоценных минут всё же получится — скорость уборки возрастёт, если подстроиться под ритм. Ну, естественно, только в том случае, когда речь идёт об allegro-композициях.

4. В борьбе с пылью поможет кондиционер для белья

Опытные хозяйки утверждают, что если тряпку смочить в воде, смешанной с кондиционером для белья, а затем протереть ею полки и другие открытые поверхности, то пыль почти не будет на них оседать.

Чем это средство эффективнее обычной полироли для мебели? Расход кондиционера меньше: один мерный колпачок на два-три литра воды. А это какая-никакая, но экономия. Причём не только денег. Ведь если пыли скопится минимум, то на следующую уборку уйдёт меньше времени.

5. Вощёная бумага поможет быстро почистить краны без химии

Ещё одно ноу-хау — экспериментальное средство очистки водопроводных кранов и других металлических элементов.

Вместо традиционных средств очистки можно использовать обыкновенную пекарскую бумагу. Пара движений с лёгким нажимом — и поверхности начинают блестеть. Экономит время? Конечно!

6. Зубная щётка и правда чистит труднодоступные места

Если в рекламном ролике о зубных щётках фраза «труднодоступные места» вызывает лишь усмешку, то в нашем случае её использование оправданно. Причём именно вкупе со словосочетанием «зубная щётка».

Каждая хозяйка сталкивалась с проблемой очистки швов между плитками, стыков в ванной, кромок поддона душевой кабины и многочисленных укромных уголков. Тряпки и губки в данной ситуации — не помощники. Большие щётки неудобны. Нужен инструмент с жёсткой щетиной и небольшой площадью. Вот тут-то и возникает мысль о зубной щётке. Это приспособление идеально подходит для работы с труднодоступными местами. Нанесли на шов или стык чистящее средство и оттёрли мини-щёткой, прилагая небольшие усилия. Удобно, быстро, легко!

Фото: 123RF/akz

7. Подручные средства против грязной посуды

Ну какая генеральная уборка без мытья посуды? И как же много времени уходит на этот утомительный процесс. Особенно когда что-то пригорело. Или если внутренность чашек покрыта чайно-кофейным налётом. Или если в чайнике появилась накипь. Или… Список дел может быть очень длинным. А чем труднее что-то очистить, тем дольше приходится стоять у раковины с горой кастрюль, тарелок, чашек и столовых приборов.

Как быть? Вооружиться уксусом, содой и лимонной кислотой! Эти ингредиенты входят в состав многих «волшебных» домашних средств. Чуть ниже я расскажу, как с их помощью очистить пятна с дивана или кресла. А сейчас вернёмся к проблемам с отмыванием посуды.

Накипь в электрическом чайнике. Засыпаем лимонную кислоту (достаточно 10 грамм), заливаем водой, кипятим, сливаем воду, всполаскиваем — всё.

Кофейно-чайный налёт в чашках. Протираем уксусом, оставляем на 15-20 минут, смываем. Если загрязнение сильное, разбавляем уксус водой, заливаем раствор в посуду и оставляем на час. Также можно использовать соду, смешанную с солью, но при этом варианте очистки могут появиться микротрещины.

Нагар на кастрюлях и сковородках. Если пригорела еда в алюминиевой кастрюле, то нужно залить в неё воду, засыпать лимонную кислоту и прокипятить до момента, когда большая часть нагара отсоединится от стенок и дна. Оставшиеся пятна будет легко удалить содой. Если очистить нужно металлическую кастрюлю или сковороду, то воспользоваться лучше следующим рецептом. Понадобится: кальцинированная сода (2 чайные ложки на литр воды), стружка хозяйственного мыла (100 грамм), одно кислое яблоко, протёртое на тёрке. Смешиваем ингредиенты в большой ёмкости (в неё должна поместиться очищаемая кастрюля или сковородка), заливаем водой, ставим на огонь и доводим до кипения. В полученный чистящий раствор опускаем посуду с нагаром и оставляем на маленьком огне на полтора-два часа. Доливаем воду по мере необходимости. Вся грязная поверхность должна быть погружена в раствор. Такая ванночка очистит 99% грязи, а остальное легко домыть абразивной стороной губки.

Вот такими нехитрыми подручными средствами можно воспользоваться при решении некоторых бытовых проблем. Причём времени будет потрачено в разы меньше, так как не придётся тратить силы на малоэффективные техники очистки.

8. Чем быстро очистить мягкую мебель

Я обещала рассказать о том, как использовать соду и уксус в борьбе с пятнами на диванах и креслах. Сразу оговорюсь, нижеприведённый рецепт был найден мной на просторах интернета совсем недавно. До этого была испробована куча химических средств разных производителей, обещающих чудо избавления от грязи за минуты, часы, дни и так далее. Эффективность, увы, нулевая. Максимум, чего удалось добиться — загрязнённые участки теряли цвет. А это, скажу я вам, выглядит не многим лучше.

Итак, нам понадобится: 1 столовая ложка соды, 1/3 стакана уксуса, полчашки тёплой воды и 1 столовая ложка стирального порошка. Естественно, что объём можно увеличивать в соответствии с площадью загрязнённой поверхности. Смешиваем все ингредиенты, берём обычную посудную губку и, вымачивая её в растворе, трём пятна.

Результат оказался лучше, чем при использовании всех предыдущих средств. Идеально не получилось (возможно, сыграли роль предыдущие эксперименты), но пятна стали почти незаметными. В любом случае данный способ очистки потребовал меньше сил и времени, а эффективность оказалась выше ожиданий.

9. Жирные пятна и бельё. Какие домашние хитрости вернут товарный вид?

В обязательную программу уборки также входит стирка. И при наличии огромного количества универсальных пятновыводителей всё равно появляются загрязнения, вызывающие сложности при попытке их удаления.

Например, жирные пятна. Ну не будешь же каждый раз бежать в магазин за бутылочкой специального средства. Ведь под рукой есть более эффективный и, что главное, недорогой вариант — средство для мытья посуды. Да-да, этот раствор, нанесённый на жирное пятно перед стиркой, способен очистить любое бельё. Вот тебе и сокращение трудозатрат. Попробуй, не разочаруешься!

10. Превентивные меры. Как убирать, не убирая?

Ну и напоследок ещё пара хитростей для тех, кто отдаёт предпочтение профилактическим мерам.

Фото: 123RF/ Nastya Tepikina

Представь: огонь, сковорода, жир — капли масла разлетаются вокруг, оседая на плиту и окружающие её поверхности. Знакомая картина? Скажешь: «А что поделаешь? Если даже специальная сетка, установленная вместо крышки, не спасает».

Есть способ лучше. Вытащи конфорки и накрой всю плиту фольгой, затем проделай отверстия в соответствующих местах и поставь горелки на место. Теперь можно жарить сколько угодно, масло будет попадать на защитное покрытие. После приготовления фольгу снимают и выбрасывают (или прячут до следующего раза). Итог — чистая плита!

Ещё одна стандартная ситуация: стол, тесто, скалка — всё в муке. Начинаешь убирать, а она то и дело норовит просыпаться на пол. Кто-то вооружается тряпкой или губкой, кто-то ножом и ведром — увы, всё тщетно. С первого раза всё равно идеально не отчистишь. Или всё-таки есть способ?

Попробуй перед процедурой раскатывания застелить всё пищевой плёнкой. Она легко цепляется к любым поверхностям и отлично держится. Закончила работать с тестом, свернула аккуратно плёнку - и стол мыть не нужно!

Отсчёт лайфхаков закончен! Пора стартовать, приступая к генеральной уборке. 10 этих бытовых хитростей помогут тебе сделать ее с рекордной скоростью. А значит, останется время на более приятные хлопоты. Удачи в предпраздничном марафоне!