Суп с брюссельской капустой
Я варю этот суп уже лет 16, если не больше, как только в продаже начала появляться замороженная брюссельская капуста. Потом стала доступна и свежая, из нее суп гораздо вкуснее, конечно. Нежный кремовый суп очень хорош в холодное время года, он согревает и питает одновременно. За питательную часть ответственны сметана, вареные яйца и румяные гренки.
Интересна история появления такой капусты-крошки. Нехватка земли вынудила бельгийских земледельцев вывести капусту, растущую вверх. Я сама не сажала ее никогда, а вот соседка угощала. Выглядит внушительно: огромный такой стебель, высотой метра полтора, весь облепленный маленькими капустками.
Состав (на 4 порции):
Брюссельская капуста — 600 гр
Крупная луковица — 1 шт.
Сметана — 100 гр
Сливочное масло — 1 ст.л.
Яйца — 4 шт.
Батон или чиабатта — 4 ломтика
Соль
Перец черный
Мускатный орех
Готовим!
1. Очистить и порезать мелкими кубиками репчатый лук. В двухлитровой кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло и слегка потушить лук несколько минут, до прозрачности и легкой золотистости.
2. Брюссельскую капусту вымыть, отрезать жесткие основания кочанчиков и порезать пополам.
3. Добавить капусту к луку, влить 1 литр кипятка (можно мясного или овощного бульона). Довести суп до кипения, убавить огонь и варить 20 минут. Если вы используете замороженную капусту, то суп будет готов раньше, минут за 15.
4. Достать из супа немного капусты и отложить.
5. Добавить в суп сметану и измельчить погружным блендером до однородности.
6. Приправить по вкусу солью, перцем и щепоткой свеженатертого мускатного ореха и вернуть в суп половинки кочанчиков капусты.
7. Яйца отварить вкрутую, опустить в холодную воду, очистить, порезать крупными кубиками.
8. Хлеб порезать средними кубиками и подрумянить в духовке до золотистого цвета.
9. Подавать суп с порезанными на кусочки яйцами и гренками.
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