Суп с брюссельской капустой

Я варю этот суп уже лет 16, если не больше, как только в продаже начала появляться замороженная брюссельская капуста. Потом стала доступна и свежая, из нее суп гораздо вкуснее, конечно. Нежный кремовый суп очень хорош в холодное время года, он согревает и питает одновременно. За питательную часть ответственны сметана, вареные яйца и румяные гренки.

Интересна история появления такой капусты-крошки. Нехватка земли вынудила бельгийских земледельцев вывести капусту, растущую вверх. Я сама не сажала ее никогда, а вот соседка угощала. Выглядит внушительно: огромный такой стебель, высотой метра полтора, весь облепленный маленькими капустками.

Состав (на 4 порции):

Брюссельская капуста — 600 гр

Крупная луковица — 1 шт.

Сметана — 100 гр

Сливочное масло — 1 ст.л.

Яйца — 4 шт.

Батон или чиабатта — 4 ломтика

Соль

Перец черный

Мускатный орех

Готовим!

1. Очистить и порезать мелкими кубиками репчатый лук. В двухлитровой кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло и слегка потушить лук несколько минут, до прозрачности и легкой золотистости.

2. Брюссельскую капусту вымыть, отрезать жесткие основания кочанчиков и порезать пополам.

3. Добавить капусту к луку, влить 1 литр кипятка (можно мясного или овощного бульона). Довести суп до кипения, убавить огонь и варить 20 минут. Если вы используете замороженную капусту, то суп будет готов раньше, минут за 15.

4. Достать из супа немного капусты и отложить.

5. Добавить в суп сметану и измельчить погружным блендером до однородности.

6. Приправить по вкусу солью, перцем и щепоткой свеженатертого мускатного ореха и вернуть в суп половинки кочанчиков капусты.

7. Яйца отварить вкрутую, опустить в холодную воду, очистить, порезать крупными кубиками.

8. Хлеб порезать средними кубиками и подрумянить в духовке до золотистого цвета.

9. Подавать суп с порезанными на кусочки яйцами и гренками.