Кофейные пирожные из кукурузной муки. Без глютена

Мне необыкновенно понравилось сочетание шоколадного пудинга со смородиновым вареньем — это просто нечто, очень рекомендую! Любителям влажной выпечки с кофейным вкусом рецепт точно очень понравится.

Эти пирожные не содержат глютен, что немаловажно для аллергиков. Кстати, они довольно-таки диетические, на растительном масле и с пудинговым кремом, жира в них немного.

Состав:

Кукурузная мука 150 гр

Сахар 75 гр + 4 ст.л.

Растительное масло без запаха (у меня масло рисовых отрубей) 90 мл

Яйца 2 шт.

Молоко 300 мл

Порошок для шоколадного пудинга 1 пакетик (или 30 гр кукурузного крахмала + 10 гр какао-порошка)

Смородиновое варенье, повидло, джем и т.п. 60 гр

Сваренный или растворимый кофе 2 ст.л.

Сметана 2 ст.л.

Ром 1 ст.л.

Разрыхлитель 10 гр

Щепотка соли

Шоколадная стружка и мята для украшения

Готовим!

1. Просеять в миску кукурузную муку с разрыхлителем. Добавить кофе, ром, яйца, масло, 75 гр сахара и щепотку соли и перемешать до полной однородности. Тесто будет полужидким, это нормально.

2. Форму для выпечки диаметром 30 на 15 см выстлать пергаментом и вылить тесто. Выпекать в нагретой до 170 градусов духовке около 30 минут (или до сухой шпажки).

3. Готовый корж немного остудить, вынуть из формы и остудить полностью. Намазать корж смородиновым вареньем.

4. Приготовить шоколадный пудинг по инструкции на упаковке с 300 мл молока и 4 ст.л. сахара, полностью остудить и подмешать сметану.

5. Намазать кремом корж поверх варенья, дать застыть в холодильнике минут 30.

6. Посыпать шоколадной стружкой и разрезать на квадраты. По желанию украсить мятой и подавать.