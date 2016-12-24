5 рецептов новогодних тортов

Новый 2017 год все ближе. Все чаще хозяйки задумываются о праздничном застолье. Что должно быть на новогоднем столе в преддверии года Красного Петуха, так это обилие сладкой выпечки. Какая птица не любит вкусных крошек?!

Традиционно в нашей большой семье на главный праздник года пекутся торты. За новогодним столом их как минимум два: от меня и от моей свекрови. Причем я стараюсь выбирать новый оригинальный рецепт, а она угощает нас всеми любимым, проверенным временем традиционным тортом. А потом начинается целая череда застолий и посиделок, ведь впереди же 10 дней выходных… Мы печем много, экспериментируем, чтобы удивить друзей и родных необычными десертами.

За годы семейной жизни я накопила много рецептов вкусных тортов. Дети любят сладкое, поэтому я стараюсь их радовать чем-то новеньким к каждому дню рождения. Однако есть у нас и рецепты-фавориты, «тортики-бестселлеры» нашей семьи. Именно о них я хочу сегодня рассказать читательницам «Клео».

1. Шоколадный трюфель

Самый любимый торт у детей. Он сладкий и очень нежный.

Фото: 123RF/ Liliya Kandrashevich

Состав:

140 г муки, 1 банка сгущенки, 100 г сливочного масла, 35 г коричневого сахара, 1 яичный желток, 35 г какао-порошка (выбирайте очень хороший), немного соли. Для крема: 200 г темного шоколада, 2 яйца, 300 г молока, 2 ст.л. рома.

Способ приготовления

Размягченное сливочное масло взбить с сахаром, добавить 1 столовую ложку муки, желток и хорошенько взбить всю смесь.

Какао перемешать с оставшейся мукой, по одной ложке добавлять во взбитое масло (можно мешать в комбайне).

Духовку разогреть до 200 градусов С. В разъемную форму выстлать бумагу для выпечки, сверху вылить тесто. Наколоть корж вилкой и поставить в морозилку на 15 минут.

Приготовить крем: шоколад растопить на водяной бане с ромом. Молоко влить в небольшую кастрюлю, довести до кипения, снять с огня. Яйца взбить блендером и ввести в разогретое молоко, помешивая все время. Вернуть кастрюлю с молочно-яичной массой на огонь и прогреть 3-5 минут. Затем снять с огня и еще мешать, пока чуть остынет.

В растопленный шоколад с ромом тонкой струйкой влить молочно-яичную смесь, перемешать все. Охлажденный корж накрыть пищевой бумагой, насыпать горох и отправить в духовку на 15 минут, потом удалить горох и выпекать корж еще 5 минут.

Вынуть корж из духовки, высыпать половину соли, равномерно распределить вареную сгущенку, затем шоколадный крем, а сверху оставшуюся соль. Понизить температуру духовки до 150 С и выпекать торт еще 20 минут. Оставить его в выключенной духовке еще на 20 минут.

2. Торт «Жозефина»

Способ приготовления

3 яйца, 3 желтка, 4 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка соды, погашенной уксусом, 75 г сахара, 2 стакана муки — все это перемешать в комок.

Взбить 3 белка и 2 стакана сахара в стоячую пену.

Раскатать 4 коржа и каждый смазать белком и посыпать грецким орехом. Запекать коржи отдельно 25 минут при температуре 170оС.

Для крема: стакан сахара, 2 ложки муки размешать и добавить 2 стакана молока. Получившуюся смесь довести на плите до кипения и остудить. Взбить 200 г мягкого масла, после чего соединить с кремом и хорошенько взбить смесь.

Каждый испеченный корж смазать кремом и сложить друг на друга, сверху украсить половинками грецких орехов.

3. «Мазурик»

Торт для тех, кто любит конфеты «Коровка» или козинаки с изюмом.

Способ приготовления

Взбить 2 яйца и стакан сахара. Добавить 2 столовые ложки топленого мягкого масла, чайную ложку гашеной соды, стакан муки, стакан крупно порезанного изюма и 1 стакан крупно порубленных грецких орехов.

Полученную смесь выложить на бумагу в форму, распластать мокрой рукой, бугорки прижать. Выпекать в духовке 35 минут при 150 градусах С.

Достать сразу, чтобы не высох.

4. «О ранжевый рай»

Легкий, воздушный и очень вкусный, по-настоящему новогодний торт, поскольку запах мандаринов будет наполнять всю комнату и создавать настроение. А так как в основе — морковь, то он еще и не такой уж вредный, можно позволить себе и 2, и 3 кусочка, если очень хочется. Еще один плюс — для его приготовления не нужна духовка. Готовим?

Фото: 123RF/marcing1

Способ приготовления

Крем: один стакан сахара, 250 мл сметаны (лучше пожирнее), цедра одного лимона — взбить и убрать в холодильник.

Тесто: один стакан тертой моркови смешать со стаканом муки, стаканом сахара, добавить 3 яйца и чайную ложку соды — смешать и выложить на 2 или 4 сковородки, смазать маслом.

Промазать получившиеся коржи кремом, хорошо их пропитав, сверху добавить дольки мандаринов и еще залить кремом. Бока тортика можно облепить тертым белым шоколадом. Пусть постоит немного, после чего нужно убрать десерт в холодильник.

5. Торт-суфле или торт-мороженое

Так этот вкусный десерт называют мои дети. Они его просто обожают и готовы есть и по праздникам, и в будни.

Способ приготовления

Крем: замочить 1,5 пакетика желатина в половинке стакана воды, дать постоять 10 минут. Подогреть стакан молока, вылить туда желатин.

Взбить ¼ стакана сахара и 4 желтка, влить эту массу в теплое молоко. Довести до кипения и охладить.

Взбить 4 белка с щепоткой соли до густой пены, добавить 2 столовых ложки сахара, добавить 2 столовых ложки какао.

Взбить стакан жирных сливок.

Белки соединить с остуженным молоком и сливками, добавив 2 столовых ложки бананового ликера.

Корж: смешать 2 яйца, 1/2 стакана сахара и 1/2 стакана муки.

Выложить на бумагу, проткнуть вилкой и выпекать 15 минут при 180 градусах С в форме с высокими съемными бортами.

Когда корж остынет, сверху вылить крем и поставить в холодильник. Потом борта снять и посыпать тертым шоколадом или разложить красиво порезанные фрукты.

Какой из этих десертов выбрать в новогоднюю ночь — решать вам. Я уверена, что результатом вы останетесь довольны — такую выпечку по достоинству оценят и взрослые, и дети. Самое главное — не что есть, а с кем. Поэтому крайне важно под бой курантов собраться всей семьей за большим столом и говорить, говорить, говорить…

Убеждена, что необходимо вспомнить все лучшее, чем был наполнен уходящий год, и обязательно много мечтать о будущем, строить даже самые смелые планы… Перефразирую известную поговорку: «Каким застольем новый год встретишь, так его и проведешь».

Мы свой выбор уже давно сделали, поэтому наш стол всегда ломится от десертов. Чего и вам желаю. С наступающим!