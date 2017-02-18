Самое потрясающее на Неделе моды в Нью-Йорке

Не успели мы попрощаться с зимой, а модные дизайнеры уже представляют коллекции на следующий сезон холодов. В Нью-Йорке завершилась Неделя моды сезона осень/зима - 2017/18.

Было немало интересных новинок, которые оценили как модные обозреватели, так и звездные персоны. Предлагаем обсудить самые интересные моменты.

Неделя моды в Нью-Йорке - самая коммерческая из «большой четверки» (Нью-Йорк-Лондон-Милан-Париж). Но даже здесь есть простор для достаточно смелых экспериментов.

Разумеется, не в последнюю очередь на американские тренды влияет "фабрика грез". Хотя на сей раз голливудские знаменитости были на удивление скромными. Мало кто блистал в нарядах с провокационными декольте, «голые» платья не пользовались популярностью. Основной акцент был сделан на минималистичную элегантность с элементами лакшери.

Но, разумеется, без легкого эпатажа не обошлось.

Американский гламур

В Нью-Йорке свой, особый гламур. Своеобразное сочетание броской роскоши и американской практичности. Наиболее удачно в модном бизнесе это удается воплотить брендам Michael Kors и Carolina Herrera.

На шоу Michael Kors в рядах звездных гостей были замечены Блейк Лайвли с Анной Винтур и 18-летняя Систин Сталлоне. Дочь «Рокки» сейчас всерьез задумалась о модельной карьере и с огромным интересом наблюдала за дефиле.



















На показе Carolina Herrera отметились актрисы Эмми Россум и Кристина Риччи. Обе девушки выбрали стильные платья, причем Риччи соблазнилась кружевным нарядом в стиле ретро-глэм.

Пэрис Хилтон решила тряхнуть стариной и напомнить о своем имидже Наследницы. На показе The Blonds звезда появилась в серебристом платье с прозрачными вставками. И все сразу вспомнили (а некоторые даже поностальгировали) о скандальных выходках Пэрис, принесших ей в нулевых бешеную популярность.

Модный сюр

Самый авангардный показ получился у немецкого дизайнера Филиппа Плейна. Во-первых, на шоу прибыла сама Мадонна. Поп-дива - редкий гость на Неделях моды, но на сей раз она сидела в теплой компании Кайли Дженнер и фотографа Стивена Кляйна и с удовольствием делилась впечатлениями.

Также среди гостей были дочь президента США Тиффани Трамп, сестры Хилтон и Оливия Калпо.





























Во-вторых, на шоу дебютировал Джереми Микс, известный как «самый красивый преступник». Парень в прошлом году вышел из тюрьмы, а теперь делает карьеру в модельном бизнесе, и надо сказать, весьма успешно.

Хиджаб и дреды

Канье Уэст и Ким Кардашян вполне оправились от прошлогодних напастей. Рэпер представил новую коллекцию Yeezy Season 5, а Ким поддержала мужа и после шоу сообщила в соцсетях, что гордится своим любимым.

Повод для гордости действительно есть. Канье не только порадовал поклонников практичными хипстерскими моделями. На подиум впервые вышла 19-летняя манекенщица Халима Аден из Кении. Вышла в шубе и хиджабе.



















Анна Винтур коллекцию Канье похвалила, а вот что скажет Дональд Трамп, с которым Уэст не так давно побеседовал по душам, остается только догадываться.

Смело и стильно

Модные шоу - прекрасный повод для стильных экспериментов. И возможностью не преминули воспользоваться Сара Джессика Паркер и Кэти Перри. Сара сперва удивила нас платьем в стиле «показное равнодушие к гламуру» на показе Narciso Rodriguez, а затем блеснула в наряде «хаос и романтика» на шоу Prabal Gurung.

















Кэти Перри и Лотти Мосс оказались одними из немногих приглашенных звезд на показе Marc Jacobs. Девушки постарались не подвести Марка и появились в нарядах, намекающих на небрежное отношение к модным трендам.

А на показе Moncler Grenoble блистала модель Даутцен Крус. В минималистичном белоснежном наряде девушка особенно эффектно выглядела на фоне другого гостя - того самого Джереми Микса, обрядившегося в черное.

3 самых впечатляющих показа

Шоу Marc Jacobs стало самым популярным показом Недели в Instagram. И это притом что на этот раз Марк был на удивление сдержан. Спокойная музыка, не слишком броский макияж моделей, минимум селебрити в рядах гостей. И тем не менее Джейкобсу удалось произвести фурор. А еще дизайнер представил потрясающие пальто и шляпы. Как вам коллекция?

Коллекция Michael Kors понравилась модным обозревателям во многом благодаря удачному сочетанию гламурности и практичности. Вечерние платья в меру шикарны, коктейльные наряды в меру сексуальны, кашемировые модели - красивы и комфортны одновременно. Им найдется место в гардеробе даже самой осторожной модницы, согласны?

А еще на подиуме дефилировали яркие девушки. Начиная с Беллы Хадид, Кендалл Дженнер и Эшли Грэм с рубенсовскими формами и заканчивая такими зрелыми звездами, как Наташа Поли, Кэролин Мерфи и Изабели Фонтана.

На шоу Ralph Lauren гости были поражены еще до начала показа. Дефиле проходило в бутике на Мэдисон-Авеню, и специально для шоу стены были щедро украшены орхидеями (по некоторым данным, на декор ушло около 100 тысяч цветов). Атмосфера делает половину шоу, и команде Ralph Lauren удалось это доказать, не правда ли?

Главными звездами показа стали Кендалл Дженнер и Белла Хадид (без них теперь никуда), а в ряду звездных гостей блистала Джессика Бил.