Самые безвкусные и самые элегантные. Итоги 2016 года

Уходящий год был богат событиями. Звезды старались как могли – радовали нас премьерами, скандалами, эпатажными выходками и, конечно же, необычными нарядами.

Давайте вместе вспомним самые удачные образы года и самые громкие «стильные харакири» и выберем лучших из лучших!

Самый провокационный наряд

Первой в номинации идет Мадонна, которая устроила фурор на ежегодном приеме MET Gala, появившись в черном костюме Givenchy, демонстрирующем ягодицы и груди 58-летней певицы во всей красе. Публика возмущалась, а дива заявила, что так выражала протест против дискриминации женщин.

В феврале 2016 года певица Гвен Стефани блеснула в красном туалете Yanina Couture на постоскаровской вечеринке Vanity Fair. Звезда впервые появилась на масштабном светском мероприятии вместе с бойфрендом Блейком Шелтоном. Эффект был мощный – несколько дней таблоиды обсуждали и наряд, и личную жизнь Гвен.

В мае Летиция Каста отличилась в Каннах. Актриса появилась на красной дорожке в платье-паутинке от Atelier Versace. Однако туалет произвел не совсем то впечатление, на которое рассчитывала Летиция. Модные обозреватели еще долго обсуждали наряд: он прибавил знаменитой француженке лишних килограммов, был не к лицу, и смотрелась она в нем скованной и смущенной. А вы как думаете?

Среди российских звезд стоит отметить дизайнера Беллу Потемкину. На афтепати «Новой волны» модельер появилась в довольно смелом платье. Алый ажур, черная юбка, бюстье, при взгляде на которое появляются озорные мысли. Не Мадонна с бюстом напоказ, но заявка серьезная.











По вашему мнению, самую серьезную модную провокацию устроила:

Самое эффектное «голое платье»

Ким Кардашян знает толк в прозрачных туалетах и с удовольствием в них блистает. Но порой звезда перегибает палку и выглядит вульгарно, так что однозначную победу в номинации мы ей не дадим.

Достойную конкуренцию Ким в этом году составили Наоми Кэмпбелл и Леди Гага. Правда, Гага в этом году сконцентрировалась непосредственно на творчестве и редко удивляла эпатажными костюмами. Но на шоу Victoria’s Secret не удержалась и вышла в свет в достаточно прозрачном кружевном туалете.

Модель Эмили Ратаковски в этом году успела поднять градус откровенности своих фото, а еще... пожаловаться, что ее не воспринимают всерьез из-за чрезмерной сексуальности. Кажется, Эмили пора определиться с желаниями.

Наряды для светских выходов у модели в этом году были под стать ее фотосессиям. На одной из вечеринок Эмили появилась в столь откровенном платье, что гости, глядя на нее, вообще ничего воспринимать не могли.











Кто же продемонстрировал самое ошеломительное «голое платье»?

Самая стильная звезда в положении

Французская актриса Марион Котийяр в конце года представляла две картины подряд и, похоже, стала немного смелее. На премьеры своих фильмов она приходила в бархатных мини-платьях, кожаных брюках, ботфортах из латекса и босоножках на шпильке.

Не уступала и Натали Портман. Звезда представляла картину "Джеки" и за последние полтора месяца показала несколько необычных и интересных туалетов для будущих мам. Недавно, например, блеснула в бальном платье от Erdem.

Модель и актриса Молли Симс ждет третьего малыша. Молли с удовольствием посещает светские мероприятия и обычно выбирает наряды в стиле бохо-шик.

Среди российских звезд отличилась, конечно же, Ксения Собчак. Будучи в интересном положении, знаменитость старалась не изменять себе и блистала в довольно оригинальных, хотя и не очень броских туалетах. Ксения сделала ставку на рафинированную элегантность вместо эпатажа.



















Кто выглядит интереснее всех?

Королевская элегантность

Герцогиня Кейт все так же радует продуманным гардеробом. Ее стиль, разумеется, формируется по правилам дворцового протокола, но модные обозреватели отмечают, что со временем супруга принца Уильяма стала немного смелее и при этом элегантнее.

Княгиня Шарлен в этом году сосредоточена на воспитании детей и не очень часто появляется на публике. И все же можно заметить, что сейчас Ее Светлость сделала ставку на гламурную классику. Черный костюм и кокетливая шляпка, в которых княгиня появилась на одном из празднований в ноябре - тому подтверждение.

Испанская королева Летиция – вот кто самый смелый экспериментатор в королевских домах Европы. Она позволяет себе довольно откровенные (для королевы) декольте и мини. Ее выход на открытии театрального сезона в Мадриде – очередное тому подтверждение.

Кронпринцесса Мэри, супруга кронпринца Дании, обычно предпочитает классику и только классику. Но недавно она сделала довольно смелое стильное заявление – на приеме в Вашингтоне появилась в вечернем платье с восточными узорами. И выглядела очень ярко.









Но кто же заслуживает титула «королева элегантности»?

Специальная номинация «Наш треш»

Известные россиянки отличаются не только броской внешностью. По мнению модных критиков, большинство отечественных селебрити все еще не совсем верно понимают модные тренды, слишком выпячивают сексуальность и совершают банальные промахи (неподходящая длина платья, нелепый фасон, слишком провокационное декольте). При этом некоторые звезды все еще умудряются нас удивлять.

Эвелина Бледанс на открытии ММКФ появилась этакой девушкой в красном. Причем в красном она была вся, начиная с оттенка помады и заканчивая маникюром.

Певица Слава появилась на фестивале «Новая волна» в розовом платье с настолько смелым декольте, что публика не сразу поняла, что хотела этим сказать артистка.

«Высокая красивая женщина оделась как исполнительница танца живота в недорогом турецком отеле, где все включено», – сострил по этому поводу Александр Васильев.















Ведущая Маша Малиновская решительно избавляется от имиджа секс-символа и даже уменьшила грудь. Но с нарядами пока не определилась и теперь пытается блистать как Ким Кардашян, но без ее внушительных форм. Пока эксперименты Маши сложно назвать удачными.

Зато верной себе остается певица Ева Польна. Артистка обожает головные уборы с перьями и редко появляется без них на звездных торжествах. На недавнем юбилее канала МУЗ-ТВ она решила показать стильную эклектику: перья плюс корсет «вертюгаден».

«Ева похожа на жену Чингачгука Большого Змея», – оценил образ звезды Васильев. И с модным профи не поспоришь.

Певица Валерия в последнее время редко дает поводы для насмешек над нарядами. Но время от времени звезда все же не прочь потроллить сплетников. Так, на юбилее МУЗ-ТВ артистка появилась в черном платье с необычным бюстье. Наряд смотрелся на Валерии грубовато, но певицу это совершенно не смущало.

Небольшую сенсацию устроила на балу дебютанток Tatler Наталья Ионова. Певица явилась на мероприятие в «голом платье», которое совершенно не соответствовало случаю. Остается только догадываться, что сподвигло звезду на подобный стильный «подвиг».

Лучший туалет на красной ковровой дорожке

И напоследок перечислим самые популярные платья церемонии "Оскар" по версии народа (а точнее, Google-поиска). Чаще всего пользователей интересовало платье Дженнифер Гарнер от Atelier Versace. Второй стала Дженнифер Лоуренс в платье от Dior, третьей – Шарлиз Терон, также в наряде от Dior. Публика не осталась равнодушной к платью от August Getty Atelier Рэйчел Макадамс и синему туалету Gucci Бри Ларсон.











А какой оскаровский наряд вам по вкусу?