Жена-детектив. Следим за переписками мужа
Есть хорошая фраза: «Умная женщина следит за собой, глупая — за мужем». Но как быть, если вы подозреваете любимого в том, что он тайно переписывается с другой женщиной?
Стоит ли отказаться от слежки и выяснения отношений или же нужно немедленно вывести «изменника» на чистую воду?
123RF/fesenko
Для начала давайте вспомним о том, что такое понятие, как «личное пространство», никто не отменял, даже если вы находитесь в серьезных отношениях или состоите в браке.
Уважение личного пространства партнера и доверие лежат в основе крепких отношений (конечно, о доверии можно говорить лишь в том случае, если вы не сталкивались с его изменами и ситуациями, напрочь доверия лишающими).
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Об этом надо всегда помнить.
Чаще всего тот факт, что ваш мужчина переписывается с другими женщинами в социальных сетях, ничего не значит.
Зачем он это делает?
Причин может быть много: болтает от скуки или по старой, еще «холостяцкой», привычке, пытается самоутвердиться, проверяет, способен ли он найти общий язык с другими женщинами, и так далее.
Причины могут быть и более серьезными, и в этом случае на них действительно стоит обратить внимание. Например, если вашему мужчине не хватает общения в семье, он вполне может искать его на стороне. Или же из-за вашего постоянного подавления не чувствует себя в достаточной мере мужчиной, а в виртуальном общении — он «самец и мачо».
123RF/Antonio Guillem
Но и в этом случае ситуация имеет не так много шансов перерасти в измену.
Как же так, спросите вы, ведь какая-то часть знакомств в социальных сетях действительно перерастает в реальные отношения, а многие именно так и познакомились со своими избранниками!
Да, действительно, это так: знакомства случаются, в том числе и роковые. Определенная часть мужчин и женщин изменяла, изменяет и будет изменять. И совершенно неважно, где они будут искать нового партнера — в социальной сети, в автобусе или на работе. Если потребность в измене есть, она будет реализована так или иначе.
И то, насколько тщательно вы будете вести слежку или просматривать смс-сообщения, положения дел не изменит. Если брак может развалиться только из-за того, что один из партнеров активен в социальных сетях, то, скорее всего, в этих отношениях давно что-то сломалось.
Как не превратиться в следопыта
Если зерно сомнений засело в голове, бывает очень сложно удержаться от тотальной слежки и постоянных упреков. Мы хотим знать правду во что бы то ни стало и скорее готовы украдкой проверять телефон партнера, чем прямо и открыто поговорить с ним. Но только разговор поможет расставить все на свои места.
Игра в детектива унизительна для обоих партнеров. Бывает, что справиться с чувствами и эмоциями самостоятельно не удается. Часто мы не знаем, как поговорить с любимым человеком о волнующих нас проблемах. Если вы оказались в такой ситуации, не стесняйтесь обратиться к психологу. Не спешите увеличивать печальную статистику, любите друг друга и доверяйте!
А как вы считаете, чтение переписки мужа допустимо? Если да, то в каких случаях?
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