Предсвадебный стресс: 4 лайфхака, чтобы его избежать

Перед вами огромное пространство выбора. Опыт подруг, безумно красивые картинки свадебных агентств, рой ресторанов, ведущих, декораторов...

Выдыхайте. То, что вы чувствуете — нормально. Предлагаем вам зарекомендовавшие себя лайфхаки, которые помогут справиться со стрессом и замешательством, знакомыми большинству невест.

Фото: 123RF/ Sergii Kozhan

1. Список дел

Полезный инструмент и верное средство от излишней раздражительности и панических атак во время подготовки к свадьбе. Список дел поможет быть организованной и не держать все в голове.

Вместе с будущим мужем составьте план и определите временные рамки для каждого пункта. Будьте готовы к выполнению основного распорядка за день или два до встречи с агентством, на площадке или с подрядчиками.

Храните информацию в одном месте! Удобнее завести специальную папку и держать в ней контракты, образцы, брошюры, меню и другие материалы.

Пусть вашими постоянными спутниками станут ручка и блокнот. Записывайте любые идеи, пусть даже самые смелые, смешные, неординарные. Тем самым вы избавитесь от навязчивого чувства, что вы что-то забыли или не успели.

В блокнот можно записывать не только дела, которые необходимо сделать, но и смешные случаи или курьезы. Спустя много лет, открыв записную книжку, можно будет весело посмеяться и вспомнить, как это было.

Альтернативное решение — скачать приложение в телефон. Сейчас на рынке много удобных свадебных приложений, например, Wedding App.

2. Займитесь собой

Это, пожалуй, одно из самых главных правил успеха в подготовке к cвадьбе для невесты.

Увеличьте количество тренировок в спортивном клубе. Лишний стресс, негатив переносим на нагрузки в зале. Укрепляем тело, мышцы, приводим в тонус фигуру. Физическая нагрузка поможет вам лучше сконцентрироваться и сублимировать энергию в нужное русло.

Сделайте косметические или инъекционные процедуры (если такие необходимы) за несколько месяцев до свадьбы. Дайте коже прийти в чувства. Будьте очень аккуратны с загаром. Посещайте массажиста два раза в неделю, снимайте стресс, усталость. Балуйте себя!

Фото: 123RF/dolgachov

Обязательно найдите время для себя вне подготовки к свадьбе, работы, быта. Ходите на выставки, в театры, путешествуйте, фотографируйте, снимайте видео. Позвольте себе увлекаться и делать то, что приносит вам удовольствие. Это переключит вас со свадебной суеты и вернет в строй отдохнувшей.

3. Разумный подход

Когда накал страстей зашкаливает, вы не можете спать по ночам, ссоры с женихом становятся чаще и громче, а причиной тому вопросы о подготовке к свадьбе, остановитесь.

Помните ролик в интернете, когда на прием к психологу приходит женщина и тот обещает избавить ее от стресса за 5 минут? Как только она недоверчиво и нервно начала пересказывать свою историю страхов и проблем, психолог на первой же минуте закричал: Stop it! И так продолжалось весь сеанс.

Смешно, не правда ли? Часто вспоминаем этот ролик, когда чувствуем, что ситуация накаляется.

Остановитесь, глубоко вдохните, выдохните и так несколько раз. Вспомните, какой смысл вы вкладываете в слова, раздражение? Ради чего вся эта суета? Вы должны, нет, обязаны получать удовольствие от жизни. И от подготовки к свадьбе в том числе. Наслаждайтесь. А если сильно раздражены, разговариваете на повышенных тонах — Stop it!

Если вы уже завелись, а в душе разыгралась буря, попробуйте следующие техники:

Остановитесь. Поймайте себя за руку. Сделайте глубокий вдох, выдох несколько раз, восстановите внутренний баланс. Посчитайте до 20 (если надо, то и до 100). Хотите дать негативную эмоциональную реакцию? Считайте. Как только закончите счет, если проблема будет еще актуальна, с более холодным умом и эмоциями транслируйте ее собеседнику (чаще всего жениху).

Гуляйте, дышите воздухом. Можно в одиночестве — это поможет упорядочить мысли. Телефон оставьте дома.

Фото: 123RF/Ales Utouka

Отжимайтесь: нервы спокойнее, мышцы крепче.

Правило 5 минут. Как только вы чувствуете, что находитесь на грани, отвлекитесь и резко придумайте план на ближайшие 5 минут. Например, если вы дома — помыть посуду, протереть пыль, вынести мусор. Или сделать маску для волос, маску для лица, принять горячий душ, обязательно с благоухающими кремами. Почитайте книгу. Главное — резко ненадолго переключиться. Проверенный метод.

Ирина Горбачева, актриса театра и кино:

«Для снятия стресса перед спектаклем нет рецепта. Практически всегда очень сильно волнуюсь, ничего не помогает. Принимаю все как есть.

Когда выходила замуж, с утра было очень весело. Мы все делали сами: и вязали букет, и макияж, и прическу. Только перед загсом переживали, и то недолго — увидели девушку-регистратора, и волнение как рукой сняло. Правда, Гриша (Григорий Калинин. - Прим.автора) был максимально сосредоточен. (Смеется.)

По жизни избавляюсь от стресса, слушая музыку. Пою вслух и танцую. Учусь терпеть и ничего не ждать: как есть, так пусть и будет».

4. Делегировать организацию профессионалам

Друзья и подруги хотят помочь организовать торжество? Направьте их энергию на дела, которые не несут за собой серьезных последствий.

Обговорите с агентством, кто действительно может участвовать в подготовке, например, профессионально организовать флэшмоб, а кого в планы и процессы допускать нельзя.

Жить в удовольствие — настоящее искусство. И подготовка к вашей свадьбе может стать его неотъемлемой частью.

Татьяна Быкова, идейный вдохновитель, руководитель свадебного агентства Private Secret