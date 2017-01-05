Вся правда о сексуальных фантазиях мужчин

Как-то ученые выяснили, что в среднем у мужчины бывает до шести сексуальных фантазий в час. Это может быть как «дорисовывание» женских ножек под юбкой, так и сценки, как из порнофильма. Считается, что мужские эротические грезы намного разнообразней, чем наши... Прочитав об их тайных желаниях в женском журнале, иногда мы забываем проверить, действительно ли партнер хочет попробовать в сексе что-нибудь «этакое»? О чем же мечтают наши мужчины в действительности?

Позади несколько дней изучения форумов «Клео» и секс-энциклопедий. Я пытала собственного мужа, брата и его друзей (коллег на работе спрашивать постеснялась) о сексуальных фантазиях мужчин. Ох, и трудное времечко мне пришлось пережить, все-таки тяжелая работа — разговорить мужчин! С непроницаемым видом я старалась убедить «подопытных», что провожу расследование в благих целях и что их имена и личные данные разглашаться не будут. Очень многие оказались крепкими орешками и вообще отрицали, что у них бывают какие-либо фантазии. Муж молчал как партизан, скорее всего, думая, что эти вопросы — с подвохом, и что при первом удобном случае я ему припомню все его «мечты». Эти несколько дней он смотрел на меня как на врага народа и не одобрял моего стремления залезть в чужие головы, даже по рабочей необходимости.

Фото: 123RF/sakkmesterke

Когда-то сексуальные фантазии считали признаком некоего душевного заболевания и изучали их именно с такой точки зрения. Но очень скоро ученые пришли к выводу, что эротические мечты — это демонстрация потребностей человека, пусть не всегда осознанных.

Палочкой-выручалочкой стали анонимные опросы в интернет-форумах. Ответы были самыми разнообразными и, как правило, похожими на те, что я услышала от знакомых. Среди опрошенных попадались и такие, кто откровенно заявляли, что фантазируют о «сексе с японкой и француженкой одновременно». Однако большинство признались мне, что все эти стандартные представления о сексуальных фантазиях мужчин — чепуха.

Я пришла к выводу, что большая часть эротических грез, которые приписывают каждому мужчине, не так уж и интересны им.

Итак, десять самых распространенных по мнению ученых и сексологов сексуальных пристрастий сильной половины человечества в области секса и мнение самих мужчин по этому поводу.

Фантазия №1: в постели с Мадонной

Не думаю, что тебе это понравится. Занимаясь любовью с тобой, он представляет себе Бритни Спирс, Кайли Миноуг, Бриджит Бардо или Анджелину Джоли. Секс со знаменитостями и малознакомыми красивыми женщинами — номер один во всех рейтингах сексуальных фантазий мужчин.

Однако сами представители сильной половины человечества часто говорят, что это — миф. Мужчины — не такие уж инопланетяне, они чувствуют так же, как женщины, и большинству из них вполне достаточно секса с одной женщиной. «Если ты ее выбрал, значит, она тебя устраивает, а грезы о других — зачем?» — говорят они.

Фантазия №2: много — не мало

Две или больше женщин совершенно разной комплекции, цвета и национальности ласкают и «любят» только его одного. Сюда же, наверное, можно отнести и фантазию о групповом сексе со сменой партнеров.

Эту мечту сложно назвать мифом: для любителей секса с многими партнерами работают свинг-клубы, множество мужчин развешивают на сайтах знакомств объявления о поиске «двух подруг». И о свинге, и о сексе ЖМЖ или МЖМ мы неоднократно писали на «Клео». При этом 45% опрошенных признались, что на удовлетворение нескольких женщин их просто может не хватить. Что же касается группового секса, то большинство мужчин — собственники и вряд ли выдержат «просмотр порнофильма» с участием любимой девушки. Так что до дела и тут обычно не доходит.

Фото: 123RF/bowie15

Фантазия №3: о, да!

Считается, что проявления женской страсти в виде криков и стонов «О, да! Еще!» во время секса сильно заводят мужчин. Но оказывается, этого добра им даром не надо. У них возникает ощущение, будто они снимаются в дешевом порнофильме. А от крика «давай-давай, пронзи меня насквозь» все желание вообще может пропасть. Слово «еще» так и вовсе «обламывает», так как заставляет думать, что партнерше мало и что скоро он прямо в процессе от усердия скончается, так и не доставив тебе желанного удовольствия.

Фантазия №4: третий — не лишний

Миф о желании испробовать эксгибиционизм — тоже довольно распространенный. Признаться, я и сама была уверена, что многие мужчины хотели бы заниматься сексом на глазах у посторонних.

Оказалось, что даже те, у кого бывают такие фантазии, не желали бы заниматься любовью со своей женой публично в реальности. Объясняли ревностью. Возможно, дело еще в том, что на практике все не такие смелые, как в мечтах.

Фантазия №5: с другой стороны

Говорят, мужчинам нравится анальный секс. Это в самом деле довольно распространенное желание. Но и здесь есть исключения. Многие считают такой вид секса «грязным». Остальные же просто постесняются тебе это предложить. Я выяснила, что существуют и такие мужчины, которые откажутся, даже если новых ощущений захочешь ты.

Для анального секса нужно, чтобы мужчина был раскован и уверен в себе, а это, увы, встречается не так уж часто. А еще, как ни смешно, есть те, которые боятся, что такое же «удовольствие» им может предложить женщина, вооруженная игрушками из секс-шопа…

Фантазия №6: резина и латекс

Кстати, об игрушках. Мужчинам приписывают любовь ко всякого рода необычным аксессуарам.

Они не прочь провести время с резиновой подружкой вместо настоящей и оргазмируют при виде женщины в белье из секс-шопа. Такие стремления у наших коварных искусителей в самом деле изредка возникают, однако совершенно точно не дотягивают до статуса лидирующей сексуальной фантазии мужчин.

Фото: 123RF/sakkmesterke

Фантазия №7: ласковый и нежный зверь

Еще одна опровергнутая моими исследованиями фантазия — возникающие в голове мужчины садомазохистские сцены. Мужчины ведь по сути своей — очень даже ласковые животные и ни за что на свете не причинят боль своей второй половинке.

Обычно они совершенно не приходят в восторг от секса с применением грубой физической силы. А уж если грезят в стиле садо-мазо, то чаще представляют себя не насильником, а рабом в руках прелестной, но жестокой госпожи, заставляющей исполнять любую ее прихоть.

Фантазия №8: в гамаке

Секс в непривычных условиях может вскружить голову каждому второму. Занятия любовью на природе, в машине или в сауне, в ванной, в самом разгаре клубной вечеринки всегда притягивали их.

На самом деле подобных экстермалов и любителей погорячее — единицы. Ты бы стала заниматься сексом в лесу, обнажаясь на радость клещам и комарам? Или в автомобиле на огромной скорости? Вот-вот. А почему же ты тогда считаешь, что твой любимый стал бы?

Фантазия №9: есть в постели

Шоколад липкий, а свежая клубника способна перепачкать все вокруг. Увы, сладкое сексуально только в кино. В реальной жизни мужчины дружно сказали «нет» таким игрушкам. Ни один из них не мечтает быть обмазанным вареньем. А вот если ты принесешь ему перекусить после секса в постель, получишь намного больше благодарности.

Фантазия №10: консьюмерская

Секс с проституткой дает огромные возможности выбора. Сегодня рыжая с пышным бюстом, завтра худощавая брюнетка.

Но опять же, не так страшен черт, как его малюют. Большинство опрошенных мужчин признались, что не приемлют такой секс, хотя бы из-за боязни подхватить венерическую болезнь. Однако при этом больше половины из них все же имели секс с проституткой, в основном, как они выразились, по молодости. И, заметь, что никто не назвал это своей фантазией!

Конечно, из любых правил есть исключения. Но если у твоего любимого появились фантазии, которые тебе не особо нравятся, не расстраивайся!

Не забывай, что фантазия — это фантазия, а реальность — это реальность. Одно дело мечтать и совсем другое — делать. Сумасшедшую сексуальную идею и ее реальное воплощение чаще всего разделяет глубочайшая пропасть.