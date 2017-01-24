Формула любви: почему умницы и красавицы одиноки

Вообще, эта тема настолько емкая, что достойна написания целой книги. Но если все невероятно упростить и изложить самую суть проблемы, то получится следующее.

Первопричина плачевной ситуации c межполовыми отношениями в том, что и одинокие мужчины, и одинокие женщины в состоянии сексуальной неудовлетворенности склонны инвестировать свои стратегические ресурсы, прежде всего, в привлечение полового партнера.

Поэтому те из ушлых лавочников и ростовщиков, которые могут позволить себе содержать научных консультантов, СМИ, а также правительственные и парламентские лобби, сообразили, что им выгодно держать основную массу населения в этом несчастливом состоянии. Тогда, впаривая задорого обезумевшим от одиночества и сексуальной неудовлетворенности людям всякую дешевую ерунду, якобы привлекающую противоположный пол, можно получать сверхприбыли.

Поэтому с помощью рекламы, пропаганды и законодательства была организована общемировая тенденция, называемая обычно «кризисом института семьи», когда максимальное количество мужчин и женщин одиноки и несчастны.

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Сегодня всеми возможными способами снижается вероятность образования стабильных гетеросексуальных пар. Сделано это очень просто.

Во-первых, женщинам внушают, что все они поголовно — «принцессы» и «достойны большего». Следовательно, все мужчины статусом и доходом ниже олигарха или хотя бы директора «Газпрома» — нищеброды и не достойны их внимания в принципе.

В результате толпы накрученных рекламой и возомнивших себя принцессами кухарок лихорадочно рыщут по торговым центрам, тратя зарплату на престижные шмотки и косметику. Однако каких тряпок на себя ни навесь и как свою физиономию ни раскрась, а Брэдов Питтов и Абрамовичей на всех не хватает.

Чем выше женщина задирает планку требований к мужчине, тем сложнее встретить и тем более заполучить требуемый экземпляр. Поэтому участь такой женщины предрешена — она всего лишь корм для торговцев тряпьем и мошенников, организующих тренинги «как выйти за миллионера». Счастья ей не видать как своих ушей.

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Во-вторых, мужчинам с детства внушают, что они — агрессоры, насильники, козлы, неудачники, нищеброды, не нужны в современном мире, женщинам хорошо и без них, да и вообще у них дефектная хромосома. Соответственно, им «не светят никогда такие девушки как звезды, такие звезды как она». Поэтому мужчины должны «целовать песок, на который она сходила».

Короче, они должны заслужить, доказать, соответствовать, бросать к ее ногам и прочее. Попросту — они должны пытаться купить доступ к заветному лону, осуществляя неограниченную предоплату. Причем предоплату без гарантий и обязательств со стороны женщины.

В конце концов мужчины начинают искренне веровать в этот бред, напрочь забывая, что весь мир людей от космической ракеты и до последнего кирпича придуман, изобретен, разработан и построен мужчинами из материалов, добытых ими же. Поэтому мужчины с опущенной самооценкой рефлекторно пугаются не только очень хорошо выглядящих женщин (не светит никогда), но и вполне обыкновенных.

Они привыкли с детства бояться всех женщин — маму, бабушку, воспитательницу, учительницу и одноклассниц, которых крышует учительница. Их папы были либо подкаблучниками, либо алиментщиками, либо вечно на работе, либо «геройски погибшими летчиками-испытателями». Поэтому они вообще не имеют представления об отношениях между мужчинами и женщинами, за исключением разве что некоторых моментов из порнороликов.

Мир реальных отношений их пугает. Поэтому одни мужчины начинают спиваться и наркоманить сразу с момента полового созревания. Другие — после любовной неудачи или развода, убедившись в своей «никчемности». Третьи предпочитают спрятаться от безрадостного реального мира в уютном виртуале со всеми вытекающими последствиями для их физического здоровья.

В итоге Россия — чемпион мира по мужской сверхсмертности.

Тем неженатым мужчинам, которые еще пытаются трепыхаться в попытке заслужить секс, и тем женатым, которых пока еще не ободрали как липку при разводе, ушлые лавочники впаривают разный «престижный» хлам, якобы способствующий задабриванию женщин. А ушлые ростовщики впаривают для покупки этого хлама кредиты под астрономические проценты.

В-третьих, чтобы еще больше развести мужчин и женщин, организована так называемая «война полов». Феминистки, ядро которых составляют лесбиянки, развязав оголтелую антимужскую истерию, накручивают женщин на ненависть и страх к мужчинам до стадии паранойи. Тем же самым, но со стороны мужчин, занимается движение MGTOW (мужчины, идущие своим путем), пропагандирующее «жизнь для себя» и «сепарацию от женщин».

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Оба движения де-факто занимаются переориентацией молодежи на гомосексуальное и асексуальное поведение. А финансирующие их ушлые лавочники гнусно хихикают и предлагают параноикам широкий ассортимент порнопродукции, вибраторов, резиновых кукол и теперь даже сверхдорогих киборгов для сексуального самоудовлетворения. Понятно, что ненависть к мужчинам принципиально несовместима с женским счастьем.

В-четвертых, дети не выгодны лавочникам и ростовщикам, так как их наличие заставляет родителей более ответственно инвестировать свои ресурсы. Таким образом, дети — это их прямые конкуренты. А конкурентов принято уничтожать. Поэтому организована целая индустрия пропаганды абортов и производства контрацептивов. В результате Россия — чемпион мира по абортам и вымиранию населения.

Параллельно ведется усиленная пропаганда эгоистических форм поведения и погони за удовольствиями (кайфом). Также постоянно усиливаются пропагандистские атаки на семейный образ жизни, традиционные ценности и религию. В экономических вузах и колледжах лавочников и ростовщиков научили, что люди — это «человеческий ресурс», который нужно использовать для извлечения максимальной прибыли. А все факторы, мешающие извлечению максимальной прибыли, необходимо устранять.

В данном случае устранению подлежат дети, мораль, нравственность, духовность, институт семьи и счастье в личной жизни. Ибо они мешают извлекать из нас с вами прибыль. Разумеется, дело не в одних только лавочниках и ростовщиках. В том же направлении активно работают вообще все структуры, заинтересованные и в сокращении населения планеты в целом, и в сокращении населения России в особенности.

В-пятых, ушлые лавочники и ростовщики заметили, что если при разводе детей оставить отцам, то отцы инвестируют практически все свои ресурсы в детей. Женщины же после развода склонны вкладывать ресурсы, прежде всего, в предметы выпендрежа, имитацию молодости и прочие средства продвижения себя на сексуальном рынке. Детей они, как правило, используют в качестве инструмента вымогательства ресурсов у их отцов. Например, продают отцу возможность увидеть ребенка, взыскивают алименты и пр.

Таким образом, лавочники и ростовщики могут получить доступ к ресурсам отцов только в том случае, если брак расторгнут, дети отданы матери, а мать успешно вымогает деньги у бывшего мужа.

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Естественно, вся система пропаганды, правовое поле и правоприменительная практика построены таким образом, чтобы спровоцировать женщин на создание в семье психологически невыносимой для мужчины обстановки, на измены, на разрушение семьи и на вытягивание из мужчин максимальных ресурсов в пользу женщин.

При разводах суды оставляют детей матерям почти всегда, даже если мать — безответственная нищая алкоголичка, а отец — ответственный обеспеченный гражданин. Так сделано для того, чтобы лавочники и ростовщики имели возможность через женщину добраться до ресурсов мужчины, используя детей и алиментное законодательство в качестве воровской фомки.

Объективные интересы детей при этом никого не заботят, кроме их отцов. Поэтому сегодня сделано все возможное и невозможное, чтобы разделить отцов и детей. По этой же причине брачный договор в России ничтожен.

Совершенно естественно, что в таких условиях с каждым годом все меньше и меньше мужчин стремятся создавать семьи. А такие категории, как мораль и нравственность, постепенно становятся атавизмами.

Совершенно закономерно, что те из мужчин, у которых есть мозг и нет иллюзий, перестали чувствовать какую-либо ответственность за женщин, семью и детей. Ибо ответственность за какой-либо объект или субъект у свободного вменяемого человека возникает только тогда, когда этот человек имеет власть над этим объектом или субъектом. А раз власть над семьями и детьми де-юре сегодня исключительно в женских руках, то и ответственность де-факто автоматически легла исключительно на женщин.

У мужчин сегодня нет вообще ничего из тех прав, которые позволяли их прадедам нести ответственность за свои семьи. Очевидно, что все это тоже никак не прибавляет счастья умницам и красавицам. Скажите спасибо за это лавочникам, феминисткам и обслуживающим их законодателям.

В-шестых, методами примитивной пропаганды людям внушают, что все вышеизложенное — есть не что иное, как благо и цивилизованное процветание. Что все так и должно быть. А недовольство всем этим безобразием есть средневековое мракобесие и борьба против общественного и научно-технического прогресса.

Несчастные мужчины и женщины в итоге впадают в отчаяние и депрессию, а ушлые лавочники предлагают им широкий ассортимент антидепрессантов и прочих психотропных химреактивов.

Конечно, вопреки всему вышеописанному маразму, существуют и счастливые мужчины, и счастливые женщины, и счастливые семьи, но по телевизору их не показывают. Их опыт построения счастливой семьи в пример не ставят.

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Наоборот, грозятся у многодетных семей отбирать детей за несоответствие их содержания и воспитания представлениям коррумпированных столичных чиновников. А в качестве примеров для подражания по телевизору людям навязывают нагламуренных геев и наиболее удачливых бытовых проституток из медийной тусовки. Типа чем с большего числа мужей женщина сняла деньги при разводах и чем крупнее суммы, тем женщина успешней.

Итак, с общими тенденциями межполовых отношений и их глубинными причинами мы разобрались. Теперь о собственно умницах, красавицах и их счастье.

Ум и красота могут оцениваться как объективно, так и субъективно. Субъективные иллюзии женщин касательно их красоты и ума мы разбирать не будем. К чему отбирать хлеб у психотерапевтов? Займемся лучше объективной стороной вопроса.

Начнем с красоты. Объективно, то есть если рассматривать красоту с точки зрения ее функционального биологического назначения, естественная женская красота — это экстерьерные признаки максимальной фертильности и жизнеспособности, то есть молодости и здоровья. А этот максимум у женщины заканчивается в 20-23 года. Позже женщина вынуждена имитировать молодость с помощью целого арсенала красок, химреактивов и специальных упражнений.

Но красота является лишь одной из составляющих комплексной сексуальной привлекательности. Мужчина дополнительно определяет пригодность женщины к репродукции и длительному взаимодействию по составу ее феромонов и по особенностям ее поведения. В народе этот комплекс признаков обычно называют «очарованием молодости».

В этом и заключается главный подвох для женщин. Если экстерьерные признаки молодости еще можно как-то сознательно имитировать, то «очарование молодости» — никак. Этот вид взаимодействия между полами — подсознательный.

Поэтому если женщина купилась на пропаганду феминизма и потратила свою молодость не на образование семьи и рождение детей, а на мечты об олигархе или на карьеру в какой-нибудь конторе, принадлежащей лавочникам и ростовщикам, то она попала.

Качественные ресурсные мужчины не бывают одиноки и предпочитают проверенных временем жен, с которыми у них общие дети и собственность. А те из этих мужчин, которые по какой-то причине развелись, предпочитают одной женщине под 40, имитирующей красоту, двух женщин под 20 с естественной красотой. Ведь они никаких проблем с выбором не имеют.

Поэтому спохватившаяся стареющая карьеристка, пребывающая насчет своей красоты в иллюзиях, внушенных ей рекламой «омолаживающего» крема из экскрементов экзотических каракатиц, оказывается востребована разве что смуглыми курортными мачо. И то только потому, что за отсутствием денег на калым за юную девственницу последние не имеют иного выбора, кроме как удовлетворять свои сексуальные потребности с помощью мелкого рогатого скота и стареющих курортниц с севера.

Естественно, счастливой такая красавица быть не может. Соответственно, она вынуждена восполнять отсутствие большого счастья в личной жизни хотя бы маленькими удовольствиями от шопинга, допинга и поездок в Турцию. На радость лавочникам и ростовщикам. Является ли умницей такая женщина, позволившая им сломать свою судьбу, — вопрос риторический.

Объективно умницей и красавицей является молодая женщина, ведущая здоровый образ жизни, вышедшая замуж за сильного умного мужчину, рожающая детей и помогающая ему в его делах.

123RF/ Maria Evseyeva

Причем, что самое интересное, сколько я знаю подобных семей, такие женщины производят впечатление красавиц и в 50 лет. Потому что в их глазах светится счастье и задор. То самое «очарование молодости». Они остались на всю жизнь в молодежном режиме любви к своему мужчине.

Такова реальность. Сорри, если кого огорчил.

Что тут можно посоветовать тем женщинам, которые пока не успели безнадежно разрушить свою жизнь? Наверное, вспомнить, что мы все же люди, а не глупые обезьяны, дерущиеся из-за банана.

Затем вспомнить, что бывают не только коммерческие и враждебные отношения между полами, но еще и конструктивные отношения, предполагающие совместное партнерское созидание. Что семья изначально создана вовсе не как коммерческий лохотрон или арена психологической войны, но как предприятие по производству благ для членов семьи, а также по производству детей — новых ее членов.

Что у всякого предприятия непременно должен быть руководитель, определяющий стратегические цели. И для предприятия объективно лучше, когда это мужчина. И что стратегические цели этого предприятия как минимум не совпадают с целями всех тех, кто пытается вмешаться в его работу извне. Поэтому первое и самое простое, что надо сделать — это выбросить на помойку телевизор — источник деструктивной рекламы и пропаганды. А все освободившееся от его просмотра время посвятить обучению и воспитанию детей, спорту, семейному созиданию и любви.

Упреждая возможную эмоциональную негативную реакцию некоторых задетых за живое читательниц и читателей, автор считает своим долгом сообщить, что написал все это не с целью злобно поглумиться над чужим горем, выместить свои комплексы, обиды и прочее, а исключительно из добрых побуждений и желания всем людям такого же большого личного, творческого, родительского, семейного и прочего счастья, которое имеет он сам.

При написании сего ни одна зверушка не пострадала. Все написанное является частным мнением автора и не является сексизмом, шовинизмом, экстремизмом, нацизмом, масонским заговором и призывом к свержению существующего строя. В тексте местами применен литературный прием системы «гротеск», разрешенный в РФ. Все совпадения случайны. Всем добра!

Олег Новоселов, автор книги «Женщина. Учебник для мужчин»

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