То ли меняться, то ли разбегаться?

Дело в том, что опыт в любовных отношениях у меня крайне скуден. В свои 17 я познакомилась с парнем, в которого влюбилась, и по сей день пытаюсь расхлебывать все тяготы этих взаимоотношений. Со мной, конечно, и вправду нелегко. Я не требую дорогих подарков и ухаживаний, но что крайне важно для меня – это подпитка и ощущение того, что я нужна, что я единственная, а все остальные на втором плане. Конечно, мы оба не идеальны – каждый раз наши отношения проходили немало трудностей, но обоюдные претензии сохранялись. Все усугубилось, когда мне нужно было переезжать в другой город, т.к. этого требовало мое обучение в вузе, а он остался дома, ибо «не гоже это – за девушкой ехать, когда у меня тут вся жизнь». Так, переехав, я осталась одна и все тяготы разлуки и расставания мы переводили в ссору, появилась тенденция, что после каждой ссоры от меня отказываются, а потом, спустя время, успокоив нервишки, снова возвращаются обратно. Честно, последние полтора года ничего кроме ругани и выяснения отношений не приносили, тяжело все это переживать, тем более одной в чужом городе. Я пыталась переключиться, общалась с другими парнями, но все это не то, так и не смогла никого близко подпустить. Апогеем всего стала очередная ссора накануне 2016 года, когда он собрался и уехал со своей приятельницей к другу в Москву, ничего мне об этом не сказав. Думала, что все, это «точка невозврата», но, спустя время, я отошла. Но, честно говоря, больше я побоялась за то, что в будущем он сможет предать меня так же. Конечно, с его стороны ко мне тоже немало претензий, все ссоры — это лишь «а ты...». И по сей день я не могу решить вопрос и понять для себя, есть ли у нас будущее после его предательства, и стоит ли вообще такое прощать. Ведь уже столько лет длится эта история, а ни к чему прийти не можем. И то ли мне нужно меняться, то ли разбегаться. Не знаю, где правда, а где нет.

Елена,

Екатеринбург, 21 год

27.12.16

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