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То ли меняться, то ли разбегаться?


Дело в том, что опыт в любовных отношениях у меня крайне скуден. В свои 17 я познакомилась с парнем, в которого влюбилась, и по сей день пытаюсь расхлебывать все тяготы этих взаимоотношений. Со мной, конечно, и вправду нелегко. Я не требую дорогих подарков и ухаживаний, но что крайне важно для меня – это подпитка и ощущение того, что я нужна, что я единственная, а все остальные на втором плане. Конечно, мы оба не идеальны – каждый раз наши отношения проходили немало трудностей, но обоюдные претензии сохранялись. Все усугубилось, когда мне нужно было переезжать в другой город, т.к. этого требовало мое обучение в вузе, а он остался дома, ибо «не гоже это – за девушкой ехать, когда у меня тут вся жизнь». Так, переехав, я осталась одна и все тяготы разлуки и расставания мы переводили в ссору, появилась тенденция, что после каждой ссоры от меня отказываются, а потом, спустя время, успокоив нервишки, снова возвращаются обратно. Честно, последние полтора года ничего кроме ругани и выяснения отношений не приносили, тяжело все это переживать, тем более одной в чужом городе. Я пыталась переключиться, общалась с другими парнями, но все это не то, так и не смогла никого близко подпустить. Апогеем всего стала очередная ссора накануне 2016 года, когда он собрался и уехал со своей приятельницей к другу в Москву, ничего мне об этом не сказав. Думала, что все, это «точка невозврата», но, спустя время, я отошла. Но, честно говоря, больше я побоялась за то, что в будущем он сможет предать меня так же. Конечно, с его стороны ко мне тоже немало претензий, все ссоры — это лишь «а ты...». И по сей день я не могу решить вопрос и понять для себя, есть ли у нас будущее после его предательства, и стоит ли вообще такое прощать. Ведь уже столько лет длится эта история, а ни к чему прийти не можем. И то ли мне нужно меняться, то ли разбегаться. Не знаю, где правда, а где нет.
Елена,
Екатеринбург, 21 год
27.12.16
То ли меняться, то ли разбегаться?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Правда в том, что никаких отношений «любовных» у вас нет. Вы держитесь друг за друга по остаточному принципу. Но ты уже давно не доверяешь парню, а парень давно уже предпочитает свободную жизнь без обязательств перед тобой. Я почти уверена, что ты еще просто даже не про все его предательства в курсе. Неужели ты думаешь, что в 20 лет парень будет сидеть монахом в ожидании редких встреч с тобой (условно «любимой»), пока другие приятели живут полной сексуальной жизнью? Отношения в таком возрасте на расстоянии – это дорога в никуда. И как только каждый из вас встретит действительно интересный вариант под боком, вы знать друг о друге не захотите. Просто прямо сейчас ни у него, ни у тебя нет никого более серьезного и перспективного. И в отсутствие такового «на безрыбье и рак – рыба». Но отношения, настоящие отношения, должны вдохновлять и окрылять. А вы только собачитесь и пытаетесь выжать друг из друга то, чем друг для друга не являетесь. Я на твоем месте даже бы не стала особо усердствовать, такие отношения все равно изживут себя и прекратят существование, независимо от того, будете ли вы прилагать к этому какие-то усилия, или нет. Когда ничего особо не связывает, когда нет общей истории, нет общих интересов и нет никаких опор для совместного фундамента, отношения на расстоянии – верный способ расстаться.

  • Сергей

    Елена, я не думаю, что стоит выдавать желаемое за действительное. Между тобой и молодым человеком нет никаких высоких или даже более, или менее близких отношений. Вы продолжаете общаться только потому, что давно знакомы, и пока еще не избавились от подростковых предрассудков. Вернее, ты не избавилась и зачем-то пытаешься считать себя чуть ли не замужней дамой. Парень в этом плане уже свободнее и легко общается с подружками, даже ездит с ними в другие города развлекаться. В остальном вас уже ничего друг с другом не связывает. Вы живете в разных Мирах, и все больше отдаляетесь друг от друга. Никакого будущего у вас нет, и ты это прекрасно понимаешь. Так что не думаю, что стоит продолжать терять время непонятно на что. Хотя, полагаю, в самом ближайшем будущем ситуация сама собой разрешится. Ты уже недовольна происходящим, не понимаешь смысла происходящего и начинаешь задумываться над целесообразностью продолжения общения. Уверен, через весьма непродолжительное время, тебе окончательно осточертеет этот детский сад, и вы перестанете портить друг другу нервы в детских играх. Так что просто подожди. Что же касается других парней, то не спеши с выводами. Ты пока просто не встретила по-настоящему своего человека. Как только это произойдет, сомнения сами собой отпадут.

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Обсуждение 12  

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  • Krazy
    Вы такая прелесть. Значит пробовать с другими парнями - а че такого. А поехать в Москву с приятельницей - зашибись предательство. Хех, не меняйтесь - такая незамутненность, наверное страшно удобно по-жизни.
    		 27.12.16 09:19
         
    3
         
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  • Проходя мимо
    Бесполезно отвлекаться на других парней, не завершив отношения с этим в своей голове (по факту они давно завершены). Надо для себя решить: это пройденный этап, иду дальше.
    		 27.12.16 09:00
         
    0
         
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  • кобра
    Как грустна вечерняя земля... у автора психология печальной старушки. Грусть и нытье... однозначно меняться! А парня оставить в покое.
    		 27.12.16 08:54
         
    3
         
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  • Тыковка
    Как девушка девушке могу посоветовать только одно: как говорится, клин клином! Найдите нового парня, постарайтесь закрутиться в новом романе. Вам тогда будет что сравнить, и сравнение не будет в пользу этого парня. Вам просто нет с чем сравнить. Я так сделала, и теперь замужем! А могла бы по сей день быть в глупых отношениях, которые приносят только боль и разочарования)
    		 27.12.16 05:34
         
    0
         
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  • Ellis_@
    Стоит ли "такое" прощать, значит имеет значение. А то что последние 5 лет псу под хвост и сплошная нервотрёпка, про это вопросов не будет, надо ли оно сильно? Другие парни всё не то, а этот что, тот кто надо? Казалось бы, самое юное, самое сладкое время для вкушения первой любви, для познания нового. Начало женщины и жизни как взрослой уже женщины. И как было использовано это время. Он, кстати, такими вопросами не мучает себя. И правильно делает. Поехал себе в Москву со знакомой, у него в голове ясно кто ТЫ и кто вы. А точнее, что не так уж ты важна, чтоб еще перед тобой отчитываться, куда он едет со знакомыми. Был секс или не был. Он живет и не парится. Так долго времени тебе надо чтобы дошло очевидное. Переключайся не на других парней, а пока вообще отключись. На время. Приведи мысли в порядок. 21 год, а знаний для хороших отношений м+ж практически никаких.
    		27.12.16 01:09
         
    3
         
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  • Прелесть
    Меняться,конечно.
    		27.12.16 01:02
         
    3
         
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  • Zavoronok
    Отношения должны приносить радость, а не боль. Я когда-то разорвала тяжёлые для меня отношения и не пожалела. Лучше быть одной, чем с кем попало.
    		 27.12.16 00:18
         
    9
         
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