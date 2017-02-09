Теперь мой поезд точно ушёл
Краснодар, 28 лет
09.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаУльяна, тебя, правда, в отношениях с мужем не устраивает только то, что он «обзывается»? То есть, то, что ты за 9 лет жизни с ним стала неврастеником, перестала себя уважать, скандалишь нон-стоп, живешь в атмосфере недоверия к мужу, - это все не проблема для тебя? Проблема только, что «обзывается»? У тебя дочь уже почти школьница, как я понимаю, и твой муж плевать хотел на ее психическое здоровье, он готов будить (!!!) ребенка, чтобы заставить тебя делать то, что он хочет. Тебя это вообще не волнует? Прости, но какими бы ни были отношения между супругами, ребенок – это святое. Если отец позволяет себе обращаться с дочкой просто как с дворовой шавкой, пиная ее, чтобы тебе насолить, то он не отец, а, прости, упырь. И вместо того, чтобы защитить хотя бы ребенка от домашнего насилия (а это оно), ты решила, что одной малолетней жертвы вам с мужем для развлечений мало. И сейчас ты боишься не за то, что у твоей старшей дочери уже изрядно попорченное детство по твоей вине (потому что это ты решила выйти замуж, потом терпеть издевательства мужа, потом устроить показательный развод с последующим воссоединением и так 9 лет). Ты боишься, что ТВОЙ поезд ушел. При этом, я уверена, что, если муж снова приползет с покаянием, ты вновь возобновишь сожительство с ним. Только лучше иметь в виду, что младший ребенок точно также будет плакать по ночам, мешая спать твоему «любимому», что новорожденный обязательно станет новым поводом для того, чтобы получить повторно весь букет негатива, что был уже в прошлом. И этот второй ребенок станет просто дополнительным инструментом для манипулирования тобой. Ведь твой муж прекрасно уже усвоил, что ты боишься остаться одна, и он будет и дальше на этом играть. Ты для него идеальная жертва, потому что и сама подсела на эти токсичные отношения. Вот только детей жалко. Но на детей тебе определенно плевать, как и твоему мужу.
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СергейУльяна, все люди разные и каждому нужно что-то свое. Есть те, кто абсолютно не переносит даже намеков на неуважение, и жестко рвет любые отношения, где появляются оскорбления. Но, как ни удивительно, есть и те, кому подобное положение дел нравится. И в таких семьях скандалы и ругань – нормальное явление. Да, люди плачут, жалуются, расстаются, но как только появляется возможность, сразу возвращаются к супругам-тиранам. Причины и цели при этом у каждого свои, но самое главное, что все получают от таких невозможных отношений удовольствие. Поэтому если при всем хамстве, изменах и издевательствах, ты прожила с мужем столько лет, да еще и второго ребенка решила родить, значит, и тебя, и его все устраивает. А в этом случае, вряд ли вы расстанетесь. Полагаю, через некоторое время муж придет с извинениями, и вы опять будете трепать друг другу нервы в общее удовольствие. Можно ли все изменить? Теоретически – да. Ты можешь обратиться к психологу, разобраться в причинах собственных комплексов, поднять самооценку, забыть о муже и начать жить заново. Но на это потребуются силы и, самое главное, желание. А его как раз и нет. Поэтому вряд ли что-то сильно изменится в ближайшем будущем.
Обсуждение 4
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rerfhfxfЯ не люблю очень глупых людей. Мне их не жалко. Но мне жаль их детей.Больше и сказать нечего.
09.02.17 05:16
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Эксперту Алёне хочется сказать, что у автора Ульяны играют гармони, мозг размягчен. Как бы воззвания эксперта к вселенной! В целом письмо можно игнорировать. Я уже тут писала, что у меня есть такая приятельница, двое детей через ЭКО в 38 и 42 года. Всем рассказывает, какой муж козел и урод. Потом размещает фото с подписью "теперь на четверо"! Вся жизнь в угаре!
09.02.17 00:50
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ZavoronokНа фразу (поезд ушёл) можно сказать, что есть ещё яхты и самолёты. А по делу, детей жалко, они не виноваты в том, что у матери мозгов нету. Сначала она беременеет, неожиданно даже для неё самой (вероятно, думала, что детей аист приносит или в капусте находят), затем разорвала отношения с хорошим парнем, который на ней жениться хотел, и вернулась к мужу, наступив на те же грабли. Мало того, зачем-то решила ещё родить, чтобы связать себя ещё крепче, в общем, чем дальше в лес, тем больше дров, и возможно, это ещё не конец.
09.02.17 00:50
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Нет нет, ты не разведешься, родишь третьего, будешь жить в угаре скандалов, мата и тд , доставать всех знакомых рассказами какой муж козел, и рожать дальше. Аминь.
09.02.17 00:28