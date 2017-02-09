Теперь мой поезд точно ушёл

Мне 28 лет. С мужем познакомилась, когда мне было 19 (он был первым моим мужчиной), через полгода я неожиданно для себя забеременела. Муж и когда встречались был нелюдимым, хмурым, вечно недовольным жизнью, а когда узнал, что беременна, стал позволять себе не звонить (я училась в институте в другом городе), гулять с друзьями до двух ночи, приезжал редко. Но я боялась остаться матерью- одиночкой, поэтому мы поженились. Его родители меня до конца так и не приняли. Родилась дочка. Свекровь говорила, что я не во вкусе моего мужа, и что все равно вы рано или поздно мы разойдёмся, и что ребёнок скорее всего не от мужа. Всю беременность муж трепал мне нервы. Приходил домой за полночь. Непонятные звонки и смс от женщин. С ребёнком не помогал, наоборот, орал на меня по ночам, что я не могу ребёнка утихомирить и мешаю ему спать. Оказалось, что это бывшая его навязывается, а он, бедный, не может отказать. Я обижалась, устраивала скандалы. Я стала раздражительной и ревнивой. Через год после свадьбы он начал меня обзывать матом. Сначала обижалась, губы дула, кричала, потом пыталась разговаривать, спокойно говорить, что для меня это не приемлемо (в семье моих родителей не то что отсутствие ругательств, но вообще полная идиллия, уважение и гармония). Через 4 года после свадьбы я в очередной раз ушла и подала на развод. Было тяжело, но я смогла устроиться на хорошую работу, погрузилась в воспитание дочки. И за мной начал ухаживать парень, после 3 месяцев знакомства завертелись отношения. Молодой человек привёз из другого города своего отца, чтобы сделать мне предложение, но тут объявился мой бывший муж. На тот момент мы не жили с ним около 10 месяцев. Муж стал умолять простить, говорил, что исправится и больше никогда в жизни я не услышу в свой адрес брани, что он очень любит меня и дочь, плакал просил простить. Я рассталась со своим парнем и вернулась к мужу. Все наладилось, стал помогать с ребёнком, по дому помогал. Но буквально через год я снова заметила, что он прячет телефон, поздно приезжает с работы. Взяла распечатку звонков и увидела, что он по ночам общается с одной девушкой. Как выяснилось позже – с подругой его родной сестры. У меня был шок. После всего он снова меня обманул. У меня была депрессия, но я взяла себя в руки, и мы спокойно поговорили. Муж говорил, что это только телефонные звонки и никакого интима не было, но я для себя решила, что я смогу это простить и пережить. Единственное, я попросила о полной прозрачности его телефона, компьютера и т.д. до полного восстановления доверия. Других женщин вроде не было, но мы часто ругались по мелочам, и тогда он превращался в изверга – обзывал, материл, унижал. Но на следующий день как ни в чем ни бывало помогал с ребёнком, по дому. Меня очень гнетёт, что при малейшей трудности он начинает обзываться. Я все понимала, но очень хотела ещё родить. Не для мужа родить, а для себя и дочери, хотя муж не очень-то этого хотел. Год не могла забеременеть. Но как только забеременела, муж снова стал хамить, обзывать, скандалить при ребёнке. Ночью будил ребёнка если я не хотела с ним разговаривать и выяснять отношения, чтобы таким образом повлиять на меня и заставить продолжать скандалить вместе с ним. Жизнь превратилась в кошмар. Я превратилась в злобную неврастеничку, хотя раньше была довольно легким в общении человеком. Единственное что меня не устраивает – это то, что он обзывается, хотя зарплата его в 3 раза меньше моей. Я на 7-м месяце беременности. После того как он при дочке обозвал меня, я его выгнала (мы живем в моей квартире). И теперь боюсь одиночества, и что теперь мой поезд точно ушёл, и я останусь одна с двумя детьми.

Ульяна,

Краснодар, 28 лет

09.02.17

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