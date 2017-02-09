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Теперь мой поезд точно ушёл


Мне 28 лет. С мужем познакомилась, когда мне было 19 (он был первым моим мужчиной), через полгода я неожиданно для себя забеременела. Муж и когда встречались был нелюдимым, хмурым, вечно недовольным жизнью, а когда узнал, что беременна, стал позволять себе не звонить (я училась в институте в другом городе), гулять с друзьями до двух ночи, приезжал редко. Но я боялась остаться матерью- одиночкой, поэтому мы поженились. Его родители меня до конца так и не приняли. Родилась дочка. Свекровь говорила, что я не во вкусе моего мужа, и что все равно вы рано или поздно мы разойдёмся, и что ребёнок скорее всего не от мужа. Всю беременность муж трепал мне нервы. Приходил домой за полночь. Непонятные звонки и смс от женщин. С ребёнком не помогал, наоборот, орал на меня по ночам, что я не могу ребёнка утихомирить и мешаю ему спать. Оказалось, что это бывшая его навязывается, а он, бедный, не может отказать. Я обижалась, устраивала скандалы. Я стала раздражительной и ревнивой. Через год после свадьбы он начал меня обзывать матом. Сначала обижалась, губы дула, кричала, потом пыталась разговаривать, спокойно говорить, что для меня это не приемлемо (в семье моих родителей не то что отсутствие ругательств, но вообще полная идиллия, уважение и гармония). Через 4 года после свадьбы я в очередной раз ушла и подала на развод. Было тяжело, но я смогла устроиться на хорошую работу, погрузилась в воспитание дочки. И за мной начал ухаживать парень, после 3 месяцев знакомства завертелись отношения. Молодой человек привёз из другого города своего отца, чтобы сделать мне предложение, но тут объявился мой бывший муж. На тот момент мы не жили с ним около 10 месяцев. Муж стал умолять простить, говорил, что исправится и больше никогда в жизни я не услышу в свой адрес брани, что он очень любит меня и дочь, плакал просил простить. Я рассталась со своим парнем и вернулась к мужу. Все наладилось, стал помогать с ребёнком, по дому помогал. Но буквально через год я снова заметила, что он прячет телефон, поздно приезжает с работы. Взяла распечатку звонков и увидела, что он по ночам общается с одной девушкой. Как выяснилось позже – с подругой его родной сестры. У меня был шок. После всего он снова меня обманул. У меня была депрессия, но я взяла себя в руки, и мы спокойно поговорили. Муж говорил, что это только телефонные звонки и никакого интима не было, но я для себя решила, что я смогу это простить и пережить. Единственное, я попросила о полной прозрачности его телефона, компьютера и т.д. до полного восстановления доверия. Других женщин вроде не было, но мы часто ругались по мелочам, и тогда он превращался в изверга – обзывал, материл, унижал. Но на следующий день как ни в чем ни бывало помогал с ребёнком, по дому. Меня очень гнетёт, что при малейшей трудности он начинает обзываться. Я все понимала, но очень хотела ещё родить. Не для мужа родить, а для себя и дочери, хотя муж не очень-то этого хотел. Год не могла забеременеть. Но как только забеременела, муж снова стал хамить, обзывать, скандалить при ребёнке. Ночью будил ребёнка если я не хотела с ним разговаривать и выяснять отношения, чтобы таким образом повлиять на меня и заставить продолжать скандалить вместе с ним. Жизнь превратилась в кошмар. Я превратилась в злобную неврастеничку, хотя раньше была довольно легким в общении человеком. Единственное что меня не устраивает – это то, что он обзывается, хотя зарплата его в 3 раза меньше моей. Я на 7-м месяце беременности. После того как он при дочке обозвал меня, я его выгнала (мы живем в моей квартире). И теперь боюсь одиночества, и что теперь мой поезд точно ушёл, и я останусь одна с двумя детьми.
Ульяна,
Краснодар, 28 лет
09.02.17
Теперь мой поезд точно ушёл

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ульяна, тебя, правда, в отношениях с мужем не устраивает только то, что он «обзывается»? То есть, то, что ты за 9 лет жизни с ним стала неврастеником, перестала себя уважать, скандалишь нон-стоп, живешь в атмосфере недоверия к мужу, - это все не проблема для тебя? Проблема только, что «обзывается»? У тебя дочь уже почти школьница, как я понимаю, и твой муж плевать хотел на ее психическое здоровье, он готов будить (!!!) ребенка, чтобы заставить тебя делать то, что он хочет. Тебя это вообще не волнует? Прости, но какими бы ни были отношения между супругами, ребенок – это святое. Если отец позволяет себе обращаться с дочкой просто как с дворовой шавкой, пиная ее, чтобы тебе насолить, то он не отец, а, прости, упырь. И вместо того, чтобы защитить хотя бы ребенка от домашнего насилия (а это оно), ты решила, что одной малолетней жертвы вам с мужем для развлечений мало. И сейчас ты боишься не за то, что у твоей старшей дочери уже изрядно попорченное детство по твоей вине (потому что это ты решила выйти замуж, потом терпеть издевательства мужа, потом устроить показательный развод с последующим воссоединением и так 9 лет). Ты боишься, что ТВОЙ поезд ушел. При этом, я уверена, что, если муж снова приползет с покаянием, ты вновь возобновишь сожительство с ним. Только лучше иметь в виду, что младший ребенок точно также будет плакать по ночам, мешая спать твоему «любимому», что новорожденный обязательно станет новым поводом для того, чтобы получить повторно весь букет негатива, что был уже в прошлом. И этот второй ребенок станет просто дополнительным инструментом для манипулирования тобой. Ведь твой муж прекрасно уже усвоил, что ты боишься остаться одна, и он будет и дальше на этом играть. Ты для него идеальная жертва, потому что и сама подсела на эти токсичные отношения. Вот только детей жалко. Но на детей тебе определенно плевать, как и твоему мужу.

  • Сергей

    Ульяна, все люди разные и каждому нужно что-то свое. Есть те, кто абсолютно не переносит даже намеков на неуважение, и жестко рвет любые отношения, где появляются оскорбления. Но, как ни удивительно, есть и те, кому подобное положение дел нравится. И в таких семьях скандалы и ругань – нормальное явление. Да, люди плачут, жалуются, расстаются, но как только появляется возможность, сразу возвращаются к супругам-тиранам. Причины и цели при этом у каждого свои, но самое главное, что все получают от таких невозможных отношений удовольствие. Поэтому если при всем хамстве, изменах и издевательствах, ты прожила с мужем столько лет, да еще и второго ребенка решила родить, значит, и тебя, и его все устраивает. А в этом случае, вряд ли вы расстанетесь. Полагаю, через некоторое время муж придет с извинениями, и вы опять будете трепать друг другу нервы в общее удовольствие. Можно ли все изменить? Теоретически – да. Ты можешь обратиться к психологу, разобраться в причинах собственных комплексов, поднять самооценку, забыть о муже и начать жить заново. Но на это потребуются силы и, самое главное, желание. А его как раз и нет. Поэтому вряд ли что-то сильно изменится в ближайшем будущем.

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Обсуждение 4  

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  • rerfhfxf
    Я не люблю очень глупых людей. Мне их не жалко. Но мне жаль их детей.Больше и сказать нечего.
    		 09.02.17 05:16
         
    2
         
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  • жужа@
    Эксперту Алёне хочется сказать, что у автора Ульяны играют гармони, мозг размягчен. Как бы воззвания эксперта к вселенной! В целом письмо можно игнорировать. Я уже тут писала, что у меня есть такая приятельница, двое детей через ЭКО в 38 и 42 года. Всем рассказывает, какой муж козел и урод. Потом размещает фото с подписью "теперь на четверо"! Вся жизнь в угаре!
    		 09.02.17 00:50
         
    2
         
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  • Zavoronok
    На фразу (поезд ушёл) можно сказать, что есть ещё яхты и самолёты. А по делу, детей жалко, они не виноваты в том, что у матери мозгов нету. Сначала она беременеет, неожиданно даже для неё самой (вероятно, думала, что детей аист приносит или в капусте находят), затем разорвала отношения с хорошим парнем, который на ней жениться хотел, и вернулась к мужу, наступив на те же грабли. Мало того, зачем-то решила ещё родить, чтобы связать себя ещё крепче, в общем, чем дальше в лес, тем больше дров, и возможно, это ещё не конец.
    		09.02.17 00:50
         
    10
         
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  • жужа@
    Нет нет, ты не разведешься, родишь третьего, будешь жить в угаре скандалов, мата и тд , доставать всех знакомых рассказами какой муж козел, и рожать дальше. Аминь.
    		 09.02.17 00:28
         
    6
         
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