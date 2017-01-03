Наверное, мое время уже вышло

Алена

Ника, может, пора перестать бездельничать? Тогда и дурью мучиться будет некогда. «Дом и сын на мне» - круто. Сыну 6 лет, он инвалид? Как я понимаю, нет. Что ты с ним такого делаешь, что так занята? При том, что вечером отец берет его на себя (книжку читает, спать укладывает). Ребенок не ходит в сад? Сомневаюсь, ибо в сентябре уже в школу, и все нормальные родители хотя бы последний год стараются адаптировать ребенка к детскому коллективу. Дом у вас очень большой? Уборка с утра до вечера? Вот, честно, хватит ерундой страдать – отправляйся на работу с полноценным рабочим графиком, а не из любви к прекрасному – на 3 часа в день. Тогда не только зарплату получать будешь приличную, но и на себя иначе смотреть станешь. Далеко не каждой женщине дано не превратиться в безликую неухоженную домработницу, когда кроме уборки, глажки и готовки заняться нечем. Ну и самое главное: если честно, я не понимаю, как вообще можно жить столько лет с человеком, который тебя ежедневно оскорбляет, более того – демонстративно игнорирует тебя и «наказывает», лишая праздника в день рождения (дорог не подарок, его-то как раз может и не быть, но внимание…). Но, как я понимаю, ты воспринимаешь это как плату за комфорт и финансовое благополучие. То есть, развод как логичный способ показать мужчине, что ты не позволишь ему себя оскорблять ни за какие деньги, ты не рассматриваешь. Раз так, тогда вместо того, чтобы столько времени слушать от мужа, что ты жирная свинья – похудей уже ему на радость. И тема будет закрыта. Что касается его восприятия тебя как «толстой коровы» - так ведь смотря чего у тебя в этих 64 кг больше. Если, как у большинства, жира, то да, при росте 164 с весом 64 кг можно выглядеть толстой. Потому что тело не подтянутое, кожа на попе, бедрах и животе дряблая. «Ну, я бегаю по утрам» - зачем? Для галочки? Привести в тонус ягодицы и бедра ты этим актом самопожертвования не сможешь. Записалась на фитнес – вот бегай по утрам туда, в кардиозал, на беговую дорожку. А потом на тренажеры – мышцы подкачивать в самых проблемных зонах. Больше пользы, чем городским воздухом в интенсивном режиме дышать. А главное – сама о себе по другому будешь думать. Времени у тебя на спорт вполне достаточно, как я понимаю.