Наверное, мое время уже вышло
Звенигород, 38 лет
03.01.17
Мнения наших экспертов
-
АленаНика, может, пора перестать бездельничать? Тогда и дурью мучиться будет некогда. «Дом и сын на мне» - круто. Сыну 6 лет, он инвалид? Как я понимаю, нет. Что ты с ним такого делаешь, что так занята? При том, что вечером отец берет его на себя (книжку читает, спать укладывает). Ребенок не ходит в сад? Сомневаюсь, ибо в сентябре уже в школу, и все нормальные родители хотя бы последний год стараются адаптировать ребенка к детскому коллективу. Дом у вас очень большой? Уборка с утра до вечера? Вот, честно, хватит ерундой страдать – отправляйся на работу с полноценным рабочим графиком, а не из любви к прекрасному – на 3 часа в день. Тогда не только зарплату получать будешь приличную, но и на себя иначе смотреть станешь. Далеко не каждой женщине дано не превратиться в безликую неухоженную домработницу, когда кроме уборки, глажки и готовки заняться нечем. Ну и самое главное: если честно, я не понимаю, как вообще можно жить столько лет с человеком, который тебя ежедневно оскорбляет, более того – демонстративно игнорирует тебя и «наказывает», лишая праздника в день рождения (дорог не подарок, его-то как раз может и не быть, но внимание…). Но, как я понимаю, ты воспринимаешь это как плату за комфорт и финансовое благополучие. То есть, развод как логичный способ показать мужчине, что ты не позволишь ему себя оскорблять ни за какие деньги, ты не рассматриваешь. Раз так, тогда вместо того, чтобы столько времени слушать от мужа, что ты жирная свинья – похудей уже ему на радость. И тема будет закрыта. Что касается его восприятия тебя как «толстой коровы» - так ведь смотря чего у тебя в этих 64 кг больше. Если, как у большинства, жира, то да, при росте 164 с весом 64 кг можно выглядеть толстой. Потому что тело не подтянутое, кожа на попе, бедрах и животе дряблая. «Ну, я бегаю по утрам» - зачем? Для галочки? Привести в тонус ягодицы и бедра ты этим актом самопожертвования не сможешь. Записалась на фитнес – вот бегай по утрам туда, в кардиозал, на беговую дорожку. А потом на тренажеры – мышцы подкачивать в самых проблемных зонах. Больше пользы, чем городским воздухом в интенсивном режиме дышать. А главное – сама о себе по другому будешь думать. Времени у тебя на спорт вполне достаточно, как я понимаю.
-
СергейНика, я вполне допускаю, что между вами пропали сильные чувства. С годами, увы, обычно так и происходит. Страсть и сильные эмоции никогда, ни в одной семье не бывают вечными. Хуже то, что кроме них у вас ничего так и не появилось. Вы не уважаете друг друга, и кроме ребенка, по сути, не имеете ничего общего. В этом и проблема. К сожалению, в таких условиях говорить о семейном счастье, действительно, не приходится. Однако и хоронить себя тоже не стоит. А вот переставать заниматься ерундой и начать восстанавливать хотя бы самоуважение - нужно обязательно. Ну, например, для начала, почему бы не начать нормально работать и стать финансово независимой? Ведь от этого зависит очень многое. Ну, по крайней мере, самостоятельную и достаточно состоятельную женщину обижать уже не так просто. Она ведь и послать может, после чего подаст на развод и половину нажитого отсудит. Или мужика себе другого найдет и рога наставит, а то и вообще бросит. В общем, на мой взгляд, если ты понимаешь, что не хочешь оставаться домохозяйкой, значит меняйся. Ищи нормальную работу, займись спортом, приведи себя в порядок. А уж потом подумаешь, что делать дальше. Может быть, и развод станет выходом. Но к этому делу нужно подходить подготовленной и уверенной в собственном будущем.
Обсуждение 76
Лучшие комментарии
-
НикаСпасибо за быструю публикацию. Мой сын ходит в садик. Я работаю по 3 часа, 2 часа трачу на дорогу туда-сюда. Домой приходим около 14 часов. Затем у сына каждый день музыка, спорт или занятия. Он не инвалид - но у него отставание в развитии речи.
03.01.17 00:48 Контекст комментария
-
ПрелестьЯ живу в диапазоне от 60 до 80 кг. И честно скажу : вес никак не влияет на любовь мужчин ко мне. Никак в отрицательную сторону не замечала. Восхищения пышными формами - да. Но оскорблениями?????? Даже во сне не видывала такого.
03.01.17 10:40 Контекст комментария
-
ПрелестьВы потеряли себя полностью. Нельзя так унижаться. Это приятный момент что Вы мужа больше так не любите. Теперь начните любить Жизнь Бога Себя. Он не Бог. И деньги его тоже не Бог. Не надо им поклоняться. А то получается послушав других что его надо насильно терпеть без уважения без поцелуев без ДР ради денег. Тьфу, какой винегрет у людей в головах. Начните уже сама развиваться духовно. Да. Об этом в Библии много сказано. Такую тряпочку никто уважать не сможет.
03.01.17 13:06 Контекст комментария
-
ZavoronokНайди недостатки во внешности мужа и тыкай ему в нос каждый раз в ответ на жирную корову или свинью. Посмотри, на что он острее реагирует, на то и дави. Это так, для разгона. А в длительной перспективе ищи нормальную работу и подготовь материальную базу для серьёзных решений.
03.01.17 01:11 Контекст комментария
-
Прелесть СареНу к счастью это не соответствует реалу. :-D Многие мужчины худых не только не любят, а даже не переваривают. Смешно вообще вес примерять на условия любви.
03.01.17 11:34 Контекст комментария
-
кобраМда, пироги с котятами... А что будет если вы ему спокойно скажете, после следующей "коровы" , что вам это неприятно и попросите больше так не делать? Просто интересно, насколько запущен случай...
03.01.17 14:25
-
ПрелестьВы потеряли себя полностью. Нельзя так унижаться. Это приятный момент что Вы мужа больше так не любите. Теперь начните любить Жизнь Бога Себя. Он не Бог. И деньги его тоже не Бог. Не надо им поклоняться. А то получается послушав других что его надо насильно терпеть без уважения без поцелуев без ДР ради денег. Тьфу, какой винегрет у людей в головах. Начните уже сама развиваться духовно. Да. Об этом в Библии много сказано. Такую тряпочку никто уважать не сможет.
03.01.17 13:06
-
звездочка )У меня в ВУЗе была преподавательница, стиль - блеклая моль, эмоций - ноль, улыбки и мимики по минимуму. Замужем, сыновья уже были после школы. Жаловалась моей маме, что дома её мужчины не поздравили с 8 марта. А я смотрела на неё и думала - ведь её не видно вообще, она как будто сама стремится в пространстве сжаться до размера точки и даже тень не отбрасывать. Все-таки мужчины наше зеркало, какие мы внутри и снаружи, такими глазами на нас и смотрят, так к нам и относятся. Ника, ты сама себя потеряла, верни на место ) Слишком ушла в быт и материнство, слишком. Особенно в материнство, перестала фонить женщиной. Бег и фитнес это правильно, хоть как-то твою энергию оживляет. А в целом - надо побольше личных источников радости и положительных эмоций и поменьше мыслей какой муж сволочь. Внутренняя перезагрузка мыслей, настроя и выход на другой уровень частотности. Давным-давно мне попадалась книга Николая Курдюмова "Успехология любви", его интересно почитать, они с женой прошли все кризисы, трое детей, сохранили любовь-морковь. Я понимаю, что твой муж ведет себя по-хамски, но ты с вещами на выход не собираешься, да? На хамство реагировать иначе, но так, чтобы он не отвернулся и не закрылся, не передавить. Я думаю, что у вас не безнадежный случай, у вас контакт не потерян и вообще муж для вас старается.
03.01.17 12:42
-
сараА я считаю,что поздравить жену и маму с празлником это вопрос уровня культурности мужчины,а не внешность или поведение женщины.
03.01.17 12:49
-
звездочка )ну и считай так дальше, Сара ) формальные поздравления "от уровня культурности" вообще никакой ценности не представляют
03.01.17 12:55
-
Ellis_@Мою свекровь ее муж не поздравляет. Она на ДР и 8 марта запретила дарить себе цветы. Она хотела сковородку или что-то практичное. И родственники ей тоже дарили кастрюли, подносы, полотенца. Времена дефицита давно закончились и полным-полно этого добра сейчас. Но уже так научила.
03.01.17 13:04
-
звездочка )а чем хорошая сковородка не подарок? )) я подруге на НГ подарила блинную, она очень даже обрадовалась. Мама моя новую кастрюлю 2л хочет, это будет ей подарок на Рождество.
03.01.17 13:08
-
Ellis_@Ну от мужа можно получить что-то более ээ... ну не знаю, не сковородки и не полотенца. И совсем без цветов?
03.01.17 13:24
-
звездочка )а это ты смотришь на ситуацию через свои личные предпочтения )
03.01.17 13:32
-
Ellis_@Наверное)) Хотя, подарки женщина-женщине - ОК. Я. Ну как-то мне кажется, что если запрещать мужу дарить себе цветы и что-то приятное именно для себя, а просить инвентарь кухонный ( который нужен семье, на самом деле. Мы ведь для семьи стоим на кухне, а не потому, что мы торчим от этого), то как бы сама учишь своего мужика, чтобы он поскорее забыл, что ты женщина. Жена, домохозяйка, мать его детей и так далее. Об этом тоже неплохо помнить. Моя свекровь аргументирует отказ от цветов тем, что деньги семейные - общие. Ну, в принципе, конечно это дело предпочтений каждого. Мне подруга бокалы для вина красивые подарила, я очень им рада.
03.01.17 13:45
-
-
-
-
сараЛучше уж формальные. Потому что этот муж и отец учит своих сыновей не ценить свою мать. Это нормально? Если она такая недостойная его женщина,так кто еготакого достойного мужчинищу удерживает в этих формальностях? Что там вообщп за красавЕц такой,у которого жена бледеая моль. Для чего он с ней живет,если оеа вся из себя никакая? И на ее месте я бы самой себе подарила шикарнейший подарок и не жаловалась бы коллеге,которая рассказывает всем подряд про проблемы своей коллеги.
03.01.17 13:05
-
звездочка )я маме не коллега, вообще-то ) Сара, не нуди.
03.01.17 13:10
-
сараКоллега твоей маме эта женщина. В любом случае она зотя бы мать его сыновей. Оеа не заслужила никакого поздравления с женским праздником? Не важно в чем этот подарок. Можно на словах поздравить,если денег жалко. Если она ноль в его глазахто чего ж он живет в этой тягомотине со скучной ему теткой?
03.01.17 13:14
-
-
-
ПрелестьУровень культуры мужчины имеет очень высокую ценность.
03.01.17 13:34
-
-
-
ПрелестьЧто вы несёте? Муж то что из себя представляет, что " вынужден" так жить?
03.01.17 13:20
-
звездочка )не надо жить в состоянии жертвы, так можно даже самого хорошего мужа испортить и до плохого поведения в семье довести. Надо же кому-то при жертве отыгрывать роль тирана?
03.01.17 13:27
-
сараА чем конкретно хорошим выделялся муж этой бледной моли и чего он жену свою довел до состояния жертвы? Может он ее и в жены взял такой же бледной и она ему такой нравилась? Или может оеа была вынуждена постоянно собой жертвовать?
03.01.17 13:34
-
ПрелестьУ вас винегрет от массы прочитанной инфо. Все смешалось. А воз и ныне там.
03.01.17 13:37
-
-
-
-
Отставание в развитии речи вроде неплохо лечится вокалом, попробуйте. Погуглите во всяком случае. Вы можете перераспределить занятия с ребенком, исключить ненужные, совместить полезное +лечение. Вообще надо искать пути к самостоятельности. Для этого необходимо освободить время. Насчет мужа: пока я не делала б резких движений. Деньги носит, на работе пропадает - ну и хорошо. Т.е.у вас еще есть время на поиск себе нормальной работы и развитие ребенка, но нет времени расслабляться. Кто бы что ни говорил, я всегда за то, чтобы женщина могла быть самостоятельной и независимой единицей. Есть любимый человек, нет любимого человека, заработывает он или нет, она должна быть уверена в своем куске хлеба с маслом и своей крыше над головой. И в том, что никто не трахает ей мозги, пардон майфренч.
03.01.17 12:28
-
сараНе верю в то,что если герлиня похудеет,ио муж ее начнет тут же на руках носить и любить и ценить. Либо это в человеке есть,либо нет. И тут не в его профессии дело. Не все слесари идиоты и грубияны.он скорее всего не хочпт с ней жить,но уйти не может из за ребенка. Отсюда и его агрессия и грубые оскорбления. Гуманнее было бы с его стороны уйти,оставив ей побольше денег и квартиру,быть приходящим папой и не мучить женшину.
03.01.17 12:28
-
КолибриВот прочла - ну реально, ну идиллия же! Классный мужик, каждый день сыну на ночь читает, деньги зарабатывает, жене обеспечивает возможность сидеть дома и заниматься тем и так, как ей нравится. Любовь была большая - значит где-то она есть ещё. Ну что мешает встречать его радостно: сын был в саду, сама была на фитнессе, выспалась, деньги есть, чтобы что-то милое себе позволить. Встречать его, обнимая "мой любимый добытчик пришёл, мамонта притащил", подлезть к нему под бочок, приласкаться. Вес - ну у меня при вашем росте вес 50, то есть конечно обьективно говоря, много вы, мадам, кушаете, бег тут вам не поможет, надо прекращать кушать сдобу и хлеб. Мужу запретить вас оскорблять на тему веса. Очень может быть, что муж ваш помнит вас, когда вы были тростиночкой, может это и есть его идеал женщины, что тут скажешь, пытается вас сподвигнуть на возврат веса опять. Романтика в ваших отношениях ушла, ну а кому её строить-то? Не мужу же, который днём и ночью на работе, ещё и розочки вам притаскивать. Он вам вон мамонтов таскает, а вам всё мало. Вспомнилось из мультика "головоломка" бразильский лётчик "улэтай со мной в небеса лубви" - такого вам надо? Чтобы словами красивыми и розочками с клумб романтику обеспечивал? Ну а вы-то мужчине вашей мечты зачем? Ну реально полноватая домохозяйка с маленьким ребёнком, а размечаталась как девочка. Мужчину вы своего уже нашли, и между просим обьективно классного (по описанию), а что он слесарь и грубоват - так видели, за кого выходили. Теперь давайте делайте лучшее из того, что вам судьба подарила, а то ведь судьба может и отобрать, если ценить не будете, и другой женщине отдать - которая будет счастлива такому подарку и уж сумеет создать в доме достойную романтическую атмосферу для такого мужчины.
03.01.17 12:17
-
звездочка )поддерживаю, респект )
03.01.17 12:46
-
ЛестницаТоже плюсуюсь
03.01.17 12:51
-
сараЕго ежедневные трудовые и бытовые подвиги не дают ему право грубо и тупо по дебильному обзывать жену и мать его ребенка. Он и сам небось не великий легкоатлет. К чему такие словечки? Не нравится фигура жены-купи ей билет на фитнес и освоболи от части домашних дел. Или это уже норма обзываться?
03.01.17 12:56
-
-
Шарк КисловодскМой совет не делайте своего сына сиротой.Я согласна для себя вы всегда найдете мужчину,но для сына отца настоящего наврядли.Что такое любовь?Когда о вас и вашем ребенке заботятся,вас удивляет,что он раз вас называет толстой коровой,а где гарантия,что следующий не будет относиться хуже.Не верьте никому,что они живут идеально и мой совет -не выносите сор из избы,вы жена и обязанны быть и в горе и в радости вместе,а не так как вы себе придумали.Не делайте своего сына сиротой и не дай Бог битой для чужого мужика.У вас хорошая семья,у вас должно быть больше мудрости и терпения
03.01.17 12:17
-
Нюша НовосибирскПочему ищут причину в женщине? Может для него это норма поведения и он просто не умеет по другому: гены... Назовите его "мой бычок". Надо уметь в ответ мило огрызаться. Работать по 3 часа в день с ребёнком это идеально. Работать по 12 ч., а потом быть идеальной хозяйкой, надолго не хватит. Почитайте про кризис 40 лет, может дело не в муже, а просто "накрывает".Самое смешное ,что со временем хочется чуть чуть тепла для себя . временем
03.01.17 11:38
-
Проходя мимоОхлаждение чувств на 14-м году жизни - это нормально. Но оскорбления - уже перебор. Вы сейчас не можете уйти от мужа - ребенок не вполне здоров, с сентября в школу - куда девать после занятий, если вы будете работать полный день? В этом случае совет: организуйте собственную жизнь, независимую от мужа. У вас есть родственники, подруги? Встречайтесь с ними чаще, восполняя тот эмоциональный голод, дефицит внимания, который образовался у вас в семье. Чем больше вы даете другим, тем больше получаете от них. Посещайте концерты, выставки. Читайте. Не замыкайте себя на семье.Когда ваша жизнь станет интереснее, возможно, и муж постепенно станет смотреть на вас тем взглядом, которым вы когда-то смотрели на него.
03.01.17 11:08
-
Проходя мимоКогда в соцсети кто-то из знакомых напишет про вас: Умница-красавица! - считайте, первый результат достигнут.
03.01.17 11:11
-
сараВполне возможно,что родные и боизкие никогда героиню не обзывали коровой. Я имею ввиду ее родственников или подруг.
03.01.17 12:09
-
Ellis_@Я знаю одну девушку, она когда вес набирает, говорит про себя: вот я раскабанела. Я еще понимаю, наедине с собой, глядя в зеркало. Но нет, при муже, детях. Ну и научила своих домашних. Когда ее сын ей сказал что мама не кушай пончик а то раскабанеешь, стало понятно, откуда такое. А сама она худая как швабра, высокая. Ей до кабана кило 10-15 не хватает минимум. Она сама задала тон отношения домашних к себе и своей красоте. У моей мамы есть клиентка одна, толстая. Муж к ней обращается: моя птичка.
03.01.17 12:50
-
-
-
МинуточкуНедуг ребёнка сильно преувеличен, он не инвалид.
03.01.17 12:16
-
-
сараПри росте 164 см вес 64 кг это совершенно не корова. Муж дурак невоспитанный. На Клео полно баб,чеканутых на похудании. Согласно с Эллис и другими,что фитнесом проблем героири не решить. Фитнесс помогант улучшить фигуру. Мужа фитнес героини не сделает мужчиной и он не оценит ее подвигов.Печально. но решать героине.
03.01.17 11:04
-
Ellis_@Он не оценит ее подвигов - 100%. Поздно уже. Отношения сформированы.
03.01.17 12:53
-
-
ПрелестьРабота. Дом сын на мне. Каждый день!!!! Свинья или корова. Не считает нужным поздравить с ДР. никогда! Ни комплимента. Ни поцелуя. Слесарь. Ничего себе O: у Вас жизнь.
03.01.17 10:54
-
ПрелестьВы пересмотрели ему в глаза. Переборщили с кумирством. Он конкретно обнаглел. Так обращаться с женщиной нельзя. Ни с какой! А Вы позволяете. Не умеете даже реагировать по женски. О настоящей любви мечтаете? Так Вам её дали. Только Вы с ней обращались коряво. С перебором. В настоящую любовь входит ещё и строгость. А Вы этого не умеете. От страха все позволяете или от невежества? Учитесь строгости маленькими дозами. Миллионы людей реально живут в любви любого веса тела. Любого образования. И любого умственного развития. Умеют жить по законам любви. Чтобы бестолку не мечтать о настоящей любви, начните познавать что это такое. Чтобы не горевать напрасно.
03.01.17 10:35
-
ЕсенияСергей пишет: нормально работать. Она что не нормально работает? Ребенка нужно водить на занятия. Кто будет, если она станет "нормально" работать?? Не факт что еще сможет больше зарабатывать чем сейчас. Ну, лошадью стать еще никому не помогало. 30 для небольшого города при неполной занятости - нормальные деньги! Не то это. Не то что нужнл им для счастья.
03.01.17 10:29
-
ЕсенияПо мне так единсвенное, что вас беспокоит это недовольство собой. Это и транслирует вам муж, не свое отношение, а именно ваше к себе. Поэтому вы указали вес и рост. Не нужно одобрения или порицания извне. Единственный цензор - вы сами. Вот, есть у вас лишних 4 кг точно. Может немного больше, возьмитесь и скиньте их. Вы понравитесь себе и будете довольны собой и все поменяется. Если думаете, что вы одиноки в этом, то нет. Большинство, процентов 90 женщин этим занимаются - вечно следят за весом. Все мое окружение девушек за 30 постоянно следят за весом, пп, иногда диеты, спорт, обсуждают кто сколькл набрал и скинул - ничего не поделать :) я послежние лет 10 постоянно слежу за весом, от этого зависит и настроение. Набираешь - оно портится. Я так долго пишу все это, чтобы подстегнуть вас к переменам. Потому что менять других - неблагодарное и бесполезное занятие. Только себя. Поэтому в 14.00 в спортзал, вместо дома. С утра вкусное, после обеда только правильное питание. Никаких булок. Начните с разгрузочного дня, на следующий день будете выглядеть резко лучше, появится азарт продолжить. За два месяца максимум уйдут эти лишние 4-5 кг.. удивится муж, появится энергия. От спорта и отсутствия лишнего веса обязательно появится больше сил. Витанки какие-то, только без дрожжей, попейте. Кроме влюбленного состояния есть много всего интересного в жизни человека. Надо просто переключить внимание с реакций мужа на себя. Найти что-то по душе. Удачи!
03.01.17 10:18
-
ЕсенияОтлично что пошла на фитнес, но без ограничения в питании это не сработает. Пофик на эти дни рождения. Начните с себя. Себя нужно уважать. Если для этого нужно стать стройной - вперед!!! Зачем разводиться, или оскорблять мужа ( кто то советует) наборот делайте иногда ему комплимент. Станьте мудрее в этом плане. Ну, и не ведитесь на его жирная корова. Займитесь, займитесь соьой
03.01.17 10:24
-
ПрелестьЯ живу в диапазоне от 60 до 80 кг. И честно скажу : вес никак не влияет на любовь мужчин ко мне. Никак в отрицательную сторону не замечала. Восхищения пышными формами - да. Но оскорблениями?????? Даже во сне не видывала такого.
03.01.17 10:40
-
ЕсенияОна собой недовольна. Прелесть, вы прекрасны в этом диапозоне!
03.01.17 11:29
-
Есения*Диапазоне
03.01.17 11:33
-
ПрСпасибо :-). Я привыкла слышать : ты шикарная. Но как это свинья или корова? Не представляю захотела бы я вообще разговаривать не то что жить с таким мужчиной. Это же отсталый в развитии. Его надо или развивать. Или посылать подальше. А пока самой развиваться чтобы не повторять таких ошибок. Не возведи себе кумира!
03.01.17 11:45
-
сараПо вашему недовольна собой может быть только женщина с лишним весом? А где у героини лишний вес? У нее нормальный вес при ее росте. Или еще вспомним знаменитую формулу 90-60-90? Это более чем примитивно. Это просто заезженные давно параметры,явно не для семейных отношений. Видела своими глазами как тепло и трепетно относятся к сильно полным женщинам их мужья. Как их угораздило?
03.01.17 12:06
-
ЕсенияСара. Я вам ответила на влпрос уже.каких любят Совет героини исходя из ее слов. Этот невысокоинтеллектуальный слесарь транслирует ей вслух ЕЕ мысли о СЕБЕ. Откуда он вообще взял о жирности мысли? Он бы не дошел никогда до этого сам.
03.01.17 12:53
-
-
-
-
сараПолучается,что любить женщину возможно только лишь ща тонквю талию и маленький вес. А как только оеа поправилась-прощай любовь? А всех худых ьюбят страстно и нежно тоьько лишь за их худобу?
03.01.17 11:15
-
ЕсенияНет, сара женщин любят в любом весе но тех которые СЕБЯ любят!!!
03.01.17 11:34
-
Прелесть СареНу к счастью это не соответствует реалу. :-D Многие мужчины худых не только не любят, а даже не переваривают. Смешно вообще вес примерять на условия любви.
03.01.17 11:34
-
ПрелестьСара, нравится людям верить в сказки - не мешайте. Когда подрастут поймут. Кто то раньше то о позже. Чего Вы торопите процесс эволюции? ;-)
03.01.17 11:49
-
-
-