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Как уйти от мужа в никуда?


С мужем мы вместе всего 1,5 года. Когда я забеременела, мы были вместе всего полгода, честно скажу, хотела делать аборт, так как я не закончила учебу, у меня нет работы и нет родственников, которые, если что могли бы мне помочь, но муж убедил оставить ребенка. Время от нашего первого знакомства и до родов было замечательным. Он всегда заботился обо мне и терпел мои капризы. Но после того, как родилась дочь, его будто подменили. К ребенку он оказался абсолютно не готов. Он стал устраивать скандалы на ровном месте, часто уходить с друзьями и иногда бить. Я часто грозила ему разводом, на что он говорил мне, какая я тварь и как он меня ненавидит. После этого он всегда просил прощения. Скоро три месяца, как он не работает. И даже не ищет работу. А когда я пытаюсь с ним поговорить об этом, он начинает орать, что это не моё дело. Выживаем на пособия и деньги, которыми помогает его мама. Бывали ситуации, когда у ребёнка не было ни одного подгузника, а из еды только овсянка. Но это его, похоже, не волнует. Сейчас произошла такая ситуация, из-за которой я хочу прямо сейчас собрать вещи и уйти. У ребёнка режутся зубы, она кричит и мне её не успокоить, все, что можно было сделать, я сделала, но муж мой, похоже, считает, что ребёнка можно успокоить, накричав на него. Сейчас он говорил, о том, как она его задолбала (в более грубой форме), называл шестимесячного ребёнка матерными словами, только потому что она не дает ему спать. К слову, в этот день он ничего не делал, только пил пиво с другом. Я бы ушла прямо сейчас, но мне некуда. Из родственников у меня только старший брат (который живёт в другом городе) и мама, которая живёт в маленькой квартире вместе с моей младшей сестрой. Помочь материально она мне тоже не сможет. В общем, как вы думаете, стоит ли от него уходить? Просто мой родной отец был алкоголиком и постоянно бил маму и нас с братом, я бы не хотела, чтобы такая ситуация повторилась со мной.
Ольга,
Новороссийск, 24 года
17.01.17
Как уйти от мужа в никуда?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ольга, на мой взгляд, если квартира, в которой вы живете, не принадлежит тебе, лучше кинуться в ножки маме и попросить у нее крова. Да, это может быть стыдно и унизительно, но сейчас тебе нужно включить в себе внутреннюю мать, которая ищет укрытие для своего детеныша. Ты не решишь проблему, если останешься. А уйти тебе все-таки есть, куда. Просто неудобно. Но с мамой ты хотя бы будешь в безопасности. И ребенок будет расти в другой атмосфере. И уже вместе с мамой сядете и будете думать, как тебе начать зарабатывать, как и с чего становиться на ноги. Потому что тебе в любом случае придется рассчитывать на себя, а значит, нужно как можно раньше привести в порядок свое профессиональное образование. И начинать искать хоть какие-то виды приработка, смотреть, где ты можешь быть полезна, где есть возможность еще и поучиться. Да, с маленьким ребенком все не просто. Но я видела, как выкручиваются мамы-одиночки. Это реально, и чем больше ты стараешься, не опускаешь руки, а ищешь, пробуешь, тем больше шансов получить результат. Что касается мужа, то я бы не стала ни пытаться его «образумить», ни «вылечить», ни тем более «давать второй шанс». Если он опустился так низко, что собственную кроху, грудничка, кроет матом и орет на нее, а на тебя еще и руку поднимает, его уже никто не вылечит. И уж точно это не должна быть ты.

  • Сергей

    Ольга, я считаю, что с таким супругом, конечно, нужно расставаться. Однако просто собраться и убежать – не лучший выход. Конечно, если ситуация совсем осложнится, если возникнет угроза здоровью или жизни, то не придумывай ничего, вызывай полицию и уходи. Но если пока есть возможность хоть немного осмотреться, то я бы посоветовал не мешкая, как можно скорее обратиться в юридическую консультацию. У них есть дни, когда оказывается бесплатная консультативная помощь. Иди к адвокатам и советуйся, как и что можно сделать, что можно из ситуации получить, спрашивай, кто и как может помочь. Затем начинай собирать документы и подавай на развод. Еще поищи в интернете сообщества, помогающие молодым мамам, попавшим в затруднительное положение. Они есть почти в каждом городе, и вполне могут помочь практическими советами, да и в реальности имеют возможность оказать поддержку. Обязательно переговори с мамой и со старшим братом, чтобы знали, что происходит, и были готовы к твоему неожиданному появлению. Уверен, что даже в стесненных обстоятельствах твои родственники не откажут в том, чтобы принять тебя, и не выгонят на улицу. Еще очень не советую пытаться искать оправдания для супруга. Увы, но женщины очень часто пытаются во всем винить себя и терпеть что бы то ни было, лишь бы быть с мужем. Так вот, человек может пить водку или вино хоть каждый день, но если он нормальный человек, то таким и останется. Тот же, кто позволяет себе поднимать руку на женщину, оскорблять её и новорожденного ребенка, останется таким в любом состоянии. Поэтому выпивки твоего мужа – это не причина его поведения, а всего лишь одна из составляющих. Он не хочет нести ответственность, обязанности вызывают в нем агрессию, а все мешающее ему получать удовольствие раздражают. Увы, с таким человеком построить нормальную семью – вряд ли получится. Более того – это опасно для собственного здоровья и здоровья малыша. Поэтому готовься к разводу.

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Обсуждение 19  

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  • Прелесть
    Вы выживаете на пособия и деньги его мамы. Все. Этого значит сегодня Вам достаточно чтобы сосредоточиться именно на выживании. Вы же дали ребёнку жизнь. Вот и сосредоточтесь на этом. Мужа то зачем ещё на себя берете? Воспитывать. Заставлять исправляться и тд. Сосредоточтесь на существенном. Пока ребёнок не окрепнет и не будет готов к социальной жизни, не бегите на себя революционные задачи. Мужа не пилить надо а любить. Да. Любить. И нежно укреплять мысль что он просил оставить ребёнка. И что вы на него надеетесь. Поверьте - никогда никакой мужчина не обидит женщину если она умеет с ним контактировать. Вам надо этому учиться. Злить мужчин - себе дороже. Конфликт неуместен. Найдите путь к его сердцу. Это самое важное женское умение. Тогда всю жизнь будете в шоколаде. Ведь только для этого нам Бог даёт мужчину - любить Бога через мужчину. Не простая тема для тех у кого этого нет в генах. Если нет - надо учиться. Ищите материалы и слушайте духовные знания каждый день. Душа должна прийти к миру и гармонии. Не работа мужа и деньги это принесёт. А работа Вашей души. Не надо ссор! Только мир! Такова Ваша судьба чтобы познать азы науки Жизни.
    		17.01.17 09:57
         
    1
         
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  • хахаха
    Ольга, пьющий, неработающий и не желающий устроить свою жизнь мужчина - это диагноз который не лечится. Худшее, что можно представить в вашей ситуации - это либо он вас убьет или покалечит, либо вы его. К сожалению, такая перспектива вполне реальна и достаточно распространена. Оцените ситуацию без эмоций. Вам есть куда идти. У мамы есть жилье. Я не думаю, что мама, сама прожив с алкоголиком и зная о том, что это за жизнь, не примет вас. Устроиться на работу вы тоже можете. Разговоры о том, что работать невозможно - тупые отмазки, можно всегда, было бы желание. В крайнем случае есть государственные программы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Возможно вам стоит обратиться в органы социальной защиты и узнать какие есть варианты. Поэтому, мой Вам совет- ноги в руки и бегите пока не поздно.
    		17.01.17 09:35
         
    1
         
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  • 50/50
    Оля, а чем Вы до 24-лет занимались-то? ни образования, ни работы, одна беременность. ну такой уже далеко не детский возраст, надо сказать. девочки из подобных семей рано начинают подрабатывать и работать, а Вы принца ждали, глядя в окошко?_))
    		 17.01.17 09:19
         
    1
         
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  • Krazy
    Хах, почитала вредные советы ниже. Никогда не деритесь с мужчиной, он всегда сильнее и злее, знает куда и как бить. И уж точно у него больше опыта. Убьет и привет. Ага сковородкой его, чтобы разозлить (или убить случайно, что тоже не айс).
    		 17.01.17 03:43
         
    6
         
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  • Тыковка
    Что касается юридической консультации, ну вот чем они вам помогут? Там всего пара статей что да, противозаконно, однако разбираться будут только если дело дойдёт у вас до суда и раздела имущества) Ну нет у нас уголовной юстиции и защиты прав женщин на должном уровне. Скорее всего так обстоит дело на всём постсоветском пространстве)) Так что, Ольга, никто вам особо не поможет, кроме себя ну или, возможно, вашей мамы)) Ну нет у нас в стане процедуры урегулирования вот таких вот случаем в судебном порядке. Ну нет такого, понимаете???
    		 17.01.17 02:56
         
    -2
         
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  • Тыковка
    Зачем юридическая консультация, зачем вот так сразу идти к маме?? Взяла в руки утюг или сковороду и кааааааак накрыла бешеным четырёхэтажным матом своего непутевого муженька, чтоб аж соседи испугались)) скажи, что ещё раз поднимет на тебя руку - отрежешь руку ему, а будет кричать - пригрозил испортить ему репутацию, чтоб не смог никогда отмыться или заставь своего брата приехать и набить ему рожу просто так, ничем не мотивируя)) Учить таких надо, учить!!!! А не страдать в тряпочку....
    		 17.01.17 02:44
         
    -5
         
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    • Masha NY
      А что, тоже вариант. Я плюсую. Но если он в ответ полезет к ней драться, то нужно быть готовой бить его этой сковородкой или утюгом наотмашь , и убегать. А если духа сделать этого нет, то не стоит даже начинать, а то может он её не испугается, и вломет её этим утюгом. Потом еще хуже будет от наших советов
      		17.01.17 03:17
           
      -4
           
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  • Zavoronok
    Ситуация повторится, если останешься. Сейчас он на неё матом орёт, потом бить станет, не боишься, что покалечит? Деньги дело наживное, а вот здоровье потом не вернёшь.
    		 17.01.17 01:40
         
    6
         
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