Как уйти от мужа в никуда?

С мужем мы вместе всего 1,5 года. Когда я забеременела, мы были вместе всего полгода, честно скажу, хотела делать аборт, так как я не закончила учебу, у меня нет работы и нет родственников, которые, если что могли бы мне помочь, но муж убедил оставить ребенка. Время от нашего первого знакомства и до родов было замечательным. Он всегда заботился обо мне и терпел мои капризы. Но после того, как родилась дочь, его будто подменили. К ребенку он оказался абсолютно не готов. Он стал устраивать скандалы на ровном месте, часто уходить с друзьями и иногда бить. Я часто грозила ему разводом, на что он говорил мне, какая я тварь и как он меня ненавидит. После этого он всегда просил прощения. Скоро три месяца, как он не работает. И даже не ищет работу. А когда я пытаюсь с ним поговорить об этом, он начинает орать, что это не моё дело. Выживаем на пособия и деньги, которыми помогает его мама. Бывали ситуации, когда у ребёнка не было ни одного подгузника, а из еды только овсянка. Но это его, похоже, не волнует. Сейчас произошла такая ситуация, из-за которой я хочу прямо сейчас собрать вещи и уйти. У ребёнка режутся зубы, она кричит и мне её не успокоить, все, что можно было сделать, я сделала, но муж мой, похоже, считает, что ребёнка можно успокоить, накричав на него. Сейчас он говорил, о том, как она его задолбала (в более грубой форме), называл шестимесячного ребёнка матерными словами, только потому что она не дает ему спать. К слову, в этот день он ничего не делал, только пил пиво с другом. Я бы ушла прямо сейчас, но мне некуда. Из родственников у меня только старший брат (который живёт в другом городе) и мама, которая живёт в маленькой квартире вместе с моей младшей сестрой. Помочь материально она мне тоже не сможет. В общем, как вы думаете, стоит ли от него уходить? Просто мой родной отец был алкоголиком и постоянно бил маму и нас с братом, я бы не хотела, чтобы такая ситуация повторилась со мной.

Ольга,

Новороссийск, 24 года

17.01.17

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