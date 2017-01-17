Как уйти от мужа в никуда?
Новороссийск, 24 года
17.01.17
Мнения наших экспертов
-
АленаОльга, на мой взгляд, если квартира, в которой вы живете, не принадлежит тебе, лучше кинуться в ножки маме и попросить у нее крова. Да, это может быть стыдно и унизительно, но сейчас тебе нужно включить в себе внутреннюю мать, которая ищет укрытие для своего детеныша. Ты не решишь проблему, если останешься. А уйти тебе все-таки есть, куда. Просто неудобно. Но с мамой ты хотя бы будешь в безопасности. И ребенок будет расти в другой атмосфере. И уже вместе с мамой сядете и будете думать, как тебе начать зарабатывать, как и с чего становиться на ноги. Потому что тебе в любом случае придется рассчитывать на себя, а значит, нужно как можно раньше привести в порядок свое профессиональное образование. И начинать искать хоть какие-то виды приработка, смотреть, где ты можешь быть полезна, где есть возможность еще и поучиться. Да, с маленьким ребенком все не просто. Но я видела, как выкручиваются мамы-одиночки. Это реально, и чем больше ты стараешься, не опускаешь руки, а ищешь, пробуешь, тем больше шансов получить результат. Что касается мужа, то я бы не стала ни пытаться его «образумить», ни «вылечить», ни тем более «давать второй шанс». Если он опустился так низко, что собственную кроху, грудничка, кроет матом и орет на нее, а на тебя еще и руку поднимает, его уже никто не вылечит. И уж точно это не должна быть ты.
-
СергейОльга, я считаю, что с таким супругом, конечно, нужно расставаться. Однако просто собраться и убежать – не лучший выход. Конечно, если ситуация совсем осложнится, если возникнет угроза здоровью или жизни, то не придумывай ничего, вызывай полицию и уходи. Но если пока есть возможность хоть немного осмотреться, то я бы посоветовал не мешкая, как можно скорее обратиться в юридическую консультацию. У них есть дни, когда оказывается бесплатная консультативная помощь. Иди к адвокатам и советуйся, как и что можно сделать, что можно из ситуации получить, спрашивай, кто и как может помочь. Затем начинай собирать документы и подавай на развод. Еще поищи в интернете сообщества, помогающие молодым мамам, попавшим в затруднительное положение. Они есть почти в каждом городе, и вполне могут помочь практическими советами, да и в реальности имеют возможность оказать поддержку. Обязательно переговори с мамой и со старшим братом, чтобы знали, что происходит, и были готовы к твоему неожиданному появлению. Уверен, что даже в стесненных обстоятельствах твои родственники не откажут в том, чтобы принять тебя, и не выгонят на улицу. Еще очень не советую пытаться искать оправдания для супруга. Увы, но женщины очень часто пытаются во всем винить себя и терпеть что бы то ни было, лишь бы быть с мужем. Так вот, человек может пить водку или вино хоть каждый день, но если он нормальный человек, то таким и останется. Тот же, кто позволяет себе поднимать руку на женщину, оскорблять её и новорожденного ребенка, останется таким в любом состоянии. Поэтому выпивки твоего мужа – это не причина его поведения, а всего лишь одна из составляющих. Он не хочет нести ответственность, обязанности вызывают в нем агрессию, а все мешающее ему получать удовольствие раздражают. Увы, с таким человеком построить нормальную семью – вряд ли получится. Более того – это опасно для собственного здоровья и здоровья малыша. Поэтому готовься к разводу.
Обсуждение 19
-
ПрелестьВы выживаете на пособия и деньги его мамы. Все. Этого значит сегодня Вам достаточно чтобы сосредоточиться именно на выживании. Вы же дали ребёнку жизнь. Вот и сосредоточтесь на этом. Мужа то зачем ещё на себя берете? Воспитывать. Заставлять исправляться и тд. Сосредоточтесь на существенном. Пока ребёнок не окрепнет и не будет готов к социальной жизни, не бегите на себя революционные задачи. Мужа не пилить надо а любить. Да. Любить. И нежно укреплять мысль что он просил оставить ребёнка. И что вы на него надеетесь. Поверьте - никогда никакой мужчина не обидит женщину если она умеет с ним контактировать. Вам надо этому учиться. Злить мужчин - себе дороже. Конфликт неуместен. Найдите путь к его сердцу. Это самое важное женское умение. Тогда всю жизнь будете в шоколаде. Ведь только для этого нам Бог даёт мужчину - любить Бога через мужчину. Не простая тема для тех у кого этого нет в генах. Если нет - надо учиться. Ищите материалы и слушайте духовные знания каждый день. Душа должна прийти к миру и гармонии. Не работа мужа и деньги это принесёт. А работа Вашей души. Не надо ссор! Только мир! Такова Ваша судьба чтобы познать азы науки Жизни.
17.01.17 09:57
-
хахахаОльга, пьющий, неработающий и не желающий устроить свою жизнь мужчина - это диагноз который не лечится. Худшее, что можно представить в вашей ситуации - это либо он вас убьет или покалечит, либо вы его. К сожалению, такая перспектива вполне реальна и достаточно распространена. Оцените ситуацию без эмоций. Вам есть куда идти. У мамы есть жилье. Я не думаю, что мама, сама прожив с алкоголиком и зная о том, что это за жизнь, не примет вас. Устроиться на работу вы тоже можете. Разговоры о том, что работать невозможно - тупые отмазки, можно всегда, было бы желание. В крайнем случае есть государственные программы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Возможно вам стоит обратиться в органы социальной защиты и узнать какие есть варианты. Поэтому, мой Вам совет- ноги в руки и бегите пока не поздно.
17.01.17 09:35
-
50/50Оля, а чем Вы до 24-лет занимались-то? ни образования, ни работы, одна беременность. ну такой уже далеко не детский возраст, надо сказать. девочки из подобных семей рано начинают подрабатывать и работать, а Вы принца ждали, глядя в окошко?_))
17.01.17 09:19
-
100/100Злая дура вы
17.01.17 09:52
-
ПрелестьЧего это она злая? В 24 уже можно быть высокообразованным специалистом и руководителем. Реально! Так что опять же - чего она требует от мужа. Если сама ни к чему не способна. Нет специальности? Умей быть Женщиной. Чтобы мужчины ради тебя готовы мамонта забивать!
17.01.17 10:01
-
50/50безголовые бабы-бездельницы, позволяющие орать на полугодовалого ребенка матом, сочувствия не вызывают
17.01.17 10:01
-
-
-
KrazyХах, почитала вредные советы ниже. Никогда не деритесь с мужчиной, он всегда сильнее и злее, знает куда и как бить. И уж точно у него больше опыта. Убьет и привет. Ага сковородкой его, чтобы разозлить (или убить случайно, что тоже не айс).
17.01.17 03:43
-
Тогда нудно посильнее его сковородкой, чтоб запомнил, и в следующий раз подумал)
17.01.17 04:32
-
-
Что касается юридической консультации, ну вот чем они вам помогут? Там всего пара статей что да, противозаконно, однако разбираться будут только если дело дойдёт у вас до суда и раздела имущества) Ну нет у нас уголовной юстиции и защиты прав женщин на должном уровне. Скорее всего так обстоит дело на всём постсоветском пространстве)) Так что, Ольга, никто вам особо не поможет, кроме себя ну или, возможно, вашей мамы)) Ну нет у нас в стане процедуры урегулирования вот таких вот случаем в судебном порядке. Ну нет такого, понимаете???
17.01.17 02:56
-
Зачем юридическая консультация, зачем вот так сразу идти к маме?? Взяла в руки утюг или сковороду и кааааааак накрыла бешеным четырёхэтажным матом своего непутевого муженька, чтоб аж соседи испугались)) скажи, что ещё раз поднимет на тебя руку - отрежешь руку ему, а будет кричать - пригрозил испортить ему репутацию, чтоб не смог никогда отмыться или заставь своего брата приехать и набить ему рожу просто так, ничем не мотивируя)) Учить таких надо, учить!!!! А не страдать в тряпочку....
17.01.17 02:44
-
Masha NYА что, тоже вариант. Я плюсую. Но если он в ответ полезет к ней драться, то нужно быть готовой бить его этой сковородкой или утюгом наотмашь , и убегать. А если духа сделать этого нет, то не стоит даже начинать, а то может он её не испугается, и вломет её этим утюгом. Потом еще хуже будет от наших советов
17.01.17 03:17
-
Ну это конечно да, есть такая плохая возможность получить сдачи самой))) Обращаюсь к тем, кто вечно меня минусят: у вас разве есть варианты получше? Crazy, начнём с тебя. Тебе не надоело меня первой всегда минус-нить?
17.01.17 04:30
-
KrazyБлин, ну купи очки. Krazy ник у меня, за десять лет ты первая путаешься на форуме. А на минусик не обижайся, херню ведь спорола. Я понимаю ты - тролль, но вдруг автор реальная и решит последовать идиотскому совету? Мне её тупо жаль .
17.01.17 04:36
-
Crazy в переводе с англ. "сумасшедшая". Так что ничего я не путаю, дорогая Crazy)) Если ты такая умная, вечно минусящая дамочка, ну так предложи альтернативу хорошую. Где твои идеи? Минусить Любой дурак сможет
17.01.17 04:45
-
-
-
-
-
ZavoronokСитуация повторится, если останешься. Сейчас он на неё матом орёт, потом бить станет, не боишься, что покалечит? Деньги дело наживное, а вот здоровье потом не вернёшь.
17.01.17 01:40