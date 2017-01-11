Я в полном шоке: что мне делать?

Алена

Даша, твое письмо можно показывать девочкам-подросткам, которые не хотят учиться в школе и уверены, что выгодное замужество избавит их от необходимости получать профессию. Твоя проблема в том, что ты не захотела создать базу для жизни, сознательно (по большой глупости или лени) пропустила в жизни важный этап – обучение и освоение профессии. А теперь, в 24 года, решила саму себя и всех перехитрить и, минуя этот этап выйти на новый уровень жизни, получить работу с хорошим доходом. Но ведь так не будет. Тебе в любом случае надо завершать обучение и получать профессию. Мужа ты себе нашла не миллионера и не наследника богатой бабушки. Значит, один он всю семью тянуть не сможет. Точнее, тянуть – да, а на нормальную жизнь зарабатывать вам придется сообща. Где бы ты ни жила, но живешь ты в городе, так? В городах есть профессиональные училища, которые раньше назывались ПТУ и техникумы, а теперь переименованы в профессиональные колледжи. Ваш доход 20 тысяч на семью, значит, идешь в соцслужбу, оформляете статус малоимущей семьи, поскольку вас трое, и ваш доход на 1 члена семьи – ниже прожиточного минимума (если грубо и округлять в меньшую сторону, то в среднем по стране – это 10 тысяч рублей на взрослого и 9 на ребенка). Далее выясняешь, какие льготы полагаются малоимущим семьям, и в первую очередь – льготы, касающиеся получения профессиональных навыков, проще говоря – выясняешь все, что касается возможности бесплатного профессионального образования для тебя в вашем городе. И поднимаешь пятую точку – идешь учиться. Потому что, просто поверь, ситуации в жизни бывают разные, никто не вечен – ни любовь великая, ни сами люди. Остаться одной с ребенком на руках и без профессии, опыта работы и денег – это вполне реальная ситуация в наше время. Алименты в 5 тысяч рублей в месяц или пенсия по потере кормильца – это не те деньги, на которые можно жить. Так что, пока тебе 24, а не 42 – греби в сторону учебы, а не ищи работу для лентяйки с 9 классами образования. Как вариант – почти всегда есть места в садиках и школах, с возможностью учиться на заочном или вечернем и выбиться из нянечек в воспитатели. Не твоего полета работа? Тогда, опять же, предпринимай усилия и получай нужные навыки и опыт. Помимо профессиональных колледжей существуют официальные, зарегистрированные даже на городской бирже труда, курсы – парикмахеров, маникюра и прочее. Главное – это перестать делать глупости. Пилить мужа, срываться на нем – это глупость. То, что ты родила ребенка в 20 лет, не дает тебе права повесить себе на шею медаль и ждать, что муж станет как-то по-особенному работать и приносить большой доход. Да, хотелось бы, но твоя реальность иная. Да и мужа на подвиги нужно вдохновлять, а не гнобить в надежде, что однажды он возьмется за ум. В общем, главное – начинай работать и учиться, а не ищи сто причин, почему ты не можешь ни того, ни другого. У тебя всего один ребенок, тебе всего 24 года, все ты можешь просто ленивая очень.