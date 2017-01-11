Я в полном шоке: что мне делать?
Россия, 24 года
11.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаДаша, твое письмо можно показывать девочкам-подросткам, которые не хотят учиться в школе и уверены, что выгодное замужество избавит их от необходимости получать профессию. Твоя проблема в том, что ты не захотела создать базу для жизни, сознательно (по большой глупости или лени) пропустила в жизни важный этап – обучение и освоение профессии. А теперь, в 24 года, решила саму себя и всех перехитрить и, минуя этот этап выйти на новый уровень жизни, получить работу с хорошим доходом. Но ведь так не будет. Тебе в любом случае надо завершать обучение и получать профессию. Мужа ты себе нашла не миллионера и не наследника богатой бабушки. Значит, один он всю семью тянуть не сможет. Точнее, тянуть – да, а на нормальную жизнь зарабатывать вам придется сообща. Где бы ты ни жила, но живешь ты в городе, так? В городах есть профессиональные училища, которые раньше назывались ПТУ и техникумы, а теперь переименованы в профессиональные колледжи. Ваш доход 20 тысяч на семью, значит, идешь в соцслужбу, оформляете статус малоимущей семьи, поскольку вас трое, и ваш доход на 1 члена семьи – ниже прожиточного минимума (если грубо и округлять в меньшую сторону, то в среднем по стране – это 10 тысяч рублей на взрослого и 9 на ребенка). Далее выясняешь, какие льготы полагаются малоимущим семьям, и в первую очередь – льготы, касающиеся получения профессиональных навыков, проще говоря – выясняешь все, что касается возможности бесплатного профессионального образования для тебя в вашем городе. И поднимаешь пятую точку – идешь учиться. Потому что, просто поверь, ситуации в жизни бывают разные, никто не вечен – ни любовь великая, ни сами люди. Остаться одной с ребенком на руках и без профессии, опыта работы и денег – это вполне реальная ситуация в наше время. Алименты в 5 тысяч рублей в месяц или пенсия по потере кормильца – это не те деньги, на которые можно жить. Так что, пока тебе 24, а не 42 – греби в сторону учебы, а не ищи работу для лентяйки с 9 классами образования. Как вариант – почти всегда есть места в садиках и школах, с возможностью учиться на заочном или вечернем и выбиться из нянечек в воспитатели. Не твоего полета работа? Тогда, опять же, предпринимай усилия и получай нужные навыки и опыт. Помимо профессиональных колледжей существуют официальные, зарегистрированные даже на городской бирже труда, курсы – парикмахеров, маникюра и прочее. Главное – это перестать делать глупости. Пилить мужа, срываться на нем – это глупость. То, что ты родила ребенка в 20 лет, не дает тебе права повесить себе на шею медаль и ждать, что муж станет как-то по-особенному работать и приносить большой доход. Да, хотелось бы, но твоя реальность иная. Да и мужа на подвиги нужно вдохновлять, а не гнобить в надежде, что однажды он возьмется за ум. В общем, главное – начинай работать и учиться, а не ищи сто причин, почему ты не можешь ни того, ни другого. У тебя всего один ребенок, тебе всего 24 года, все ты можешь просто ленивая очень.
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СергейДарья, на мой взгляд, тебе стоит перестать сидеть дома и срочно идти работать. Пусть это будут небольшие деньги, но вам сейчас любой доход будет кстати. Кроме того, проводя время на работе, ты не сможешь накапливать столько желчи, чтобы портить нервы мужу. График работы, который ты указала – это пять дней с двумя выходными. То есть обычный график любой обычной организации. Я сходу могу предложить обратиться в любое почтовое отделение, больницу, поликлинику, детский сад, где тебе предложат работу в этом режиме. Да, заведующей тебе не стать, в лучшем случае нянечкой или уборщицей, но для начла и это очень неплохо, ведь у тебя нет ни образования, ни опыта. Зато в доме появятся пусть и небольшие, но нужные деньги и станет немного полегче. Ну, а дальше будешь смотреть по обстоятельствам. В конце концов, никто не запрещает тебе учиться. Нет денег? Займись хотя бы изучением английского. Это вполне можно и в домашних условиях делать. Будет база, научишься хотя бы писать на иностранном языке, и у тебя появится большой плюс. Тогда можно искать более интересные варианты. Огород или дача у родителей есть? Если есть, то можешь попробовать заняться чем-нибудь, что связано с выращиванием чего-нибудь. Люди перепелов разводят даже в Москве на балконах, и потом продают яйца. Знаю тех, кто сажает разные пахучие растения, собирает, сушит, шьет подушечки и набивает ими, чтобы продавать в интернете как ароматизаторы. Да много чего можно начать, когда нет боязни что-то потерять. Мыло ручной работы делать, украшения мастерить, в конце концов, предложить свои услуги в качестве удаленного сотрудника по наполнению сайтов. Тут главное хотеть чем-то заниматься, искать варианты. Если же ты считаешь, что все это тебя недостойно, если работа почтальоном, продавцом или уборщицей – это мерзость, то могу только посочувствовать. В этом случае ситуация вполне может дойти до развода, после которого ты окажешься не только без денег, но и без мужа. Так что мой тебе совет – хватить сидеть на попе ровно и жаловаться на безденежье. Иди работать, а остальное приложится.
Обсуждение 40
Лучшие комментарии
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ЛестницаОй ладно. Зачем было рожать. Многих из нас и многим из нас тоже тогда не надо было рожать. Можно подумать есть варианты раз и навсегда подстелить солому.
11.01.17 02:31 Контекст комментария
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лакия не понимаю, а что вы в шоке-то? вы что замуж за богача выходили и он вдруг разорился? или ваш жених был перспективным ученым и ему тему вдруг закрыли? или он был удачливый брокер и вдруг стал играть не на бирже, а в казино? вы собственно что в шоке- то? что у вас резко изменилось вдруг? ваш жених и тогда звезд с неба не хватал, явно не имеет предпринимательской жилки ну и что вы ужасаетесь? видели очи, шо куповали. значит сама вперед - искать работу, хоть какую-то, получать специальность, закончить хотя бы среднее образование и какое училище, по нужной, востребованной профессии и вперед - улучшать семейное финансовое положение, а как иначе-то? ребенок растет, с ним и расходы расти будут, так что у вас времени на пребывание в шоке вобрез совсем) ваши козыри - молодость, вас еще возьмут куда-то обучаться, вы еще можете быть "молодым сотрудинком",так что поспешите.
11.01.17 09:48 Контекст комментария
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Koshka24 годика уже, срочно в саваны и марш на кладбище!
11.01.17 08:23 Контекст комментария
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ЮликонДворники работают с 8 до 12 как правило, нянечки в садике или посудомойки в школе, если бы хотелось работать, нашла бы где. Но судя по отсутствию образования, учиться и работать не хотелось, поэтому вышла замуж, родила, чтобы сесть на шею
11.01.17 07:53 Контекст комментария
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ДжейМеня кстати удивило про ремонт, с зарплатой 350 евро на троих впору думать, как бы зубы на полку не положить, тут не до ремонтов.
11.01.17 08:24 Контекст комментария
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ПрелестьПосоветовать что либо очень сложно. Практически невозможно. Так как Вы на таком нулевом уровне своего развития, что принято более менее полезную информацию вряд ли способны. Само письмо к сожалению говорит о Вашем размере разума. Вы не о том думаете, не тем "объясняете" положение, не с тем ругаетесь, не на то надеетесь. И тд. Все дело не в деньгах. А в Вашей начинке. То есть Ваш род не наработал того запаса благочестия и аскез, любви и радостей познания, что начинать надо с самого нуля. Поэтому из самых практичных методов начала закладывания фундамента своего рода я считаю возможность Вам самой решать с чего начать принятие знаний ( по Вашим способностям усвоить материал: С Дарвина С Маслоу С Карнеги С священных книг С русских народных сказок С Мичурина С Олимпийских чемпионок И тд. С чего нибудь! С чего бы Вы ни начало это будет ЛУЧШЕ, чем ничего. Совет : идите сегодня в ... библиотеку. Что нибудь да возьмите для начала.
11.01.17 11:30
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Кстати, насчет долгов. Не активизируйте кредиток. Не берите никаких микрозаймов. За этим надо очень четко, строго и срочно следить, а это не ваш конек, судя по всему. Кредитов на дорогие вещи тоже не берите. Если уже погрязли в кредитах, может имеет смысл взять кредит в нормальном банке на долгий срок, чтобы погасить те долги? Будете ежемесячно платить небольшую фиксированную сумму в одно место, пусть лет пять. Чем дергаться по микрозаймами с дикими процентами? Или квартиру продать, купить меньшую жилплощадь? У меня знакомая девочка так делала.
11.01.17 11:18
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Проходя мимоПосле 9 класса даже в ПТУ не пошли? Слов нет.
11.01.17 11:04
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Ольга ТюменьДа уж ... ))) Чтоб ничего не делать и жить в достатке есть несколько легальных способов: 1) родиться в богатой семье (в данном случае вычеркиваем), 2) выиграть джек-пот (попытка не пытка), 3) выйти замуж за богатого и сразу родить, дабы рассчитывать на хорошие алименты даже в случае развода (в данном случае мимо). Теперь, когда понятно, что ничего не делая, жить ты хорошо не станешь, смотрим варианты действий: 1) поменять мужа ... так... нужен ведь богатый и, желательно, достойный... а вокруг таких сотни барышень модельной внешности и отнюдь не глупых (по крайней мере не все ))). Теперь объективно смотримся в зеркало... Веру Брежневу увидела? ... идем дальше, чем ты решила увлечь богатого мужчину (который, по умолчанию, уже видел многое и многих, даже если молод) с 9 классами образования? Более того, ты теперь, как говорят, "с прицепом" (хотя лично я крайне негативно отношусь к такой формулировке).... Поэтому пока ты имеющегося мужа не потеряла, про "обмен" забыли и пилить его не надо, он от этого лучше не станет, либо сопьется, либо просто уйдет. Он ведь тоже человек (представь себе ))) и хочет быть счастлив и любим, и тебя он взрослую не удочерил, а в жены взял. И да, уважающий себя мужчина будет заботиться о жене и детях, что он, кстати, и делает, как может. Надо бы похвалить и благодарность проявить, может ему это "спину расправит" и на подвиги подтолкнет. Ты каждый день внушаешь мужу, что он "лузер", он может скоро в это поверить... со всеми вытекающими. Да и вообще, как можно требовать "принца", когда сама из себя ничего не представляешь (внешность опускаем - это не то, чем может хвастаться девушка в России, тут каждая третья, при должном уходе, красотка). Дальше 2) поменять себя, во-первых, свое отношение к мужу и жизни - никто тебе ничего не должен, хоть 10 детей ты роди (государство, конечно, поможет, но на "райские кущи" не рассчитывай). Вообще, надо выстраивать жизнь/быт из позиции, что ты, вдруг, осталась одна с ребенком. Первым делом финансовая подстраховка - ищи работу! Ребенок уже ходит в сад, значит можно устраиваться на полный стандартный рабочий день (так работают 70% россиян - это чуть ли не самый распространенный график работы). Да, зарплата не будет огромной без образования и опыта, но это уже выход в "свет", смена обстановки, общение с людьми (с девчонками на работе мужу косточки перемоешь, ему дома меньше достанется )))). Дальше, развитие / учеба нужны всегда! даже состоявшемуся человеку, не говоря уже о "tabula rasa". В соц. защите и на бирже труда часто предлагают бесплатное обучение и трудоустройство. Плюс самообразование никто не отменял. Погугли в интернете подработку на дому - лишняя копеечка, плюс отвлечешься от быта, чему-нибудь новому научишься. Можно и мужа мотивировать на развитие (внимание: мотивировать, а не требовать или упрекать отсутствием), вполне возможно он выйдет на уровень, который вас обоих устроит. Но, нужно время. На все нужно время, благо у тебя в 25 лет его еще предостаточно. Просто "под лежачий камень вода не течет", даже счастливая семя сама по себе без усилий не образовывается. 3) P.S. и лотерейный билетик раз в месяц можно покупать, а вдруг )) Удачи!
11.01.17 10:52
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Надо же , такая молодая и уже такой нытик((( да что мешает улучшить свою жизнь ? Вы думаете только деньгами можно исправить своё положение ? Да в таком состоянии духа никакие деньги не спасут. Вам всё равно будет их мало. Ремонт вы ждете ?)) Ну взяла и обновила обои . купила недорогие и собственными ручками поклеила. Молодая здоровая женщина вполне способна обновить занавески , например , ну и дальше перечислять не стану. Когда нам хотелось обновлений , а денег на это не было , то из зачуханной квартиры в военном городке мы умудрялись делать конфетку своими руками и практически без вложений. Просто надо искренне любить всё , что имеешь. Свою семью и т.д. .....свою квартиру в том числе))
11.01.17 10:24
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Покупать дешевые крупы на развес, а не дорогие в пачках. Капуста, морковка, картошка, свекла и редька. Летом морозить ягоды и сливы, зелень свою, грибы. Мясо есть не каждый день, а пару раз в неделю. Рыбу брать недорогую, типа мойвы. Айфоны не покупают. Шмотки дорогие не покупают. Угги можно за 300 рублей купить, можно за 3 тыщи, а можно и еще дороже. У моего отца за 300, по двору ходить брал, а сейчас везде носит - удобно и тепло. Если нет больших кредитов типа ипотеки, в маленьком городке люди живут как раз на такие деньги. И да, нужно подспорье в виде огорода.
11.01.17 10:35
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сараа что,если под ремонтом подразумеваются не обои,а замена электропроводки или полностью замена всех труб и сантехники,то тоже ручками? Замена оконных рам. И так далее. Ремонт бывает разным.Вот мы сейчас снимаем другую квартиру,и ощущаем,что у нас дома,в Донецке не выбивает пробки,когда включен только один чайник.))) И это очень угнетает. приходится вызывать мастера. А дома все окей,все провода на месте,потому что мы над этим долго работали и не без помощи денег.Если муж не мастеровой и не умеет сам ремонтировать в доме технику или скажем проводки всякие,то безе денег не обойтись. И при такой разрухе конечно опустятся руки. Выход конечно надо искать и настроение повышать. Но при доходе в 20000 рублей в России на троих человек это конечно очень мало. Хорошо,что хоть квартира у них своя,а не съемная. Это уже большой плюс. И что муж занимается много с ребенком. Если бы муж работал на 2 работах,то уже бы меньше внимания ребенку уделял. Ну в общем,как ниже советует Корзинка,надо и правда разработать тактику разумных трат и экономии. Сйчас в интернете полно всяких барахолок,на которых можно покупать вещи новые и б/у по скромным ценам и неплохо одеваться. В общем надо как то приспосабливаться к имеющимся возможностям.
11.01.17 10:51
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лакия не понимаю, а что вы в шоке-то? вы что замуж за богача выходили и он вдруг разорился? или ваш жених был перспективным ученым и ему тему вдруг закрыли? или он был удачливый брокер и вдруг стал играть не на бирже, а в казино? вы собственно что в шоке- то? что у вас резко изменилось вдруг? ваш жених и тогда звезд с неба не хватал, явно не имеет предпринимательской жилки ну и что вы ужасаетесь? видели очи, шо куповали. значит сама вперед - искать работу, хоть какую-то, получать специальность, закончить хотя бы среднее образование и какое училище, по нужной, востребованной профессии и вперед - улучшать семейное финансовое положение, а как иначе-то? ребенок растет, с ним и расходы расти будут, так что у вас времени на пребывание в шоке вобрез совсем) ваши козыри - молодость, вас еще возьмут куда-то обучаться, вы еще можете быть "молодым сотрудинком",так что поспешите.
11.01.17 09:48
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ЛадаПолучить все льготы как малоимущим. Первым делом найти любую работу. Вы пишете, что у вас город, значит, работа должна найтись. Спрашивайте по организациям крупным, не всегда вакансии выкладывают, сначала ищут по своим. Подключаете к поискам родных, знакомых, одноклассников. Параллельно рассматриваете возможность заработка по интернету.
11.01.17 09:41
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Какие крупные организации ? У неё 9 классов образование. Самый лучший вариант сейчас , это устроиться няней в тот же сад , где ребёнок. И работа (деньги пусть небольшие , но для них это деньги ) и ребёнок присмотрен и не надо дёргаться , что забираешь его самого последнего , и есть возможность учиться вечером , если есть желание и цель.
11.01.17 10:27
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ЛадаПовезет, если нянечкой туда устроится. Я серьезно, таких желающих может быть много.
11.01.17 10:31
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НУ дворником , уборщицей и т.д. Сколько садиков встречала , везде кто-то требовался. Ну в крупную организацию если , то курьером или убирать. Я так поняла , город небольшой, есть ли там крупные организации? Лично моё мнение остаётся прежним - кто ищет , тот всегда найдёт. Но , героиня , не я))
11.01.17 10:40
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KoshkaДля начала сходите в поликлинику и пройдите обследование. Может, после розовая депрессия затянулась. А потом лечиться, если надо, и трудиться. Если такое местечко маленькое, что нет работы, работайте ручками. Много можно сэкономить, а то и заработать, имея огород. Можно шить научиться, сейчас хорошим портным платят немало.
11.01.17 08:28
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АннаКакой огород! Это ж работата похлеще продавца или уборщицы. Если у девушки лучший способ достать деньги - мужу устроить скандал, ее явно не тянет на трудовые подвиги.
11.01.17 09:11
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ЛадаЭто работа сезонная. У меня родственники хорошо зарабатывают на рассаде и многолетниках, с мая по август. Еще есть пример, соседи капусту квасят и маринуют разными способами, от покупателей отбоя нет. Веники банные вяжут. На земле много можно чего придумать.
11.01.17 09:45
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Лестницав тех местах, где огород - способ жить и зарабатывать, вряд ли в поликлинике диагностируют затянувшуюся послеродовую депрессию. И не советовала бы я автору упираться именно в послеродовость - там поводов для депрессии хоть попой жуй. Но раз хватает сил ругаться и устраивать скандалы, значит не совсем уж депрессия-депрессия и можно направить эту же энергию в русло зарабатывания денег.
11.01.17 10:52
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ТаняДля начала мужу выносить мозг перестаньте - он делает все, что может! А рассказывать. что ВЫ сидя дома ничего не можете - сказки. Вы написали здесь, в сети - уже по умолчанию можете что - то делать. Ищите возможности для работы в сети. У меня куча мамочек знакомых, которые берут и делают и деньги зарабатывают (администрирование группу в соцсетях - доход от 6000 т..р, продажи одежды, да в конце концов тот же МЛМ - ищите и пробуйте).
11.01.17 08:26
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ЮликонДворники работают с 8 до 12 как правило, нянечки в садике или посудомойки в школе, если бы хотелось работать, нашла бы где. Но судя по отсутствию образования, учиться и работать не хотелось, поэтому вышла замуж, родила, чтобы сесть на шею
11.01.17 07:53
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ДжейО, седня как я понимаю будет битва титанов на тему, работать женщине или дома сидеть))) *запаслась попкорном в ожидании главных действующих лиц*)))
11.01.17 08:03
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Юликонвопрос героини - как прожить на 20 тысяч рублей двум взрослым и маленькому ребенку.
11.01.17 08:53
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Думаешь тема - быть или не быть? то есть работать или не работать?))) Мне кажется , другая тема. Сидит дева и ждет , когда свалятся ей на голову пиррррожные , моррррожные ))))
11.01.17 10:30
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сараЕсли вопрос ко мне,работать или не работать женщине,то я считаю,что если муж героини на данный момент времени не может полностью обеспечить семью всем необходимым и героине не хватает денег для комфортной жизни,то ей надо искать работу. Или найти богатого любовника. Или поменять мужа на более обеспеченного. И ли выиграть крупную сумму денег. Вариантов масса. Или просто умерить аппетиты.
11.01.17 11:12
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KoshkaИмея ребенка такого возраста, многие женщины как раз в садик устраиваются. Причем не только с 9 классами за плечами.
11.01.17 08:21
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ДжейВ смысле что делать? Путь стандартный: получать образование, искать работу, повышать квалификацию, делать горизонтальную или вертикальную карьеру, и таким образом повышать мат. уровень. А что, есть другие пути?? А ну есть конечно - менять мужа, чтобы зарплата была не 200 000, а 2 млн. Выбирайте любой из путей, они оба ведут к цели. Насчет ребенка в 2,7 лет, так его либо в садиковскую продленку либо к няне. А что Вы хотели еще услышать-то??? Ну можно было бы спросить про родителей, но я так понимаю, коли не заложены основы и десять лет назад не объяснено, откуда деньги берутся, то вопрос - риторический. Кстати, недавно с дочерью обсуждали вопрос свободы и усилий, которые нужно приложить, чтобы чего - то добиться. И пришли к выводу, что чем меньше усилий в начале пути, тем меньше свободы на выходе, и тем больше надо приложить усилий потом, чтобы вернуть себе утраченную свободу. Так что, закатывайте рукава и вперед, работать над собой и своим отношением к жизни. А потом уже мужу претензии выкатывать.
11.01.17 07:37
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!Браво эксперту Алене! Учиться и учиться! Безусловно - дети это прекрасно, но как зачастую мы надеемся сначала на родителей, а потом богатого "папеньку", а если с ним не получилось, то ноем, жалуемся. Даже "на Бога надейся, а сам не плошай", что уж говорить о простом смертном. Так что: нужно находить выходы, с ребенком в зубах ("Москва слезам не верит") бежать и добиваться чего-то в жизни! Не опускаться! Еще и еще прочитать Эксперта Алену и бегом "создать базу для жизни"!
11.01.17 07:16
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Автор. На сайте трудвсем ру выставьте фильтры с указанием только лишь вашего населенного пункта (если это конечно хотя бы райцентр или поселок, а не деревня в 10 жителей) и посмотрите вакансии. Я сейчас посмотрела вакансии по своему населенному пункту в три тыщи населения. Нужны: продавец продовольственных товаров, два соц.работника, уборщица производственных помещений, два специалиста в местную администрацию. Зарплата копеечная, от 7,5 до 12 тысяч. Но для вас и это деньги, не так ли? Соц.работник как раз имеет график 5/2. Продавец тоже. Врачи вот нужны. Просто для информации, образования то нет у вас никакого, тем более медицинского. А так нужны и врачи, и фельдшер и лаборанты, и между прочим им здесь дают по приезду квартиру в минуте ходьбы от работы, и подъёмные - миллион. Идите в центр занятости, там можно обучение востребуемой в ваших реалиях профессии бесплатно пройти, и стать например швеей или поваром. Или сварщиком (сварщицей, женщин в этой сфере предостаточно, поверьте, и работают они порой лучше мужиков). Туда ведь тоже только обученных людей берут. Это если вы действительно хотите что-то изменить. Сначала - такая вот низкооплачиваемая неблагодарная работа. Добросовестная. Потом становится шире круг знакомых. Потом становится возможным куда-нибудь перейти, на более высокую зарплату или более спокойное или удобное место. И так далее.
11.01.17 06:27
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Квартира без ремонта так скромно обозначена. Ваша собственность? Если да, то вообще прекрасно. Ремонт - дело такое... Можно и скромными средствами и своими руками обойтись и сделать конфетку, а можно вбухать миллионы, и получить нелепость на выходе.
11.01.17 06:34
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сарасоц работник это специалист с высшим образованием. УВ нас во всяком случае в универах есть такая специализация-соц работа. Зарплата у них мизерная. Но люди учатся по пять лет на нее. В магазинах у нас ,особенно,по продаже бытовой техники или одежды,обуви в основном требуется также высшее образование.Скоро наверное и уборщиц будут набирать только при наличии в/о и знании 2 иностранных языков и программирования.
11.01.17 11:16
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ZavoronokАвтор, а в каком таком зажопинске нету работы по обычному графику? Вот просто интересно, да и люди смогут что-нибудь предложить, если кто-нибудь там же живёт.
11.01.17 02:58
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KrazyА если не выделываться и пойти на любую работу? Ну девять классов, на что вообще можно рассчитывать? А работа уборщицы, на складе там работницей или продавщицы есть всегда и везде.
11.01.17 02:53
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ЛестницаАвтор. Ищите работу через интернет - сетевой бизнес или копирайтинг или что-то ещё, много возможностей сейчас. Мужу новую работу или просить прибавку плюс подработку . Ну и объединяйтесь - вы в одной лодке, смысла нет друг на друга свою угнетенность вываливать, наоборот поддерживайте друг друга , обсуждайте, ищите варианты. И готовьтесь растягиваться - из жопы выход комфортным не бывает. Зато рост, опыт - это и есть жизнь и это бесценно) а на мастеркард заработаете
11.01.17 02:29
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Похоже автор мечтает сидеть не работая, богатого мужа, прекрасных детей, хорошей атмосферы в доме. Но так не бывает) За всем перечисленным должны стоять либо мозги либо труд либо богатые родители. Мне Вас очень жаль как женщину. Ваш муж скорее всего от такого отношения скоро от вас уйдёт или просто никогда не простит вам. Да, без образования найти работу сейчас не просто, ещё тяжелее - получить это образование, опять же нужны деньги, никто просто так знаний вам не даст. Вы сами изначально поставили себя в такое положение! Оно и было безвыходным, зачем ещё и нужно было рожать???????????????
11.01.17 02:01
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ЛестницаОй ладно. Зачем было рожать. Многих из нас и многим из нас тоже тогда не надо было рожать. Можно подумать есть варианты раз и навсегда подстелить солому.
11.01.17 02:31
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Koshka24 годика уже, срочно в саваны и марш на кладбище!
11.01.17 08:23
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сараа поступить на бюджет при наличии мозгов разве нельзя? Вообще не понимаю смысла образования за деньги.Можно еще и стипендию какую никакую получать,если учиться без троек.
11.01.17 11:20
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