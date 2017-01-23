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Думаю, он мной просто пользуется


У меня наверно зависимость. Была замужем, развелась. Сейчас встречаюсь с мужчиной 9 месяцев. Вначале нашего знакомства он жил с другой, и, видимо, там было не все очень хорошо, он от нее ушел, предложил снимать комнату, он платит за комнату, я за всю еду и мелочи всякие, та же бытовая химия. У меня есть ребенок, он вначале сказал, мол, поживем так, а потом подыщем, что-то побольше. Нам предложили вторую комнату, т.е. полноценную квартиру, на что он сказал, что не потянет, я предложила, свою половину за эту комнату добавить (это 2,5 тысячи), он не согласился сказал, что денег нет, что думал, я буду сама снимать комнату за 5 и там будет мой ребенок. Мы с ребенком так и не переехали в эту комнату, я с ребенком проживала у родителей. То есть, все это время, все 5 месяцев, он жил один в комнате, которую снимал, а я его кормила… получается так. Стала замечать, что на меня у него никогда нет денег. Любит получать подарки, причем, хорошие, а сам тратиться не желает. Сейчас я понимаю, что все с моей стороны очень глупо и мной пользуются, и у таких отношений нет будущего.
Алла,
Архангельск, 38 лет
23.01.17
Думаю, он мной просто пользуется

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Алла, ты сама все уже поняла, и сама знаешь, как в таких ситуациях поступать. Видимо, не заладилось у твоего мужчины с предыдущей женщиной по той же самой причине. Он по природе своей – эгоист с задатками альфонса. Ему не нужно жить с тобой, тем более, если ему еще и платить за это придется. Ну так пусть живет сам и полностью за свой счет. Просто прекращай отношения, в которых ты оказалась в роли спонсора чужой жизни. Трать лучше деньги на себя и ребенка. А эту ситуацию прими как опыт и не кори себя. Каждой женщине хочется иметь рядом сильного и надежного спутника (ну или не каждой, но большинству). Нет ничего худого в том, что ты дала себе шанс попытать счастья. К сожалению, не всякий мужчина этого шанса достоин. Впредь просто будь внимательнее и не спеши отдавать свои деньги и вкладываться в мужчину, который ничем особо не доказал, что настроен на твой счет очень серьезно. Хорошо, что он с тебя только едой и бытовой химией брал. Столько сейчас аферистов, которые разводят и на кредиты (деньги им – женщине долги и общение с коллекторами), и на продажу единственной недвижимости… Подумай, не слишком ли ты доверчивая, если только через 5 месяцев ты начала думать, почему ты оплачиваешь еду и остальные «мелочи» для мужчины, с которым ты даже не живешь вместе. А если бы ты не стала платить за это – что бы он делал? Перестал бы снимать квартиру и жил бы на улице? Или уехал бы к маме, и ему некуда было бы водить тебя? Все-таки, нужно быть чуточку критичнее в отношениях с людьми. Тогда им сложнее будет тобой пользоваться. А для тебя это будет куда экономнее.

  • Сергей

    Алла, я не понимаю в чем вопрос. Ты пыталась наладить отношения с мужчиной, и делала для этого все возможное, даже глаза закрывала на некоторые его странности в ваших отношениях. Конечно, можно за это тебя критиковать и издеваться, но какой смысл, если так вели, ведут и будут себя вести 98% женщин в нашей стране? Ты очень надеялась на что-то серьезное, на нормальную семью, хотела, чтобы у ребенка была возможность видеть в семье не только маму, но и папу. Это нормально и вполне естественно. И также нормально то, что ради столь высокой цели, ты поначалу пыталась не замечать неприятные черты характера своего партнера в надежде на то, что он изменится или считала, что это не существенно, и просто привыкнешь. Однако через некоторое время, не добившись ничего хорошего, ты разочаровалась в отношениях и хочешь разойтись. Так что тут неправильного? По-моему, в подобных ситуациях, странным и неестественным будет именно продолжение таких совершенно бесперспективных отношений. Ведь время не резиновое, и чем дольше тянешь с неизбежным, тем меньше его остается на нормальную жизнь. Так что полагаю, что в твоем случае будет правильнее как можно скорее послать этого дяденьку куда подальше и поискать другого спутника.

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Обсуждение 146  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok
    Мужик просто жлоб, посылай подальше, лучше быть одной, чем с кем попало.
    		 23.01.17 01:52
         
    18
         
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  • Julia
    Просто не понимаю как вот так женщины бросают своих родных кровиночек детей на пожилых родителей которым так нужно их внимание, ради откровенных мужиков-тряпок и готовы их даже обеспечивать и... ради чего? Ради секса? Большие светлые чувства? В моей голове не укладывается. Вам об этом публично писать не стыдно? В чем вопрос?
    		23.01.17 04:32
         
    16
         
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  • Котяра
    Откуда вы их берете?)) он думал снять квартиру, где вы платите за комнату для ребенка и еще половину за вашу общую? И еще вы ему кормежку платите? Да в лес его. И почему вообще с самого начала не спросить - а ты мне что предлагаешь?? Для экономии времени и денег
    		 23.01.17 09:26
         
    14
         
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  • Прелесть
    Как может это устраивать как мужчина!? Абалдеть. Огурец покруче будет такого "мужчины".
    		23.01.17 11:42
         
    13
         
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  • 50/50
    да, автор, Вы платили за то, что он Вас того-этого...) и почему нет будущего? вот трешку снимете, а лучше купите, будете кормить на свои и убирать, он может даже и женится. так что "всё возможно, бэби!"(с)
    		 23.01.17 09:19
         
    11
         
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  • 50/50
    Вик, опять сбили с толку) автор в конце письма указывает на озабоченность будущим, а Вы про секс_)) и гиперсексуальность. замуж она хочет!
    		 23.01.17 18:46
         
    0
         
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  • звездочка )
    Ну а че, вполне жизнеутверждающая история ) Алла, вы с мужчиной фактически поменялись местами, ты взяла на себя все мужские проявления в отношениях. И это же прекрасно, что тебе в этом оказалось не комфортно, ты поняла и почувствовала, что быть женщиной намного естественнее ) Там внизу написано, что обычно халявщика за 1-2 свидания видно, а тебе понадобилось несколько месяцев, чтобы разобраться. Значит, изначально что-то в тебе самой было криво-косо, а теперь оно выздоровело. Не грусти, это оказался такой опыт, который тебе сослужил хорошую службу )
    		 23.01.17 18:33
         
    4
         
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  • сара
    50/50 "которые способны оценить все жертвы2" а зачем детям ценить все жертвы матери, если таковые были?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) а с какой такой стати мать обязана жертвовать своими женскими удовольствиями ради ребенка? Что сможет дать своему ребенку неудовлетворенная женщина? Посмотрите на проблему с обратной стороны.
    		 23.01.17 18:30
         
    -2
         
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    • 50/50
      о повышении самооценки за счет траханья много статей написано) отсюда и легенды о темпераменте баб, которым каждые 3 часа мужик нужен) те же яйца о "выйти замуж", "как меня оценивают на маркете". это подмена счастья, на самом деле. судя по стоимости жилья, автор живет не богато, но при этом кормит любовника и за что-то там еще платит. лучше бы сыну купила новые лыжи, коньки и велик, или записала бы в платные секции. а если свербит, можно порнуху поставить, купить вибратор или бюджетный огурец))) но вооще соводной женщине найти мужчину не трудно, особенно если с порога в загс не тащить и не петь о втором ребенке))
      		 23.01.17 18:35
           
      0
           
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      • сара
        Полтинник,это вы конкретно кому то или ВАЩЕ? Есть реально люди,у которых гиперсексуальность. Хорошо это или плохо,болезнь это или нет-зрешать специалистам. Не знаю кто и зачем повышает свою самооценку количеством секс партнеров. ВСЕ абсолютно ИНДИВИДУАЛЬНО. Что толку о них рассуждать,если они все равно были,есть и всегда будут?
        		 23.01.17 18:38
             
        -2
             
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        • 50/50
          да не количеством, а просто чтобы пришел и трахнул - захотел, значит. значит, бабец ничего себе так, если ее хочут) логика ясна?)) Вик, Вы опять из пустого в порожнее, не надоело? Вас подловить на теме, которой и Вы не будете довольны - два пальца об асфальт)) давайте о любовницах, которых Вы "обожаете"!) ну вот они тоже всегды были и будут, чего Вы тут визжали-то?
          		 23.01.17 18:42
               
          0
               
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          • сара
            ну давайте,пиздите.
            		23.01.17 18:44
                 
            0
                 
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          • сара
            я не занималась анализом этих дамочек,которые говорят,что не могут без секса. Я просто перессказываю их слова. Но меня они вообще не волнуют. Они живут так,как им нравится. И их дети,между тем,нормально развиваются и я что то не заметила,чтобы дети их как то страдали или терпели нужду. Наоборот,их дети имеют счастливый и удовлетворенных матерей и это гораздо лучше,чем когда женщина боится позволить себе быть счастливой потому что общество ей твердит,что она должна и чего она не имеет права. Вот это как раз и не здраво.Если женщина не нарушает законы и не лишает своих детей всего,что она обязана им давать-она имеет право спать с кем,где и сколько желает.
            		 23.01.17 18:48
                 
            0
                 
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  • сара
    У моей двоюродной сестры,после того,как ее первый муж выгнал их с сыном из дома,было огромное количество просто мужиков и еще два законных мужа. Всех этих мужиков она таскала к себе домой. И сын ее вырос абсолютно нормальным человеком.
    		23.01.17 18:27
         
    -1
         
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  • сара
    50/50 "которые способны оценить все жертвы2" а зачем детям ценить все жертвы матери, если таковые были?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))оффтоп.) Сотрудник и приятель моего мужа любил петь частушки.НЕ манди,не манди,Неман дивная река.))))))))))))))))) Вы что ли тут все непогрешимые???
    		 23.01.17 18:24
         
    0
         
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  • сара
    Лично я не нашла в поведении и в образе жизни героини совершенно ничего аморального. Хотя в ее ситуации я ни разу не находилась. И зарекаться,что я никогда и ни в чем не дам маху-никогда не буду.
    		23.01.17 17:46
         
    -1
         
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  • сара
    Какая трагедия! Онажемать поимела наглость завести любовника альфонса. Она не имеет права заниматься сексом при живом ребенка. онажемать. Тему надо переименовать в "ОНАЖЕМАТЬ!!!".
    		 23.01.17 17:42
         
    -1
         
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  • лаки
    сариных постов так много, не выбрала под каким писать - пишу отдельно. она же мать - ну это очевидно. с этим не будем спорить? и таки да, поскольку она мать, мужика выбирать надо ответсеннее для совместного проживания, а трахаться может ваще с кем хочет - ребенку знать этого не нужно. но если она уже решает с ребенком знакомить, видимо собирается всерьез отношаться, и тут надо и правда сто раз взвесить и подумать. а за меня, сара, будьте спокойны - и секс, и дети все у меня в порядке (тьфу три раза). и в замужествах, и в период межмужья)) но познакомила я сына уже с тем, с кем мы собирались пожениться. про остальных ему знать незачем было. мне кажется, это норма. поэтому я и советую это же нашей ГГ.
    		 23.01.17 17:40
         
    3
         
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    • сара
      Лаки,при чем тут вообще вы и ваша жизнь?
      		 23.01.17 17:43
           
      -1
           
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      • лаки
        ну вы там меня упоминаете про онажемать и секс - я ответила. не надо было?) ок, молчу, читаю вас молча
        		 23.01.17 17:46
             
        0
             
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        • сара
          ну значит для героини секс имеет гораздо большее значение,чем для вас. Организм у каждого опять же свой,индивидуальный. У меня была одна знакомая,котоьрая честно говорила всем,что без секса она может всего то каких то три часа. Я тоже считала ее очень странной. У нее есть сын и она часто приводила в дом мужиков. При этом она супер мать,супер хозяйка. Но у меня как то не хватало смелости или наглости сказать ей"ТЫЖЕМАТЬ". Она взрослый человек,хотя она меня лично младше на 9 лет. Это наверное издержки современного общества. Нравы поменялись и в то же время кто угодно может заявить кому угодно ,что он мать,отец,бабушка или дедушка. Может быть как раз советы Лаки,Прелести,Персиковой и других гораздо полезнее моих. Я,собственно,вообще советов сегодня не даю. Я за то,чтобы героиня сама для себя решила нужен ли ей такой любовник. И скорее всего все само собой разрешится,емли она перестает подкармливасть любовничка. На самом деле я сильно сочувствую таким женщинам,как героиня. У них слишком сильно ограничен выбор. А иначе бы они не разменивались на ерунду. Я в этом уверена. Стояла бы за дверью героини очередь из достойных ее мужчин-разве б она выбрала этого? Нет. А ей хочется быть любимой или хотя бы мечтать об этом. Разве не понятно?
          		 23.01.17 18:01
               
          -1
               
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    • сара
      Лаки,а вам не кажется,что вы и героиня-совершенно разные люди. За ваш секс и за ваших детей я не переживаю.Психологи говорят,что укорять себя за прошлые поступки глупо,потому что все мы поступаем так как поступаем именно потому,что не могли поступить иначе на тот момент времени.Поэтому совершили именно данный поступок.Я с ними согласна.
      		 23.01.17 18:15
           
      0
           
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    • сара
      Лаки,вы и многие другие не просто дают совет. Вы пишете это примерно так,что вот вы такие молодцы,смогли пережить без секса,но выбрать себе достойного мужа,потому что вы матери. А у героини другой характер,она другая. И то,что свершилось,уже невозможно предотвратить или изменить. Видите ли Котяре не понравилось,что героиня за две встречи не раскусила альфонса. Ну что и что теперь?
      		23.01.17 18:42
           
      0
           
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  • Ольга
    Алла, если вы поняли, что 5 месяцев потратили на архангельского альфонса, с какой целью написали сюда письмо? Чтобы мы покудахтали "Какой пАдлец, нах... его"? Ок, нам не жалко.
    		23.01.17 15:34
         
    2
         
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