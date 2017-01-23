Думаю, он мной просто пользуется

Алена

Алла, ты сама все уже поняла, и сама знаешь, как в таких ситуациях поступать. Видимо, не заладилось у твоего мужчины с предыдущей женщиной по той же самой причине. Он по природе своей – эгоист с задатками альфонса. Ему не нужно жить с тобой, тем более, если ему еще и платить за это придется. Ну так пусть живет сам и полностью за свой счет. Просто прекращай отношения, в которых ты оказалась в роли спонсора чужой жизни. Трать лучше деньги на себя и ребенка. А эту ситуацию прими как опыт и не кори себя. Каждой женщине хочется иметь рядом сильного и надежного спутника (ну или не каждой, но большинству). Нет ничего худого в том, что ты дала себе шанс попытать счастья. К сожалению, не всякий мужчина этого шанса достоин. Впредь просто будь внимательнее и не спеши отдавать свои деньги и вкладываться в мужчину, который ничем особо не доказал, что настроен на твой счет очень серьезно. Хорошо, что он с тебя только едой и бытовой химией брал. Столько сейчас аферистов, которые разводят и на кредиты (деньги им – женщине долги и общение с коллекторами), и на продажу единственной недвижимости… Подумай, не слишком ли ты доверчивая, если только через 5 месяцев ты начала думать, почему ты оплачиваешь еду и остальные «мелочи» для мужчины, с которым ты даже не живешь вместе. А если бы ты не стала платить за это – что бы он делал? Перестал бы снимать квартиру и жил бы на улице? Или уехал бы к маме, и ему некуда было бы водить тебя? Все-таки, нужно быть чуточку критичнее в отношениях с людьми. Тогда им сложнее будет тобой пользоваться. А для тебя это будет куда экономнее.