Думаю, он мной просто пользуется
Архангельск, 38 лет
23.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаАлла, ты сама все уже поняла, и сама знаешь, как в таких ситуациях поступать. Видимо, не заладилось у твоего мужчины с предыдущей женщиной по той же самой причине. Он по природе своей – эгоист с задатками альфонса. Ему не нужно жить с тобой, тем более, если ему еще и платить за это придется. Ну так пусть живет сам и полностью за свой счет. Просто прекращай отношения, в которых ты оказалась в роли спонсора чужой жизни. Трать лучше деньги на себя и ребенка. А эту ситуацию прими как опыт и не кори себя. Каждой женщине хочется иметь рядом сильного и надежного спутника (ну или не каждой, но большинству). Нет ничего худого в том, что ты дала себе шанс попытать счастья. К сожалению, не всякий мужчина этого шанса достоин. Впредь просто будь внимательнее и не спеши отдавать свои деньги и вкладываться в мужчину, который ничем особо не доказал, что настроен на твой счет очень серьезно. Хорошо, что он с тебя только едой и бытовой химией брал. Столько сейчас аферистов, которые разводят и на кредиты (деньги им – женщине долги и общение с коллекторами), и на продажу единственной недвижимости… Подумай, не слишком ли ты доверчивая, если только через 5 месяцев ты начала думать, почему ты оплачиваешь еду и остальные «мелочи» для мужчины, с которым ты даже не живешь вместе. А если бы ты не стала платить за это – что бы он делал? Перестал бы снимать квартиру и жил бы на улице? Или уехал бы к маме, и ему некуда было бы водить тебя? Все-таки, нужно быть чуточку критичнее в отношениях с людьми. Тогда им сложнее будет тобой пользоваться. А для тебя это будет куда экономнее.
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СергейАлла, я не понимаю в чем вопрос. Ты пыталась наладить отношения с мужчиной, и делала для этого все возможное, даже глаза закрывала на некоторые его странности в ваших отношениях. Конечно, можно за это тебя критиковать и издеваться, но какой смысл, если так вели, ведут и будут себя вести 98% женщин в нашей стране? Ты очень надеялась на что-то серьезное, на нормальную семью, хотела, чтобы у ребенка была возможность видеть в семье не только маму, но и папу. Это нормально и вполне естественно. И также нормально то, что ради столь высокой цели, ты поначалу пыталась не замечать неприятные черты характера своего партнера в надежде на то, что он изменится или считала, что это не существенно, и просто привыкнешь. Однако через некоторое время, не добившись ничего хорошего, ты разочаровалась в отношениях и хочешь разойтись. Так что тут неправильного? По-моему, в подобных ситуациях, странным и неестественным будет именно продолжение таких совершенно бесперспективных отношений. Ведь время не резиновое, и чем дольше тянешь с неизбежным, тем меньше его остается на нормальную жизнь. Так что полагаю, что в твоем случае будет правильнее как можно скорее послать этого дяденьку куда подальше и поискать другого спутника.
Обсуждение 146
Лучшие комментарии
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ZavoronokМужик просто жлоб, посылай подальше, лучше быть одной, чем с кем попало.
23.01.17 01:52 Контекст комментария
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JuliaПросто не понимаю как вот так женщины бросают своих родных кровиночек детей на пожилых родителей которым так нужно их внимание, ради откровенных мужиков-тряпок и готовы их даже обеспечивать и... ради чего? Ради секса? Большие светлые чувства? В моей голове не укладывается. Вам об этом публично писать не стыдно? В чем вопрос?
23.01.17 04:32 Контекст комментария
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КотяраОткуда вы их берете?)) он думал снять квартиру, где вы платите за комнату для ребенка и еще половину за вашу общую? И еще вы ему кормежку платите? Да в лес его. И почему вообще с самого начала не спросить - а ты мне что предлагаешь?? Для экономии времени и денег
23.01.17 09:26 Контекст комментария
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ПрелестьКак может это устраивать как мужчина!? Абалдеть. Огурец покруче будет такого "мужчины".
23.01.17 11:42 Контекст комментария
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50/50да, автор, Вы платили за то, что он Вас того-этого...) и почему нет будущего? вот трешку снимете, а лучше купите, будете кормить на свои и убирать, он может даже и женится. так что "всё возможно, бэби!"(с)
23.01.17 09:19 Контекст комментария
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50/50Вик, опять сбили с толку) автор в конце письма указывает на озабоченность будущим, а Вы про секс_)) и гиперсексуальность. замуж она хочет!
23.01.17 18:46
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саразамуж хотеть это вообще естественное желание абсолютно любой женщины. Н вижу ни чего патологического в ее желаниях.Ее ребенку от этого никакого вреда.
23.01.17 18:51
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звездочка )Ну а че, вполне жизнеутверждающая история ) Алла, вы с мужчиной фактически поменялись местами, ты взяла на себя все мужские проявления в отношениях. И это же прекрасно, что тебе в этом оказалось не комфортно, ты поняла и почувствовала, что быть женщиной намного естественнее ) Там внизу написано, что обычно халявщика за 1-2 свидания видно, а тебе понадобилось несколько месяцев, чтобы разобраться. Значит, изначально что-то в тебе самой было криво-косо, а теперь оно выздоровело. Не грусти, это оказался такой опыт, который тебе сослужил хорошую службу )
23.01.17 18:33
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сара50/50 "которые способны оценить все жертвы2" а зачем детям ценить все жертвы матери, если таковые были?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) а с какой такой стати мать обязана жертвовать своими женскими удовольствиями ради ребенка? Что сможет дать своему ребенку неудовлетворенная женщина? Посмотрите на проблему с обратной стороны.
23.01.17 18:30
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50/50о повышении самооценки за счет траханья много статей написано) отсюда и легенды о темпераменте баб, которым каждые 3 часа мужик нужен) те же яйца о "выйти замуж", "как меня оценивают на маркете". это подмена счастья, на самом деле. судя по стоимости жилья, автор живет не богато, но при этом кормит любовника и за что-то там еще платит. лучше бы сыну купила новые лыжи, коньки и велик, или записала бы в платные секции. а если свербит, можно порнуху поставить, купить вибратор или бюджетный огурец))) но вооще соводной женщине найти мужчину не трудно, особенно если с порога в загс не тащить и не петь о втором ребенке))
23.01.17 18:35
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сараПолтинник,это вы конкретно кому то или ВАЩЕ? Есть реально люди,у которых гиперсексуальность. Хорошо это или плохо,болезнь это или нет-зрешать специалистам. Не знаю кто и зачем повышает свою самооценку количеством секс партнеров. ВСЕ абсолютно ИНДИВИДУАЛЬНО. Что толку о них рассуждать,если они все равно были,есть и всегда будут?
23.01.17 18:38
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50/50да не количеством, а просто чтобы пришел и трахнул - захотел, значит. значит, бабец ничего себе так, если ее хочут) логика ясна?)) Вик, Вы опять из пустого в порожнее, не надоело? Вас подловить на теме, которой и Вы не будете довольны - два пальца об асфальт)) давайте о любовницах, которых Вы "обожаете"!) ну вот они тоже всегды были и будут, чего Вы тут визжали-то?
23.01.17 18:42
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сарану давайте,пиздите.
23.01.17 18:44
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сарая не занималась анализом этих дамочек,которые говорят,что не могут без секса. Я просто перессказываю их слова. Но меня они вообще не волнуют. Они живут так,как им нравится. И их дети,между тем,нормально развиваются и я что то не заметила,чтобы дети их как то страдали или терпели нужду. Наоборот,их дети имеют счастливый и удовлетворенных матерей и это гораздо лучше,чем когда женщина боится позволить себе быть счастливой потому что общество ей твердит,что она должна и чего она не имеет права. Вот это как раз и не здраво.Если женщина не нарушает законы и не лишает своих детей всего,что она обязана им давать-она имеет право спать с кем,где и сколько желает.
23.01.17 18:48
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сараУ моей двоюродной сестры,после того,как ее первый муж выгнал их с сыном из дома,было огромное количество просто мужиков и еще два законных мужа. Всех этих мужиков она таскала к себе домой. И сын ее вырос абсолютно нормальным человеком.
23.01.17 18:27
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сара50/50 "которые способны оценить все жертвы2" а зачем детям ценить все жертвы матери, если таковые были?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))оффтоп.) Сотрудник и приятель моего мужа любил петь частушки.НЕ манди,не манди,Неман дивная река.))))))))))))))))) Вы что ли тут все непогрешимые???
23.01.17 18:24
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сараЛично я не нашла в поведении и в образе жизни героини совершенно ничего аморального. Хотя в ее ситуации я ни разу не находилась. И зарекаться,что я никогда и ни в чем не дам маху-никогда не буду.
23.01.17 17:46
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лакиа что вы так взбесились то?? я например даю советы исходя из личного опыта, даже вона с примерами из собственной жизни, что редко вообще-то делаю, мне кажется советы нужные, на себе проверенные опять же. а вы чего митингуете сегодня??
23.01.17 17:52
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сарасоветы можно давать по разному. Разным тоном.
23.01.17 17:54
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лакисара! то что вы читата в буквах, в ашей голове звучит исключительно ВАШИМ тоном, точнее тем, какой вы сами на текст накладываете. в моих советах какой вам тон чудится??
23.01.17 17:57
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сараГероиня сделала свой выбор не по причине ее тупости,а по причине того,что на безрыбье и рак рыба. А на тот момент времени,возможно,что этот мужик мог ее реально спасти от депрессии. Разве нет?
23.01.17 18:13
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50/50а Вы оценщик советов, что ли? задолбали, чесслово, одна со своим трудным детством, вторая с обидой на Клео)) говорят, надо всех прощать, полезно для здоровья и кармы
23.01.17 17:58
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сараа кто тут с трудным детством? Меня например тоже заколебала фраза"ТЫЖЕМАТЬ!!!!!"
23.01.17 18:04
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сараЯ повторяю.,что нет в природе таких замечательных детей,которые способны оценить все жертвы,которые их матери понесли от того,что онижематери. И ничего предосудимого по отношению к своему чаду автор не творит.
23.01.17 18:05
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50/50ну да, с альфонсом не трахаться и не жить с ним- это великая жертва!!)) а жертвует мать не для ребенка, а в первую очередь для себя, ей самой приятно, потому что дитя ее часть. а если жертовать правильно, то и отдача не задержится)) просто надо делать с головой. ну и баб, помешанных на оценке общества "быть при мужике" ценой счастья и хорошего примера для своего ребенка я презираю (пардон)
23.01.17 18:16
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50/50"которые способны оценить все жертвы2" а зачем детям ценить все жертвы матери, если таковые были?
23.01.17 18:20
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сараа что,если героиня была реально счастлива с этим мужиком? Она не имеет права на счастье,если онажемать? никакого плохого примера для ребенка она не создала. Не придумывайте.
23.01.17 18:25
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ЮликонВашим тоном // Вам нравиться как поет паворотти? - неа, петрович мне напел, совершенно не понравилось.
23.01.17 18:30
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сараКакая трагедия! Онажемать поимела наглость завести любовника альфонса. Она не имеет права заниматься сексом при живом ребенка. онажемать. Тему надо переименовать в "ОНАЖЕМАТЬ!!!".
23.01.17 17:42
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лакисариных постов так много, не выбрала под каким писать - пишу отдельно. она же мать - ну это очевидно. с этим не будем спорить? и таки да, поскольку она мать, мужика выбирать надо ответсеннее для совместного проживания, а трахаться может ваще с кем хочет - ребенку знать этого не нужно. но если она уже решает с ребенком знакомить, видимо собирается всерьез отношаться, и тут надо и правда сто раз взвесить и подумать. а за меня, сара, будьте спокойны - и секс, и дети все у меня в порядке (тьфу три раза). и в замужествах, и в период межмужья)) но познакомила я сына уже с тем, с кем мы собирались пожениться. про остальных ему знать незачем было. мне кажется, это норма. поэтому я и советую это же нашей ГГ.
23.01.17 17:40
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сараЛаки,при чем тут вообще вы и ваша жизнь?
23.01.17 17:43
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лакину вы там меня упоминаете про онажемать и секс - я ответила. не надо было?) ок, молчу, читаю вас молча
23.01.17 17:46
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сарану значит для героини секс имеет гораздо большее значение,чем для вас. Организм у каждого опять же свой,индивидуальный. У меня была одна знакомая,котоьрая честно говорила всем,что без секса она может всего то каких то три часа. Я тоже считала ее очень странной. У нее есть сын и она часто приводила в дом мужиков. При этом она супер мать,супер хозяйка. Но у меня как то не хватало смелости или наглости сказать ей"ТЫЖЕМАТЬ". Она взрослый человек,хотя она меня лично младше на 9 лет. Это наверное издержки современного общества. Нравы поменялись и в то же время кто угодно может заявить кому угодно ,что он мать,отец,бабушка или дедушка. Может быть как раз советы Лаки,Прелести,Персиковой и других гораздо полезнее моих. Я,собственно,вообще советов сегодня не даю. Я за то,чтобы героиня сама для себя решила нужен ли ей такой любовник. И скорее всего все само собой разрешится,емли она перестает подкармливасть любовничка. На самом деле я сильно сочувствую таким женщинам,как героиня. У них слишком сильно ограничен выбор. А иначе бы они не разменивались на ерунду. Я в этом уверена. Стояла бы за дверью героини очередь из достойных ее мужчин-разве б она выбрала этого? Нет. А ей хочется быть любимой или хотя бы мечтать об этом. Разве не понятно?
23.01.17 18:01
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сараЛаки,а вам не кажется,что вы и героиня-совершенно разные люди. За ваш секс и за ваших детей я не переживаю.Психологи говорят,что укорять себя за прошлые поступки глупо,потому что все мы поступаем так как поступаем именно потому,что не могли поступить иначе на тот момент времени.Поэтому совершили именно данный поступок.Я с ними согласна.
23.01.17 18:15
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сараЛаки,вы и многие другие не просто дают совет. Вы пишете это примерно так,что вот вы такие молодцы,смогли пережить без секса,но выбрать себе достойного мужа,потому что вы матери. А у героини другой характер,она другая. И то,что свершилось,уже невозможно предотвратить или изменить. Видите ли Котяре не понравилось,что героиня за две встречи не раскусила альфонса. Ну что и что теперь?
23.01.17 18:42
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ОльгаАлла, если вы поняли, что 5 месяцев потратили на архангельского альфонса, с какой целью написали сюда письмо? Чтобы мы покудахтали "Какой пАдлец, нах... его"? Ок, нам не жалко.
23.01.17 15:34
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сараона написала сюда письмо,чтобы вам не скучно было на работе. Скажите ей спасибо или редакции. Или подайте на нее в ООН.
23.01.17 15:39
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Ольгавообще не с кем общаться? зеркало надоело, опять ленту засоряешь
23.01.17 15:59
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саране с кем. С тобой хочу!!!
23.01.17 16:09
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сарая просто в шоке от такого вот всеобщего ЧВАНСТВА. Но продолжайте. Очень даже ЗАБАВНО наблюдать.
23.01.17 16:25
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Ольгатак забавно или противно? ты уж определись...че то тебя ацки колбасит сегодня
23.01.17 17:13
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сарая все таки в реале встречаю гораздо меньше идиотов,чем в инете. И это радует. Вы за чужих детей так сильно переживаете? Или попиариться больше негде? ОНАЖЕМАТЬ!!!
23.01.17 17:18
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сараочень сильно заводит!!!
23.01.17 17:22
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сараТема какая то забористая. Живет себе женщина на белом свете 38 лет. Растит ребенка. С мужем развелась. И заела ее печаль от женского одиночества. ОНАЖЕМАТЬ!!! Ну и что? а ей извините ничто человеческое не чуждо. И не Персикова она ни разу и даже не Лаки. А быть женщиной и спать с мужчиной ей хочется. Потому что она живая и у нее есть такая потребность. ОНАЖЕМАТЬ!!! Ну не встретился на ее пути пока что муж Персиковой. потерпит.)))
23.01.17 17:24
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Я опять тебе приснилась ?)))
23.01.17 17:34
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ЮликонСвет, твой муж приснился. Ему что-то потерпеть нужно :)
23.01.17 17:39
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сараОльга,ну вот не написала бы письмо сегодняшняя героиня-что бы было? Вы же спросили ее для чего она написала сюда это письмо. вот и поразмышляйте над своим же вопросом. Может ей необходимо сочувствие и поддержка. или ей необходим жирный пендель. Или она просто написала,чтобы убедиться в своих мыслях и выводах. А зачем сюда пишут?
23.01.17 18:18
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лакиконечно ребенок дороже секса. а что есть варианты??
23.01.17 16:22
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сараа почему надо ставить вопрос либо ребенок,либо секс? Почему все это невозможно объединить? И где факты того,что героиня предала ребенка или променяла его на любовника?
23.01.17 16:26
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лакис вами бесполезно говорить, вы не пытаетесь даже понять, что я пишу.
23.01.17 16:34
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сараа ЧТО ты пишешь??? В чем конкретно автор ущемила ребенка? У тебя есть реальные факты,что автор отдавала все последние деньги любовнику,при этом ребенок чувствовал себя обделенным?
23.01.17 16:45
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Слушай , если для неё 2,5 тыс рублей это серьёзные деньги , то да, даря подарки мужику, она обделяет своего ребёнка.
23.01.17 17:11
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сараэто ЕЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО,сколько и на что она тратит. Она к тебе за деньгами не приходит.
23.01.17 17:14
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сараА знаешь,Персикова,когда дети постоянно получают ВСЁ и самое лучшее,то не всегда это идет им на пользу. Вообще родительские самопожертвования не всем детям реально полезны для их развития и уровня воспитанности. Проверено.
23.01.17 18:09
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сараЯ вообще не понимаю таких тупых возгласов"Женщина,у вас же ребенок!""". А героиня что не в курсе,что у нее ребенок? Они про это забыла? Или если она посмела родить,то не имеет права на женское счастье? Да никогда никакой самый лучший ребенок не оценит этих жертв. Никогда!
23.01.17 17:13
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