Вся наша жизнь — кино!

Сегодня выходной. И сегодня на улице немного теплее, или это стало теплее у меня на сердце — разобраться сложно, но факт остается фактом. Какое счастье — весь день можно валять дурака и спать, спать, спать… да, я очень люблю спать! В прошлом я была сова, а кто я сейчас, даже не знаю… и жаворонком-то себя трудно назвать… наверное, шизанутый дятел, который поздно ложится и встает рано утром. Моя девочка усердно пытается перевести меня в свой «режим жаворонка», но тщетно.

Провалявшись в кровати до обеда, я наконец соизволила встать и начать свой день.



— Доброе утро, солнышко, — сонно сказала я, заходя на кухню.

— Ага, доброе. Только у кого-то утро, а у кого-то уже обед, — усмехнулась моя девочка мне в ответ.

— Ну, в выходной имею право! — резонно заметила я.

— Конечно имеешь, труженица ты моя, — чмокнула она меня и поставила передо мной чашку свежесваренного кофе.

— О да, детка, это как раз то, что мне нужно…

— Ты про вечер-то помнишь?

— Про какой?

— Про сегодняшний… склерозная твоя голова…

— Ааа… да. Кино... — задумчиво протянула я.

— Угу. Мы все договорились на 8 вечера… нормально?

— Когда это успели договориться? Вчера еще даже не успели решить, кто хочет идти, а кто нет…

— Сегодня утром, пока ты дрыхла.

— И кто решил идти?

— Мы с тобой, парочка соседок с квартиры, и еще одна парочка… с другой квартиры… ну, ты поняла кто, да ведь?

— Блин, она что, с ним пойдет? — я чуть не подавилась кофе.

— Ага, уж не знаю, сам ли он напросился или что, но вот так. Ты же не против? Мы, по идее, все поместимся в машине.

— Да поместимся-то поместимся… просто, мне кажется, это как-то... — я не нашла слов, чтобы договорить.

— Ну, что поделать, все равно мы все подруги, и не нам осуждать кого-то из нас. В общем, ладно… ты тут давай ешь, пей, а я пойду псину выгуляю и в магазин заскочу.

Нда, вечер обещает быть занимательным. Но как же все-таки это глупо, тащить с собой парня в женскую компанию, не могу понять, это она там совсем ум потеряла или он тупит по-страшному? Быстро заглотив свой завтрако-обед, я поспешила в онлайн. Ленты новостей показались мне до ужаса скучными и однообразными, а постоянные запросы в друзья непонятно кого и откуда — уж чересчур надоедливыми. Черкнув несколько предложений своим знакомым, решила еще лечь поваляться. Закрыв глаза, уже начала было проваливаться в свое подсознание, как мобильный на столе дал о себе знать. Сладкая сонная нега вмиг улетучилась, и я недовольно протянула руку за телефоном.

«Привет! Как классно, что мы все вместе сегодня собрались сходить куда-нибудь, это так редко получается. Надеюсь, фильм не разочарует. Как твои дела?» — было написано в Ее сообщении.

«День добрый. Да, нужно же куда-то выдвигаться время от времени. Дела хорошо, выспалась наконец-то. Будьте готовы к половине 8».

«А ты уже в курсе, что я не одна пойду? Да, мы будем ждать вас на подъезде».

«Да мне, в принципе, все равно, с кем ты будешь. Главное, чтобы впечатления хорошие от похода остались», — в моем сообщении проскользнула нотка озлоблености… или что это… частички глупой ревности?

С одной стороны, я понимаю, что это глупо, и, наоборот, хорошо, что Ей есть с кем проводить время, и есть человек, который рядом, когда это нужно… но, с другой стороны… если уж брать этого человека… то Она заслуживает большего.

Время близилось к 7, и моя красоточка вовсю прихорашивалась и бегала из комнаты в комнату, пытаясь найти то одно, то другое. Я же, наоборот, нацепив на себя то, что мне удобно, молча сидела в кресле, докуривая вторую, и задумчиво за всем этим наблюдала.

— А сережки, которые с голубыми камешками… не помнишь, куда я положила? — обреченно остановилась моя девочка посреди комнаты.

— Скорее всего в шкатулочке, которая поменьше на второй полке. Проверь там, — ответила я, не отрываясь от своих запутанных мыслей.

Опомнилась я только тогда, когда получила нежный чмок в щеку от моей девочки:

Я же, наоборот, нацепив на себя то, что мне удобно, молча сидела в кресле, докуривая вторую, и задумчиво за всем этим наблюдала.

— Спасибо! Они правда оказались там! Время на поисках сэкономила мне!

— Может, тебе еще что-нибудь помочь найти?

— Да нет, я вроде все. Можно идти одеваться.

— Хорошо, я тогда пойду машину пока прогрею.

— Да, да… я спущусь минут через 10.

Смахивая снег с машины, я подумала о том, что очень даже вовремя сегодня потеплело. Организм устал воспринимать вечные холода. Сев в машину и включив радио, я стала ждать, пока спустится моя девочка. Слава Богу, она не заставила себя долго ждать. У нее было замечательное настроение, и она быстро заразила меня им.

— Ты такая хорошая, моя-моя-моя, — зацеловала она меня, как только мы тронулись с места.

— Не смущай меня, солнце мое, я сейчас раскраснеюсь и потеряю управление, — улыбнулась я ей.

— Все-все, хорошо. Едем, а то из-за моих долгих сборов едва успеваем!

— Успеваем, не нагнетай.

Подъезжая к их дому, я еще издалека увидела две фигуры, стоящие на подъезде, и если мне не изменяли глаза, эти две фигуры стояли обнявшись и мило ворковали; увидев подъезжающую машину, они поспешили навстречу. Он открыл перед ней дверцу и затем сам залез в салон.

«Ну, хоть до этого додумался», — про себя отметила я.

Сразу же начался разговор про долгожданную премьеру фильма, отзывы и так далее. Я изредка вставляла свои пару слов. Стараясь не особо вникать в разговор, смотрела то на дорогу, то поглядывала в зеркало заднего вида, иногда встречаясь взглядом с Ней. При этом она смущалась, быстро отводила глаза и старалась сделать вид, что очень увлечена разговором.

Подобрав по пути оставшихся девчонок, с трудом уместившихся на заднем сидении, (однако уместившихся!), мы взяли курс на кинотеатр.

Прибыв туда, оказалось, что шести мест, которые располагались бы рядом, не было. Нам пришлось брать то, что еще было доступно. Получилось так, что мы с моей девочкой оказались на последнем ряду, а остальные перед нами, через одно место.

Фильм оказался замечательным, не зря его все хвалили. У меня были двоякие эмоции от времяпровождения... с одной стороны, моя девочка рядом, и я могу целовать и обнимать ее когда захочу, и плевать, что рядом с нами сидят еще какие-то люди… а с другой стороны, все время впереди нас сидели и эти голубки, которые ничуть от нас не отставали.

Наполненные хорошими эмоциями от просмотра, мы все потопали на выход. Я и ее молодой человек оделись быстрее всех, и пока девчонки одевались, решили выйти на улицу, так как стало жарко. Закурили. Едва затянувшись, он спросил у меня:

— Слушай, ты вот давно же с ней дружишь, посоветуй, пожалуйста, как ее удержать, что она за личность внутри? А то мне не удается познать до конца ее внутренний мир, порой вообще не знаю, что ей нужно, и не понимаю вовсе.

— Эмм… ну что тебе сказать… для нее главное, чтобы любящий человек был рядом чаще, чтобы она не только слышала про его любовь, но и чувствовала ее. Ей важно, если она чувствует себя защищенной, как за каменной стеной. Просто ее нужно беречь, ценить, и никогда не осуждать, даже если она в чем-то и провинится. Для нее это важно. Ну как-то так… — я сморозила это почти на автомате, едва не подавившись клубом дыма, который не успела выдохнуть.

— Ого, спасибо за такой подробный ответ, ты очень хорошо ее знаешь. Надеюсь, у меня получится ее не разочаровать.

— Все в твоих руках, дерзай, в общем… как говорится…

Я кинула докуренную наполовину сигарету себе под ноги и с силой вдавила ее ногой в снег. В это время подошли девчонки, и мы все погрузились в машину. Меня попросили остановиться у супермаркета, который был нам по пути. Моя девочка и девчонки пошли внутрь, и тут Она сказала своему молодому человеку:

— Сходи, пожалуйста, тоже, у нас молоко закончилось, а я не могу без него.

Он беспрекословно покинул машину и поспешил за девчонками. Я осталась в машине… и Она тоже. Возможно это было частично спланировано с ее стороны, очень даже на Нее похоже.

— Я по тебе скучала очень... — сказала она после недолгого молчания.

— А чего скучала? Мы же видимся, общаемся. Да и тебе не должно быть скучно, у тебя же есть с кем весело время проводить, — нарочито удивленно ответила я.

— Ну… не совсем в этом смысле, — замялась она.

— Аа… ну, так тут тоже — тебе есть с кем время проводить, — я изо всех сил старалась держаться спокойно и невозмутимо.

— Зачем ты так… я ведь искренне с тобой… — она посмотрела на меня в зеркало заднего вида и, конечно же, поймала мой взгляд.

— Хм… а что я? Это ведь ты весь вечер выглядела весьма счастливой и не замечающей никого вокруг, кроме него. Это и хорошо, потому что он обеспокоен тем, как сделать тебя счастливой.

— Я не… что?! В смысле? Откуда это у тебя такие сведения вообще? — было заметно ее искреннее удивление.

— От первоисточников. Он сам спросил. И, между прочим, настроен весьма решительно насчет тебя.

— Он спросил сам? У тебя? Когда? Очень удивительно…

— После фильма на улице, когда мы курили. Да уж, очень даже удивительно… Я б даже так сказала: нашел с кем советоваться, — усмехнулась я.

— Но он же не знает… Ну, в смысле, он в курсе, что вы, например, живете вместе, и ничего страшного в том, что вы обе девушки, он это нормально воспринимает. Но про то, что у меня с тобой, например…

— У тебя со мной? А что у тебя со мной? — я обернулась и посмотрела ей в глаза, которые были наполнены то ли тревогой, то ли тихой грустью.

— Я не знаю, как это назвать, но думаю, что…

Она не успела договорить, так как в машину вернулись все остальные. Я сорвала машину с места, дав по газам со всей дури. Те, кого не было в машине во время откровений — удивились, ведь я обычно вожу достаточно аккуратно. И только взгляд понимающих меня в этот момент глаз снова встретился с моим взглядом в зеркале.

Все были доставлены в целости и сохранности по своим домам, несмотря на то, что, наверное, это был один из немногих разов, когда машина вела меня, а не я ее.

Готовясь ко сну, моя девочка внимательно посмотрела на меня и спросила, все ли со мной в порядке. Я, сославшись на то, что утомилась за вечер, пошла в душ. Закрыв глаза и подставив лицо под упругие струи воды, я наконец выдохнула этот ком воздуха, что засел у меня внутри. Стало легче. Тут я почувствовала легкое прикосновение… моя девочка решила составить мне компанию в душе. Что ж, это, пожалуй, как раз то, что мне сейчас нужно. Она всегда знает, как восстановить мое равновесие и вернуть к жизни. И я очень ценю в ней это. Она совершенство.

— Люблю…

— Взаимно, моя хорошая…