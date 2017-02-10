В это утро я шла в школу, напевая под нос Zемфиру и разглядывая мир сквозь розовые очки. Неожиданно, буквально у себя под носом я увидела глянцевый конверт, слепивший глаза всеми цветами радуги. «Все деньги мира!» — гласил красочный слоган на конверте. Подобная надпись не может не заинтересовать девушку 15 лет отроду, наличный кэш в рюкзачке которой оставляет желать лучшего.

Я подняла конверт, вскрыла его и обнаружила внутри кредитную карточку и послание, гласившее:

«Дорогая Mashenka, в этом конверте тебя ждет большой сюрприз. Ты стала обладательницей универсальной кредитной карточки, по которой ты сможешь в любое время, в любом банкомате получить любую сумму денег. Твой кредит безразмерен! В твоих руках все деньги мира! Удачи!»

«Дурацкая шутка», — подумала я и хотела выбросить конверт, но передумала и спрятала конверт и карточку в рюкзачок. В наше время еще встречаются дурочки в розовых очках, которые верят в чудеса.

В школу я в тот день не пошла. А пошла я к своей подружке Светке. Светка была заспанная и некрасивая, мы сидели на кухне и пили чай с печеньем.

— Светка, что бы ты сделала, если бы в твоих руках оказались все деньги мира? — спросила я ее как бы невзначай.

— Устроила бы супервечеринку, — ответила Света.

«Дура, — подумала я. — Только о вечеринках и думает».

Допив чай, я попрощалась со Светкой и пошла гулять дальше. У входа в супермаркет мой взгляд застрял на уличном банкомате какого-то банка.

— Попытаю счастья, — пробормотала я и отправила карточку в прорезь.

Я попросила у электронного кассира выдать мне кэш в размере 100$ и в ожидании вежливого отказа протянула руку, чтобы забрать карточку. Вместо кредитки банкомат выдал мне купюру в 100 баксов.

Я остолбенела и воздела очи к небесам:

— Господи, неужели это правда???

Я повторила попытку и была вознаграждена еще одним «франклином».

Я посмотрела на деньги, на карточку, и нехорошая улыбка появилась у меня на губах.

Я посмотрела на деньги, на карточку, и нехорошая улыбка появилась у меня на губах.

— Я гулять хочууу!!! — сказала я голосом Масяни, и глаза мои заблестели...

... Я пришла в себя только вечером следующего дня, сидя в такси, в рюкзачке у меня было полно мятых купюр, «чупа-чупсов», промокашек с X-tasy и пачек мажорских сигарет. Мой телефон разрывался от звонков неизвестных людей.

И тут меня пригрузила паранойя, страшные сволоча оккупировали мой мозг, я познала, что такое страх и ненависть. С кем я была, где была, что делала?

КАРТОЧКА!!! Ее украли!!! Нет, слава Богу, на месте.

— Куда мы едем? — слабым голосом спросила я усатого таксиста.

— Ночной клуб «Вавилон»!!!

— Э, нет, поворачивай.

Я поняла: удовольствиям есть свой физиологический предел. Я хрупкая когэру, а не Рауль Дьюк.

Я отходила неделю, сердобольная моя мамочка отмазала меня в школе, и я целыми днями релаксировала дома перед ящиком.

К исходу недели меня просветлило:

— Я неправильно живу. Господний дар я использую не по назначению, на гнусные плотские удовольствия. Я должна творить добро!

Первый же бездомный дедушка, очень грязный и страждущий, удостоился милостыни в сто долларов.

В понедельник я пошла в школу с твердым намерением совершать добрые дела на каждом шагу.

Первый же бездомный дедушка, очень грязный и страждущий, удостоился милостыни в сто долларов. Нищий потерял дар речи, затем сбивчиво стал благословлять меня, однако не успела я отойти и двух шагов, как какие-то разбитные уличные подростки, пнув дедушку, отобрали деньги и мгновенно скрылись. Я поняла: у благотворительности есть тоже свои пределы.

Нет, нужно обратиться непосредственно к Богу, уж он-то распорядиться моим кэшем как надо. Я решила пойти в церковь, куда ходит моя мама, и в синагогу, куда ходит мой папа. В мечеть не пошла из-за солидарности с моими братьями в Израиле, и вообще они женщин заставляют носить чадру.

В церкви мой прикид и непокрытая голова были встречены в штыки местной тусовкой.

— Ты куда пришла: в храм Божий или на дискотеку? — грозно спросила одна из старушек, преграждая мне путь в Царствие Небесное.

— Я хочу пожертвовать деньги на храм, — смиренно сказала я и показала кэш.

Отношение изменилось мгновенно, очевидно, платки в церкви предусмотрены только для тех, у кого нет в кармане 100$. Мне это не понравилось.

В синагоге ребе, ласково улыбаясь, пересчитал кэш, плотоядно облизнулся и посоветовал приходить почаще и изучать Тору. Мне это тоже не понравилось.

Я поняла: святость церкви тоже имеет свой предел, если из этих зданий звонить Богу, то абонент будет явно недоступен.

Полная грустных раздумий, я брела вечером домой, без аппетита поедая мороженое. И вдруг в пустынном дворе на меня налетел чувак с ножом и грозным голосом приказал: «Гони баблосы, телка!»

Я даже не испугалась, а спросила:

— Сколько тебе нужно денег?

Гопник опешил, он не привык, чтобы с ним так разговаривали жертвы. Я взяла его за руку и повела к ближайшему банкомату. В банкомате я сняла со своего безразмерного счета 1000 баксов и оставила осчастливленного пацана в ступоре. Я уже знала, что он не сумеет правильно распорядиться деньгами, как знаменитый Шура Балаганов. Однако от встречи остался неприятный осадок, сорить деньгами нельзя, слишком многие захотят у тебя их отнять.

Я поняла: у богатства есть свой опасный для жизни предел.

Целый месяц я не пользовалась своей волшебной карточкой, хотела даже выбросить ее, но передумала, ведь зачем-то Господь послал мне этот дар?

И вскоре я все поняла.

Теперь я как обычно хожу в школу, влюбляюсь, посещаю модные вечеринки, помогаю понемногу ближним своим.

Я перестала совершать максималистские поступки — значит, я повзрослела. Иногда отдельным юным особам, чтобы понять эту тупую истину, нужны вот такие забавные приключения.

Ну, а как же Деньги Всего Мира? О, они мне еще пригодятся!!!

Фото: 123RF/Dean Drobot