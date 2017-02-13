У бога розовые очки

Бог всех прощает потому, что у него розовые очки

Aleks Tulbu

Предисловие. В сорок пять баба — ягодка опять!

Ягодке, как любой ягоде, нужна тара, а точнее посуда, вернее — блюдо, которое её устроило бы. Желательно — фаянс, фарфор, хрусталь, но никак не глина.

Лиан. Алика — красивого молодчика со светскими замашками, умеющего непринуждённо держать себя в обществе — чете Кауровых представил их приятель, модный художник, на своём вернисаже.

Кауровы изредка, но выходили вместе на некоторые события города, создавая иллюзию семьи под вспышки видео- и фотокамер.

Чуть придерживая мужа — одного из влиятельных людей, воротил финансового мира — за локоть, казавшаяся отстранённой Лиан заметила, что новый знакомый украдкой поглядывал на неё. «Молодой вертопрах, не более того, хотя весьма недурен собой».

Такой весёлый, обходительный, такой милый и внимательный — он просто не мог не понравиться. Она, будучи не избалованная благосклонным вниманием мужа, более того, вот уже несколько лет пренебрегающим ею, но на корню отрезавшая всяческие ухаживания других мужчин, явно заинтересовалась новым воздыхателем.

Он с ней такой внимательный, решительный, нежный, как когда-то в молодости её муж. И у Лиан, пленённой неотразимым Аликом, загорелись глаза, как у девчонки.

Почему у неё не могут быть отношения с ним? Почему нет? Почему она не может нравиться и закрутиться в вихре любовных утех с этим весёлым красавцем?

И вихрь понемногу закручивался. И повинен в этом, полагала она, её невнимательный муж.

Она любила мужа. Если она ему не изменяла, так это вовсе не из уважения к нему. Изменить физически ли, душевно ли, лишь для того, чтобы отомстить, назло — нет, она не пала бы так низко. Он истинно был для неё самым ярким, самым сильным, самым преуспевающим. Никакой другой мужчина не шёл в сравнение с ним: его умом, простым взглядом на жизнь, неиссякаемой энергией. Только он мог пробудить в ней бурю страсти.

Но он её разлюбил и не скрывал этого, а в один воскресный вечер, после десяти блаженных и ещё десяти обнадёживающих лет, во время её очередной истерики жестоко выговорил:

— Если хочешь знать, ты мне надоела. Если в тебе осталась капля женского достоинства, отпусти. Без скандала. Я не люблю тебя больше.

Лиан подозревала и оправдывала Каурова в его слабости к молодым красивым девицам. Эти бесконечные соперницы с каждым разом моложе и прекраснее. Жизнь там, где желание, а где его нет, там — пустота. Теперь-то она осознала, какую причинила его первой жене нестерпимую душевную муку, бумерангом вернувшуюся. Следуя опыту и женскому чутью, знала, что страдать по этому поводу ни к чему: её муж из тех мужчин, которые не способны принадлежать одной женщине. И не в её силах бороться с этой неистовой страстью.

Её одиночество скрашивала мысль, подтверждающаяся долголетней жизнью с ним: ни одной из этих коварных одалисок не удалось привязать его к себе, никакая из них не посмела посягнуть на её права — права жены.

Теперь появился этот очаровательный светский повеса, упорно добивающийся её расположения.

Лиан, отнюдь не глупышка, недоумевала — чем пленила молодого человека? Не очень-то верилось в его слова: «Вы обворожительны», «Я вас люблю». Но верить хотелось! Деньги, подсказывал разум. В конце концов, она махнула рукой. Не всё ли равно?

За месяц знакомства с Аликом, по единодушному мнению знакомых, она сильно изменилась: сбавила несколько килограммов в весе, блеск глаз стал ярче, модная причёска молодила лет на десять. Роскошная, но вызывающая одежда сменилась на мастерски сшитые платья, подчёркивающие её постройневшую фигуру.

Лиан, отнюдь не глупышка, недоумевала — чем пленила молодого человека? Не очень-то верилось в его слова: «Вы обворожительны», «Я вас люблю». Но верить хотелось!

Муж, явившись после месячного отсутствия, посмотрев на неё, сначала не стал скрывать своего удивления, а потом его лицо приняло выражение обычного равнодушия.

Привычно заныло сердце: у него новая пассия? Надолго ли? Серьёзно ли? Но на сей раз его бездушность не так огорчила её: воображение было занято предстоящей встречей с Аликом.

Кауров. Явившись, как всегда, без предупреждения, Кауров на самом деле к своему искреннему удивлению обнаружил, что Лиан похорошела, что она может так выглядеть в её-то годы. Он даже залюбовался ею, вспомнил, какой юной, восхитительной, безрассудной была она.

Как грустно, что время так безостановочно, так разрушительно. Как же он ненавидит эти ужасные признаки старости у женщин. Как же порой презирает себя за то, что из-за этой ненависти некогда бурная любовь печально обернулась в безразличие; за то, что жена для него ровно ничего не стала значить; что она является источником его беспокойства, а не наслаждения, как раньше.

Теперь ещё этот красивый шалопай, о котором он позаботился финансово, и, в какой-то мере, сбыл её с рук, дабы спокойно наслаждаться обществом цветущей, сияющей молодостью Беллы. Да, признавал он, это не что иное, как разложение.

Но разве он виноват в том, что его суть, его физика такова? Что беспечность и красота юности неизменно вызывают у него чувство восхищения? Что его влюбчивость, его темперамент влекут к человеческим существам другого пола? Ведь эти чувства не им придуманы, а созданы её величеством Природой, которая, с необоримой, всепобеждающей силой одолевая его, очаровывает молодыми девушками. Возмутительный порок. Но порока предательская власть сильнее его. Он не в состоянии с ним бороться.

Что ему остаётся делать? Быть беспощадным циником.

Он, не удостоив жену ни словом, направился в кабинет.

Белла. С первого взгляда в хрупкой, впечатлительной Белле проглядывались невозмутимость и сдержанность, в ней чувствовалась решительность. Под покровом простоты и непорочности она довольно умело скрывала свою изворотливость, что окружающие были уверены — ангел. Она никому не доверяла своих мыслей. Всегда настороже, хитрила и никогда не теряла самообладания. Она была из тех цельных людей, которые знают, что делают, зачем.

Под покровом простоты и непорочности она довольно умело скрывала свою изворотливость, что окружающие были уверены — ангел.

Если её душа и парила высоко над тем тривиальным мирком, где обитали богачи, то та же самая душа вместе с сознанием и телом решительно стремились попасть в их мир роскоши.

Зная из многочисленных заметок о Каурове, о его миллионах, она прямиком с подиума пришла к нему в офис и объявила, что хочет принадлежать ему. Тогда же она твёрдо решила для себя, что никогда не вернётся в родной бедный квартал, в «хрущовку» матери, где холодно зимой, жарко летом, где в подъезде неистребимый запах от бесчисленного количества кошек соседки.

Со слов Каурова, Белла догадывалась, что его супруга камня на камне не оставит, лишь бы удержать его или отомстить. Она холодела от имени Лиан и вместе с тем посмеивалась над ней, находя её вульгарной из-за безвкусицы в её кричащих нарядах.

Неистощимо изобретательный, её мозг находчиво придумал нанять Лиан молодого любовника. Она преподнесла мысль Каурову так, что он считал её своей идеей. Не составило труда найти такового из бывших её друзей: беспутного бездельника с отличными манерами — Алика.

Со временем, узнав Каурова ближе, ей стало ясно — такого сильного обаяния, бесстрашия перед жизнью нет ни у одного из знакомых ей мужчин. Она вдруг полюбила его, поняла, что он дорог ей. Но, забываясь в его объятиях, никогда не забывала о цели — стать женой.

Всё другое не важно.

Алик. Кредитная карточка с поступающей на неё периодически солидной суммой говорила за себя о важности поручения в этот раз. Сразу поняв, что любовь к мужу была для Лиан всем в жизни, что она рабски привязана к нему, Алик неподдельно сочувствовал ей.

Он не без теплоты позаботился о её внешности: свёл с модным мастером индивидуального пошива, диетологом, стилистом, а те вернули ей прежнее обаяние.

Но сочувствие и любовь — разные вещи. Она привязывалась к нему. Это совершенно не радовало: куда больше его привлекали молоденькие девицы, общество которых он позволял себе, благодаря источнику дохода его нынешних поступлений.

Однако стоит источнику иссякнуть — и конец беспечному существованию. Потому, разведись она с Кауровым, он был готов жениться на ней. Он из числа тех, кто гоняется за богатым приданым, и не стыдился этого.

Лиан. Анонимщиков Лиан не любила. Они убивали в ней чувство уверенности в себе. Они не раз влезали в её жизнь и портили её.

Ей не хотелось пачкать об это письмо руки. Оно — анонимное. Она почти догадывалась, о чём в нём может идти речь.

Она вскрыла письмо.

Всё прозрачно. Всё на своих местах. Скверная интрига посредством Алика. Муж готов нанимать кого-то, лишь бы избавиться от неё.

Не избавится! Она не уступит его. Ни ей. Никому. Никогда. Пусть попробуют отнять!

Ведь и он не молодеет. Она просто будет рядом. Ждать. Придёт день, когда он устанет от разнообразия и останется с ней на веки вечные. А пока…

Лиан открыла первый ящик комода, где лежали её солнцезащитные очки всех брендов от Adidas до Vogue в аккуратном порядке. Выбрала из них самые модные, самые дорогие: в золотой оправе, инкрустированные бриллиантами. Надела их. Они ей к лицу. Последний подарок мужа. Последний на сегодня, на сейчас. Не это важно.

Важно, они — с тонированными линзами розового оттенка.

Послесловие. Бог прощает всех, потому что у него розовые очки, но он, пожалуй, время от времени их снимает. Определённо. Точно снимает.

Бог снимает свои любимые розовые очки.

Фото: 123RF/nejron