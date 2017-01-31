Тарас и прибыль

Получив на Новый Год скромный подарок, а именно живую елку и коробочку с любимыми духами, Машенька была разочарована:

— И все? Конечно, мало! Я сейчас буду плакать!

Такие серьезные угрозы способны напугать даже мужественного и сурового лесоруба, вооружённого мощной бензопилой, но никак ни Тараса, сводившего семейный дебет с кредитом, сальдо у него ушло в глубокий минус. Это расстроило и огорчило больше, чем предполагаемая истерика, а потому он нагло посоветовал:

— Лучше напиши жалобный стих!

— Нахал! Но мысль хорошая! Пойду страдать! Сильно!

Финансовые терзания продолжались. Кроме минуса имелся еще запас продуктов, летние припасы на балконе и небольшая заначка, но это уж на совсем крайний случай. С горя Тарас устроил ревизию имеющихся в наличии остатков, и пришел к выводу:

— Если ужаться и экономить, хватит! И вообще диета не помешает после двухнедельного объедания никогда!

Последнюю фразу Маша, раздобревшая и страшно переживавшая из-за этого, услышала очень хорошо, хотела устроить побоище, но на половине пути сбилась с верного пути и смалодушничала:

— Это толстый намек на твое приглашение на казнь?

Она прочитала недавно Набокова и воодушевилась теперь нещадно. Пришлось Тарасу юлить и дипломатничать:

— Новогодние праздники — одно сплошное разорение! Званый вечер вот устроили, а на какой ляд? А потому что похвалиться хотелось!

— Знаешь, что я подумала, хорошо! Ты прав во всем! Ты красавчик, умник и вообще весь такой хозяйственный! Чмоки-чмоки! На носу 8 марта, так что изволь подарок приготовить хороший, дорогой и не мелочушничай! А то за тебя стыдно!

— Хорошо, — Тарасу пришлось согласиться, — там посмотрим!

Он опять углубился в расчеты, деньги были нужны не только на пропитание, но и на ремонт автомобиля: «К весне и лету надо подготовить, дело недешевое! Запчасти, то, се…»

Звонок отвлек его от невеселых размышлений.

— А я по поводу радиолы, мне она на запчасти нужна! Вот половину вашей цены могу дать!

— Нет, это я и так по минимуму прошу, она работает прекрасно!

— Хе! Прекрасно! Наверно, лампочки горят, а приема нет! Шуршит, скребет и только! Знаем, плавали! Половина цены! Соглашайся, мужик, выгодно!

Тарас так обиделся, что спорить не стал, нажал на отбой. Но бойкий товарищ не унимался, звонил еще 5 раз. А потом ему это надоело, и он предложил:

— Давай меняться! У меня есть игрушечная железная дорога производства ГДР, рельсы, паровозик и прочее, и даже еще редкий вагончик-холодильник от другой игры, это вот как презент! Но за этот вот вагончик ты мне сам радиолу домой привезешь!

— А лампочки горят, но приема нет! И паровоз не ездит, а заваливается на ходу!

Вот как в воду смотрел Тарас, смотрел, да не высмотрел! Лампочки не горели! Проблема обнаружилась небольшая, легко устранимая, но каков мужик! Обманул-таки!

Эти переговоры длились около месяца, и Тарас, наконец, решился. Пришлось ехать к мужику и тащить на себе совершенно неподъемную радиолу, истерзался он страшно, но, как известно, охота пуще неволи.

Тарас так обиделся, что спорить не стал, нажал на отбой. Но бойкий товарищ не унимался, звонил еще 5 раз.

«Тут главное что? Игра отлично сохранилась в коробке, ею не пользовались, все упаковано по-фабричному! Так-то можно продать с прибылью, пусть копейка, но так понемногу к весне какую-то сумму наберу», — хозяйственный Тарас с коробкой в сумке, спешил в гараж, чтобы припрятать вещицу, а в свободное время толково и с чувством посмотреть, что и как. Как только он приблизился к гаражам, увидел, что на перекрестке стоит Машенька, разговаривает с соседкой.

«Во засада! Что же делать? Если она увидит игру, тут же заинтересуется! Если эту штуковину получится реализовать, то деньги заберет на хозяйство! А если нет, то я буду во всем виноват! Она такая! Акулистая! Ей никак нельзя ничего показывать!»

— Привет, Тарас! — Виктор шел как раз в гараж, нес здоровую коробку с запчастями.

— Слушай, тут такое дело! Ты возьми мою сумку и тихонечко, бочком проберись в свой гараж, чтобы Маша тебя не видела! Спрячь мою сумку, а я потом к тебе подойду, ее заберу! Тайно, понимаешь?

— Да как мимо пройти и чтобы она меня не заметила? Она меня вон издалека видит, рукой махает!

— Тогда сумку мою положи в свою коробку, накрой сверху, и вроде нет ее.

Сумку запрятали в коробку, но теперь коробка стала тяжелой.

— Блин! Придется двумя руками нести!

— А тут недалеко, донесешь! Давай тогда вдвоем ее потащим!

Пара авантюристов, неудобно ухватив за бока, потащила коробку к гаражам. И все оно ничего, но, как нам известно из шпионско-дипломатических детективов и программы «100500» Макса Голополосова: «Во всем виновата баба в красном!» Соседка, с которой разговаривала поджидающая Тараса Маша, была нежной зазнобой и пылкой любовницей Виктора, увидев ее, он, как и полагается настоящему влюбленному, забыл обо всем и поспешил навстречу, при этом поскользнулся, упал сам, уронил коробку, при этом она раскрылась, завалил Тараса в сугроб.

— Чтобы тебя мухи зимой закусали!

— Витуньчик! Котик и розик! Ты не ушибся, рыбка моя?

— Ой! Что это из коробки вывалилось? Нет уж, дайте посмотреть! Отдай, говорю! — последнюю фразу рассвирепевшая Машуня рявкнула басом Тарасу, который пытался-таки спасти свое имущество, отняла у него сумку и рассматривала содержимое, потом залепетала тонюсеньким фальцетом: — Ой! Какая прелесть! Ой! Всю жизнь мечтала о такой игрушке! Это вот, знаете, как в фильмах про миллионэров! Он такой весь богатый, по коридору идти прямо не может, как крот проход роет, потому что все у него до потолка деньгами завалено! И вот есть тайная комната, там он в такие игры играет! Там вот семафор горит, на вокзал встречать скорый поезд выходят начальник станции и жители провинциального городишки! Это как в фильме «Безымянная звезда» Михаила Козакова! Всю жизнь о такой игрушке мечтала! Слушай, Виктор, продай игру мне! Сколько за нее хочешь?

— 5000! — Виктор решил немного навредить или помочь Тарасу, не разобрать, который строил неприличные гримасы и показывал кулак дружку.

— Дорого! Давай 3000!

— Ни тебе, ни мне! 4500!

— 2000! Деньги сразу и наличные сейчас! Второго шанса не будет!

— Хорошо! — согласился молчавший до этого Тарас, что-то такое он там замыслил, — это будет тебе, Маша, подарок на 8 марта!

— Ой! Спасибочки, дорогой! Ты самый-самый!

Счастливая до неприличия Машенька гордо шла домой, трепетно и нежно держа в руках заветную коробку с игрой, Виктор отдал Тарасу его 2000, а тот, огорченно смотря на деньги, заметил:

— Никакой прибыли!

— Но теперь уж подарок не надо готовить! Живи спокойно!

— Как же! Ты ее не знаешь! Через неделю Маша снова про подарок к 8 марта вспомнит и деньги потребует!

И точно! Потребовала!

— Тарасик-карасик! В магазине видела фигурки и деревца для железной дороги, они вот как настоящие! То, что нужно! Можно я куплю!?