Из телевизора неслась залихватская песня «Если даже вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца».

— Вот видишь, даже после 30 шансы есть, — Лёля повернулась к подруге, не прекращая полировать свой розовый ноготок. — А тебе еще до этого возраста можно жить и не заморачиваться.

— Здрасьте, — парировала Соня, — сама второй раз замужем, главное, а другим, значит, раза сходить нельзя. Я столько усилий потратила, чтобы Вовку до загса довести, — ужас! Ты же знаешь, какой он нерешительный.

— Вот и я про то! Чего ты в него вцепилась? Нашла «прынца». А вот Рената Литвинова говорит, что если за мужчину надо бороться— то это не твой мужчина.

— Конечно! — парировала Соня. — Это ей бороться не надо, да и тебе тоже. Ты же у нас звезда!

— Ну, вообще — держать себя в форме — целая работа, а тебе…

— Ой, не начинай! Я знаю все, что ты скажешь!.А потом, конечно, Рогов твой самостоятельный, и бизнес у него, и неважно, что в пуп тебе дышит, — от тебя он точно без ума! Только не говори, что это взаимно и что у вас — бешеная любовь.

— Я и не говорю. Вообще… влюбленный мужчина — это такое странное создание… а потом, я к нему очень хорошо отношусь. А что, с Макаровым надо было до старости копейки считать? Я тоже ведь думала раньше, что любовь — это раз! И по голове! И ты такой влюбленный-влюбленный. А что вышло?.. Всё какие-то прожекты, а кпд — ноль. Даже если что из него и выйдет — в чем сомневаюсь, — я ждать не хочу. Испарилась у меня любовь… от всех этих ожиданий.

— Ха! А вдруг он резко разбогатеет?

— Вдруг, сама знаешь, что бывает… ну его! Я его уже не помню.

— Ой ли? Вон как бесилась, когда мы с брюнеткой его недавно увидели.

— Конечно, нашел… незнамо что, я ему еще…

— Ладно, не заводись, придумывай разную «мстю» если хочешь. Я не против, — вновь перебила ее Соня, — речь не о нем, к Вовке какие претензии?

— Да ну тебя! Нравится — ешь! — рассердилась Лёля. Полюбовавшись на пальчик, она перешла к следующему. — Можно подумать, ты в него влюблена до одури!.. Нет, чтобы человека с опытом послушать — надо самой шишки набить. Хотя, конечно, — добавила она со вздохом,— я тоже никого не слушала в свое время. Советовать — дело неблагодарное... Вовка неплохой, только… мямля, так и будешь все на своем горбу тащить по жизни. Хотя, конечно, паспорт штампом загса испачкать — это важно хоть разок. Когда девушки начинают — ой, мне не надо — это забавно. Понятно, если не зовут — надо придумать копинг-стратегию!

— Чего?

— Ну, проще говоря, перед собой оправдаться! Я, типа, такая вся независимая, крутая — сама типа не хочу!

— Набралась умных слов на своих курсах. Прям, все психологи кругом. Плюнуть некуда — в психолога попадешь.

— А что? Рогову нравится, что я занимаюсь, на разные курсы хожу. И вообще, там можно иногда полезное услышать. Например, что менять других невозможно — можно только свое отношение поменять. Вот ты думаешь, после свадьбы Вовка твой изменится? Ничего подобного. Так и останется туфяком. Это ты сейчас рада, а потом захочется опереться на крепкое плечо — надоест ведь все самой, раздражаться начнешь, пилить его, — вон, как моя мама или твоя. А толку? Он начнет из дома бегать, выпивать… Или рукой махнешь — сама бегать начнешь.

Лёля взялась рассказывать о каких-то тенденциях и свадебных обычаях, но Соня ее почти не слышала, думая о своем. Весь этот разговор ее расстроил.

— Ну, прямо! Нарисовала картину счастливой невесте…

— Понятно — правду никто слушать не любит. Твоя вот мама счастлива? Не похоже. И вот так на многих посмотришь — чего замуж выходили? Тоже, поди, мечтали…

Соня задумалась. Она вспомнила свою вечно раздраженную мать, регулярно высказывающую отцу претензии.

— Нет! У меня по-другому, будет. Не все же так живут.

— Конечно, не все. По мне, так лучше замуж без любви выходить, но за подходящего — чтоб состоявшийся был, цели имел, не за мечтателя вечного, как… Ладно! Ты что насчет платья решила? Шить будешь или готовое брать?

— Не знаю. Время еще есть. Решу.

Лёля взялась рассказывать о каких-то тенденциях и свадебных обычаях, но Соня ее почти не слышала, думая о своем. Весь этот разговор ее расстроил. Правда, у Лёли опыт, она жизнь знает. Может, не надо торопиться? Вовка, конечно, неплохой, и он ей очень нравится. Но разве это Любовь? И вообще, что такое Любовь?.. Все твердят про неё, а кто её в ГЛАЗА видел?.. Да и замуж пора! С Вовкой всё хоть понятно — больших денег не заработает — получает гроши, а всем доволен. Самостоятельно решать не любит. Мало того, еще всё маму слушает. Мама, мол, лучший друг — не предаст, плохого не посоветует. Правда, семья у него хорошая... Видно, что родители его живут дружно, все вместе ходят, отдыхать ездят. Мама его на мужа смотрит— улыбается, даже если подшучивает над ним, то так — весело, беззлобно. Отец его часто цветы ей дарит. Хорошая семья. Она когда с ними общаться начала— все удивлялась поначалу, и ей захотелось так же. Вовка тоже добрый и спокойный. Он, конечно, орать да обзываться не привык. Но вот только… Она не могла всегда понять, что не так. Может, ждет чего-то большего, выдумывает?

А еще никому не признаешься, что царапает душу тот факт, что это ей первой пришлось с ним о свадьбе заговорить — мол, неудобно перед родителями, больше даже перед его родителями. Дружим, дружим. Не по семнадцать лет! Нашла, короче, аргументы. А он совестливый… Никакой романтики не получилось. У некоторых ведь получается. Посмотришь фото — обзавидуешься. Что она не так делает? А с другой стороны — решили и решили. А как? Кому какое дело. Придумать можно историю для подружек. И свадьбу хочется. Есть, конечно, такие девчонки — кому её не надо, но большинство все равно мечтают — кольца, платье, банкет. Красиво!

— Ой! Прикинь! Тут же Дёмина встретила — приехал к родителям в гости со своей. Посмотрела на нее — ё-мое! Даже мой бывший поприличнее нашел. А тут ваще смотреть не на что! Я ее так окинула — она аж в краску. А он все такой же — красавчик! Эх… где мои семнадцать лет? Он же за мной бегал — помнишь?

Лёля закончила полировать ногти. Теперь она взялась теребить свои волосы — собирать их так и сяк, крутясь перед большим зеркалом.

А еще никому не признаешься, что царапает душу тот факт, что это ей первой пришлось с ним о свадьбе заговорить — мол, неудобно перед родителями...

— Кстати, звал в гости. Наши там соберутся посидеть-повспоминать. Я пойду — а ты не хочешь? Он же тебе тоже нравился.

— Пойдем, — вяло согласилась Соня, с трудом отвлекаясь от своих мыслей.

…Через два дня вечером шумная компания собралась у Демина, как в старые добрые времена. Родители деликатно уехали на дачу. Было весело. Демин был в ударе — шутил, пел под гитару. Его жена — худенькая невысокая девушка с узким невыразительным лицом держалась в тени. В этой чужой компании среди чужих воспоминаний ей было не очень уютно. Она тихо скользила от стола на кухню и обратно.

«И, правда — серая мышь. Ну, Демин! Нашел. Хотя, конечно, на вкус и цвет… А может, беременная?» — Соня внимательно оглядела ее, но ничего подозрительного не заметила, и больше внимания на нее не обращала.

Демин начал рассказывать о своих приключениях за границей, где недавно побывал — все смотрели на него. А Соня решила потихоньку выскользнуть «поправить лицо». Было у нее подозрение, что от хохота у нее немного размазалась тушь. В дверном проеме стояла «мышка». Она любовно смотрела на веселящегося мужа. Не очень красивое лицо ее было таким светлым и таким прекрасным, что у Сони перехватило дыхание.

«Вот так выглядит Любовь!» — почему-то подумала Соня.

«Мышка» заметила ее, вздрогнула и отодвинулась. Соня вышла в коридор. Весь оставшийся вечер внимание Сони переключилось на эту пару. Соня замечала, какими нежными мимолетными движениями обмениваются они при каждом удобном случае, как, разговаривая с другими, лишь при помощи взглядов и легкой мимики лица они успевают общаться. Их связывали какие-то неведомые Соне связи — тысячи невидимых нитей.

…За Лелей приехал муж.

— У нас переночуешь, раз твой «прынц» за тобой не приедет, — заявила она, — чего будем тебя отвозить через полгорода, поздно уже, а Рогову на работу рано вставать.

Соня не возражала. В коттедже, где обосновалась Леля, Соне предоставили небольшую, но уютную «гостевую». И через полчаса она, облегченно вздохнув, улеглась на мягкий диванчик.

«Ну и день был! Сколько впечатлений! Устала — сейчас усну».

Но сон не шел. Она снова и снова прокручивала в памяти события дня.

«Надо же! Вот как бывает. Прямо завидки берут. Повезло девчонке, а может, Демину? А мне?.. Завидую, что ли? Надо же, как люди могут смотреть друг на друга…. Нет, конечно, это не гарантия счастья. Вон Лелька выходила замуж за Макарова — аж оторваться от него не могла. А сейчас? Рогов, Рогов. Не любит его и не скрывает, а все равно — он доволен, и она тоже. Живут — свои радости. А если ждать вот такой любви, чтобы голову снесло, чтобы как одно целое? А сколько?.. Вдруг прождешь, а она не придет, а ты так и останешься... и так мужиков приличных найти целая проблема… Что… же… делать…»

Сон все же укутал ее мягким одеялом. Ей снилось, что она бредет по длинным и полупустым коридорам какого-то большого здания. Иногда она проходила мимо знакомых лиц — хохочущей Лельки, почему-то страстно обнимающей Демина, соседа — студента Валика, Макарова. Она проходила мимо, открывала дверь в конце коридора и оказывалась в следующем. Ей мучительно хотелось выйти из этого лабиринта. И, наконец, она увидела окно. За ним маячил расплывчатый мужской силуэт. Лица его не было видно, но Соня знала, что он ждет ее. «Вылезу в окно», — решила она. Она открыла его и стала выбираться наружу, но большое окно становилось все меньше и меньше, оно превратилось уже почти в узкий лаз, и, собрав все силы, она рванулась из него на свободу. Силуэт удалялся. «Подожди меня!» — крикнула она и побежала за ним по какому-то полю…

— Вставай, Соня-засоня! «Прынц» твой уже прикатил за тобой на своей драндулетке, соскучился, — Леля бесцеремонно тормошила ее.

Соня открыла заплаканные глаза. Начинался новый день…

Фото: bialasiewicz / 123RF