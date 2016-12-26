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Жила-была девочка Снежка...

Пошла она однажды зимой гулять. День выдался чудесный: ярко светило солнце, ветра не было, слабенький морозец покрыл ветки деревьев инеем и они напоминали экзотические белые кораллы с далёких островов, которые она видела на подоконнике у своего соседа — старого моряка.

Поиграв с подружками и слепив с ними снеговика в небольшом парке недалеко от своего дома, она проголодалась и решила пойти поесть. Вдруг Снежка услышала слабое мяуканье. Маленький серый котёнок сидел на снегу и дрожал. Он вяло пытался поднять то одну, то другую передние лапки, чтобы они не так сильно мёрзли. Снежка хотела взять котёнка на руки и отнести домой, но услышала крик извозчика:

— Эй, с дороги!

Мимо неё стремительно пронеслись роскошные сани с молодой надменной дамой, укрытой белыми мехами. Снежка еле успела отшатнуться... Визг саней по снегу почти заглушил стон котёнка. Сани скрылись за поворотом, оставив за собой шлейф холодных ледяных иголок...

Снежка бросилась к котёнку, который лежал в маленькой красной лужице и хрипло мяукал. Передняя лапка у котёнка исчезла. Мороз усилился и крови вытекло совсем немного. Снежка закутала котёнка в платок и побежала домой. На бегу она мечтала, что когда-нибудь у неё будут сани ещё роскошнее и она догонит и отомстит жестокой даме и её кучеру.

***

Прошло несколько лет, и однажды, вернувшись домой, она увидела плачущую мать. Отец Снежки нанимался матросом на разные суда и пропал без вести ещё год назад. Мать, плача, рассказала ей, что хозяин замка, где она работала прислугой, выгнал её, не заплатив даже мелкой монеты за последний месяц трудов — мать случайно разбила любимую чашку его дочери.

Им повезло — они не умерли от голода. Сначала мать смогла устроиться прачкой в соседнем городке, до которого было рукой подать, и она всегда под вечер возвращалась домой. Потом умер старший брат матери, который давно не общался с ними, но оказалось, что по завещанию он оставил им приличную сумму, которой хватило на пять лет скромной жизни. Снежка даже проучилась эти пять лет в настоящей школе.

Да, я забыл упомянуть, что когда хозяин замка выгнал мать, Снежка очень сильно пожелала, чтобы у неё когда-нибудь появился замок ещё больше и весь в алмазах, и тогда она накажет жестокого барона.

Снежке исполнилось пятнадцать, и она влюбилась. Мальчик был на два года старше неё и такой красивый, но она надеялась на взаимность. Деньги дядюшки почти закончились, но мать, видя блестящие глаза дочери и её вечно розовеющие при виде парня щёки, сжалилась над ней и купила красивое кружевное платье для танцев.

Серж, так звали мальчика, тоже проявил внимание к Снежке и обычно провожал её с танцев, которые устраивали по праздникам на городской площади. Но как-то раз Снежка увидела, что Серж гуляет с очень красивой девушкой лет семнадцати, и они, весело смеясь, прошли мимо Снежки, которая стояла с мокрыми щеками на углу улицы Красных роз. И тогда Снежка пожелала стать ослепительно прекрасной и недоступной...

А, как известно, если чего-нибудь очень сильно хотеть, то желание сбудется. Правда, мечты — капризные создания и всегда всё переиначивают на свой лад. Да, санки у Снежки — Снежной Королевы были почти точно такие, как у той дамы из детства. А вот замок вышел Ледяным, а не покрытым алмазами. И мальчик Кай у неё появился, но её к тому времени уже не интересовали живые мальчики с настоящими сердцами...

Много-много лет прошло с тех пор. Герда спасла Кая, постарела Снежная Королева и реже стала стучаться в заиндевелые окна, а заговорили люди о большом потеплении. Но другие люди, учёные, говорили, что за одним ледниковым периодом последует новый...

Жила-была девочка Снежана...