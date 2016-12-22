Сказка о том, как зима уходить не собиралась

Случилось это в один из мартовских вечеров: Зима не хотела уходить в своё Ледяное Царство. В первые зимние месяцы она регулярно подсыпала свеженького, чистенького снежка на тропинки, укутывала кружевами деревья, понижала температуру на улице, как могла, следила, чтобы речки не вскрылись ото льда, чтобы ребятишки всласть накатались с горки, делала всё, чтобы люди запомнили её чистой и красивой. Помощниками её верными были мороз трескучий да ветер ледяной. Но в начале февраля, младшенького своего месяца, устала Зимушка-зима и решила отдохнуть. Прилегла, да и заснула крепким сном. А проснулась в конце месяца. Жарко ей что-то стало.

День был солнечным и тёплым. Снег с крыш почти совсем сошёл — растаял-сбежал по водосточным трубам. Солнце давно уже не было зимним, а прогревало воздух. И коты наслаждались теплом на ярких крышах домов. Чирикали озорные, одуревшие от пьянящего весеннего воздуха воробьи. Люди даже открывали окна, наслаждаясь приближающейся весной.

Возмутилась тогда Зима, не на шутку рассердилась. Вызвала она мороз и ветры буйные на белый пушистый ковёр и отчитала их за плохую работу, а Весне заявила:

— Если ты февраль в весенний месяц превратила, тогда и я твой март в зимний превращу!

Весна глаза потупила и только улыбнулась в ответ на злые слова.

Вылетели ветры от хозяюшки строгой, не знают, куда лететь, что делать? Как так получилось, что и их разморило красное солнышко? И они прилегли, кажется, совсем на чуть-чуть? И проспали! Весь месяц проспали! Пуще всех злился самый старший ветер: Северный, самый холодный, самый колючий. Стал он выговаривать братьям своим младшим:

— Каждый год я тружусь, отдуваюсь за всех! Не зря люди февраль прозвали ветродуем! А в этом году занят был: в других странах холод нагонял! А вы? Что сделали вы для матушки Зимы? Февраль все люди ветродуем зовут! А вы его Весне отдали!? Уснули?

Испугались ветры старшего брата и матушки Зимы и начали дуть на город со всех сторон. Завывали с метелями и вьюгами, переметали снегом дороги и тротуары. Попрятались тогда птицы и животные. А люди с трудом пробирались по заметённым улицам, вели за собою детей.

Уже и февраль закончился давно. Март, старший сыночек Весны, пробует с солнышком ясным снег наметённый растопить, в капель да в ручьи превратить, но не тут-то было! Зима не уходит. Всё злится и злится. Всё взбивает и взбивает свой ковёр, из которого снег летит беспрерывно и падает на землю почти что стеной. Дорогу люди и в пяти шагах не видят.

А ветры подхватывают его, крутят, рвут его каждый в свою сторону, то поднимают вверх, то вдруг скручивают по спирали и с силой прессуют к земле. А устанут, приостановятся, тут и Весна не дремлет. Вмиг вместе с Солнцем принимается за работу. Звенит капель, тает снег в ярких и тёплых солнечных лучах. Люди радуются теплу.

...Устанут, приостановятся, тут и Весна не дремлет. Вмиг вместе с Солнцем принимается за работу. Звенит капель, тает снег в ярких и тёплых солнечных лучах. Люди радуются теплу.

Но как заслышит Зима звон капели, до того ею нелюбимый, что пуще прежнего начинает злиться. Вызвала она даже Мороз лютый, который и в зимние-то месяцы редко появлялся в этих краях, на Северном Полюсе добросовестно трудился: льды замораживал.

Так весь март Зима с Весною борьбу вела. Не отпускала она ветры, да только вышли они у неё из-под контроля. Были они февральскими и умчались в далёкие страны, где царствовал вечный холод. Но Зима почему-то не торопилась.

Но и люди уже поняли, что Весна рядом ходит и всё ждёт, когда Зима устанет злиться. Но та и не думает сдаваться. Решила, видимо, сестру младшую проучить и вновь начала так трясти свой ковёр, что лучи Солнца не могли пробиться сквозь хлопья снега. Вся техника: трактора, машины снегоуборочные день и ночь чистили снег, не давая ему слежаться на дорогах.

А Зима всё радовалась. Пока не поняла, наконец, что радуется-то только она одна. Не было на улицах ни птиц, ни кошек и собак, ни взрослых, ни детей. Перестаралась. Стала детей искать и услышала от них, что надоела им, что давно они лета ждут с нетерпением, а тут холод всё не заканчивается.

Обидно стало Зиме: она ли детей не любила, она ли их не выручала, от уроков спасала, каникулы продляла, холодами микробы убивала. Снега всегда к горкам подсыпала, заботилась: если и упадёт кто, не так больно будет. Лёд на катках укрепляла, Дедом Морозом и Снегурочкой веселила, через них и новогодние подарки дарила, а они, неблагодарные, её ухода ждут. Расплакалась Зима, что никому не нужна, что покинули её ветры буйные, улетели метели шумные, что шубка белоснежная у неё порядком загрязнилась-износилась. Один мороз трескучий, помощник её верный, ошибку февральскую исправляет, ей помогает. Но и тот, того и гляди, трещит-трещит да и треснет у него терпение! Сбежит и он!

Услышала Весна, как Зима плачет, подошла, рядышком присела, успокаивать начала сестру старшую. Говорила о том, что каждому времени года приходит конец. И, как бы ни хотелось Зиме здесь остаться, матушка Земля уже стала просыпаться, в тепле она нуждается. И Весна должна успеть помочь ей в этом. А ещё надо снег растопить в полях, в лесах, напоить всё талой водой, чтобы гуще росла трава на лугах, чтобы стеной поднимались всходы пшеницы, чтобы деревья зазеленели, чтобы птицы с юга прилетели и гнёзда успели свить и потомство вывести да летать научить. Много дел у Весны: успеть бы всё! А там и она сама уйдёт, на смену ей уж Лето торопится, такое долгожданное и такое короткое в этих местах. Оно так быстро пролетает, что люди и оглянуться не успевают. Вслед за Летом Осень не за горами, детей снова в школу отправит, все листочки с деревьев сорвёт, матушку Землю к Зиме подготовит. Тогда ей снова люди будут рады!

Тут уж Зиме стыдно стало. Встала она, вытерла слёзы, отряхнула шубку, поклонилась в пояс красавице Весне и, взмахнув напоследок белоснежным ещё рукавом, вызвала тройку белых коней с бубенцами, села в сани и умчалась в Ледяное далёкое Царство.

А люди, услышав звук удаляющихся бубенцов, поняли, что сдалась, наконец-то, Зимушка-Зима, ушла. Так на Землю пришла долгожданная Весна.

Фото: lilkar/123RF