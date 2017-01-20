Ну, наконец-то! Добралась!

Дина вошла в номер. Еле сдержала душевный порыв с силой захлопнуть за собой дверь, как будто там, за порогом, оставалось всё, о чём сейчас даже думать не хотелось. Чемодан уронила тут же, у входа, неловко нагнула шею, перебрасывая через голову лямку сумки с горнолыжными ботинками. Не разуваясь, плюхнулась на кровать.

Глядя в потолок, она перебирала в голове воспоминания о событиях сегодняшнего дня. Заботливо, словно фотоснимки, раскладывала в альбом памяти: аэропорт, задержка рейса, причитающая Ольга, таможня… Стоп, надо позвонить Ольге.

Скинула сапоги, пошарив по номеру глазами, увидела на столе два стакана.

Дина налила из-под крана ледяной воды и, жадно глотая, запустила на планшете Skype.

Сестра ответила мгновенно, будто всё это время сидела у своего ноутбука, и тут же принялась отчитывать:

— А сразу было не позвонить?!

— Прости, замоталась. Багаж, трансфер.… Но, боже, какая здесь красота! Ты себе не представляешь! Всю дорогу, пока ехала и смотрела на горы, думала: «Скорей бы туда, наверх!»

Ольга смягчилась:

— Горе луковое, на что жить будешь, когда вернешься?

— Всё к лучшему, Оль, я больше года в отпуске не была. Это увольнение во благо: отдохну, наконец. Так по горам соскучилась!

— Да сними ты розовые очки! Как ты живёшь? У тебя всё, — Ольга обернулась назад, видимо, на сына, — через пятую точку, а ты вечно чему-то радуешься. Пора бы уже в твоём возрасте реалисткой стать и избавиться от этих иллюзий.

— Это не иллюзия, Оль, — Дина засмеялась, — это фильтры. Я с помощью этих розовых очков вижу мир реальным, чистым, какой он есть на самом деле. Под всяким хламом злости и негатива наша жизнь светлая и счастливая. С помощью этих, как ты говоришь, очков — я вижу плюсы любой ситуации. Всё к лучшему!

— Развод твой тоже — к лучшему?

Дина на миг помрачнела, но тут же рассмеялась:

— Я всё равно люблю тебя, Ольчик!

— Ладно, мне пора Мишку кормить. Звони, не забывай. Динка, я волнуюсь.

Динка кинула планшет на кровать и включила телевизор. На экране красовался один из ледников, залитый солнцем. Местная телекомпания заботливо информировала о температуре воздуха и скорости ветра на вершине, и девушка завизжала от восторга на всю гостиницу.

***

Купив билет на подъемник и взяв лыжи в пункте проката, Дина медленной походкой тяжеловеса зашагала к гондоле.

«Да уж — самой нести лыжи не так легко.… Зато разминка перед катанием, — она попыталась приосаниться и улыбнулась, вспомнив про «розовые очки», — во всём есть плюсы. Всё к лучшему».

В кабине Дина ехала одна — основная масса туристов поднялась наверх еще утром. Душа рвалась вперед, на вершину, казалось, это она, её душа, приводила в движение все те механизмы, которые двигали подъёмником. Посмотрела вниз: там, пробиваясь меж скал, играли в пятнашки волны горной речки. Вместе с водой будто уплывали куда-то в долину грустные мысли о разводе, работе, деньгах.

Выйдя из гондолы, Динка бросила в снег лыжи и, пританцовывая, уже второй раз за день, визжала как дитя. Ощущение вершины мира! Солнце радуется и зажигает миллиардами огоньков снежинки в снежных барханах. И повсюду, куда только падает взгляд, горы. Горы! Горы!!

Солнце радуется и зажигает миллиардами огоньков снежинки в снежных барханах. И повсюду, куда только падает взгляд, горы. Горы! Горы!!

На странную девушку, улыбаясь, смотрела компания сноубордистов, высыпавшая из приехавшей следом за ней кабинки.

— Любите ли вы горы так, как люблю их я? — негромко сказала Дина, не надеясь ни на то, что компания её услышит, ни на то, что поймёт — в это время года соотечественники в горах большая редкость.

Девушка ловко вставила ноги в крепления, помахала компании рукой и устремилась вниз. Замедлившись, она начала жадно впитывать глазами, носом, ртом, ушами — всем телом — этот чудесный мир, по которому так скучала. Сетка трасс, усыпанная кругляшками разметок, казалась безграничным полем, на небе ни облачка, где-то там, внизу, альпийская деревушка, в которой она остановилась. Движения стали похожи на танец: слегка покачиваясь и перенося вес тела с правой ноги на левую и обратно, Дина расставила руки, словно это — вальс с невидимым партнером.

***

«А если сестра права, то мне надо найти мужчину, который смотрит на жизнь так же, как и я. Просто Олег таким не был», — ещё не успев закончить фразу в этом диалоге с самой собой, вальсирующая лыжница поняла, что лежит в снегу.

Не вполне соображая, что же произошло, Дина подняла голову и увидела сноубордиста, неловко ковыляющего в её сторону на одной ноге, подволакивая прикреплённую ко второй ноге доску, словно солдат — раненого товарища.

— Are you o’key? — прокричал он.

— Как ты мне дорог со своей доской и европейской вежливостью! — Дина, морщась, двигала руками и ногами, чтобы убедиться в их «окейности».

— Простите, я, кажется, по Вашим лыжам проехал, — сноубордист оказался вполне себе русским.

— Хвала человеку, придумавшему шлем и отстёгивающиеся крепления, — я в порядке.

Парень опустился на колени и помог ей подняться.

— Вы одна? А меня друзья вот вытащили покататься, — казалось, он пытался заполнить неловкую паузу.

Сноубордист снял шлем и продолжил:

— Разрешите в качестве компенсации угостить вас кружечкой глинтвейна? Меня, кстати, Сашей зовут.

Стоя на одном колене со шлемом под мышкой, глядя на Дину огромными голубыми глазами, полными сожаления, парень казался похожим на какого-то нелепого рыцаря в ярких доспехах и с доской, привязанной к ногам. Она хихикнула своим мыслям и подняла забрало горнолыжных очков.

Тут её взгляд упал на Сашин шлем.

Парень понял, чему Дина так удивилась, и, словно извиняясь, зачастил:

— Да это друзья мои: решили почему-то, что я в депрессии после развода, и подшутили. Я свою маску дома забыл, а они уже здесь купили мне вот это чудо несуразное в подарок.

Не снимая перчаток, Дина провела рукой по очкам на Сашином шлеме.

Очкам в розовой оправе.

— Действительно, странный подарок.… Но мне нравится, — девушка улыбнулась, — кстати, я — Дина.

— Дина, так как насчёт глинтвейна? — лыжница явно понравилась парню.

— Да, Саша, я с удовольствием приму ваше предложение! Только, чур, теперь я буду ехать за… тобой.

***

Дина следовала за снежными волнами, которые высекал из склона Сашин танцующий сноуборд, и с улыбкой думала: «Всё к лучшему!»