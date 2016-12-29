Новогодняя сказка для детей

Жил был на свете курносый веснушчатый мальчик по имени Миша. Довелось ему Новый год встречать в деревне у бабушки. Мальчик сидел за столом вместе с взрослыми и изо всех сил боролся со сном, желая увидеть приход Нового года, узнать, какой он из себя и что принесет в подарок. Но время тянулось очень медленно, и мальчик, объевшийся сладостей, прикорнул возле теплого надежного бока мамы. Папа унес его в постель.

Однако восьмилетний мальчик проспал недолго, его разбудил стук в окошко и жалобное бормотанье. «Наверное, Дед Мороз пришел»? — подумал мальчик и бросился к окошку. За окном было темно, а разбушевавшаяся снежная вьюга стучала ставнями, билась в окно, то злобно ворча, то по-бабьи стеная. Мальчик поежился, представив, как плохо сейчас на улице и, прижавшись носом к стеклу, прокричал:

— Дедушка Мороз, не приходи! Не надо мне подарков. А то злая вьюга заметет тебя дорогой, собьет с пути.

Ему, конечно, было жалко остаться без подарка, но Деда Мороза еще жальче. Довольный своим мудрым решением, он лег в теплую постель и, засыпая, будто начал куда-то проваливаться. Падал он, падал вниз и вдруг очутился в ледяном дворце. Стены изнутри были покрыты сверкающей изморозью, зал был огромный, и потому овальный потолок поддерживали красиво изрезанные орнаментом колонны. В нишах, прячущих голубые тени, стояли статуи. Все было освещено невесть откуда взявшимся светом. Мальчик так загляделся на всю эту красоту, что сразу не заметил Деда Мороза, сидящего за столом. А когда заметил, то потихоньку подошел сзади и заглянул на стол. Дед Мороз смотрел в зеркальную столешницу.

— Ну, здравствуй, гость нежданный! Хочешь взглянуть в волшебную столешницу? — и Дед Мороз посадил мальчика за стол. В поверхности стола был виден бал-маскарад с детьми, танцующими вокруг елки.

— А почему Вы здесь сидите и один? — спросил Миша.

— Потому что я главный Дед Мороз и должен следить за своими помощниками, — ответил он.

Тут послышался легкий шум, и мальчик увидел спускающуюся по лестнице сияющую белизной наряда, красавицу.

— А это главная Снегурочка? — догадался Миша.

— Да, малыш! Ты угадал, — ответил Дед.

— Какая она прекрасная! — мальчик всплеснул руками и подбежал к Снегурочке. Она была так хороша, что невозможно было глаз оторвать. Синеву глаз оттеняли белые длинные пушистые волосы, а на голове, переливаясь, сверкала корона причудливого узора.

— Здравствуй, Миша! — поприветствовала его красавица-Снегурочка. — Хочешь осмотреть дворец? — спросила она мальчика и повела с собой.

— Пойдем в зал спящих фигур, ты там увидишь много интересного!

Они вошли в красиво отделанный зал, в центре которого возвышалась елка с игрушками, покрытая белым инеем, а вокруг нее стояли замороженные фигуры разных зверей. Мальчик с удивлением рассматривал их, как вдруг часы пробили полночь и зал наполнился торжественной музыкой. Тогда фигуры начали оживать, и послышался звон осыпающихся с них льдинок. Музыка становилась все веселее, и ноги Миши сами пошли в пляс. Ожившие звери весело водили хоровод, перебирая под музыку ногами. Было очень весело. Зайчата, лисы, волчата, медвежата, еноты, барсуки и белки — все радовались Новому году. Но когда часы пробили три часа ночи, музыка прекратилась, звери остановились и стали покрываться льдом. Мальчик заплакал и стал умолять Снегурочку, чтобы она не губила таких замечательных зверей.

— Не плачь, Миша! Это злая Фея заколдовала их на три года за то, что они не слушались своих мам и пап. Я бессильна что-либо изменить.

— Зачем существуют злые Феи на свете? — спросил дрожащим от слез голосом Миша.

— Феи, как люди, бывают добрыми и злыми. Ведь и мальчики бывают хорошими и плохими. Плохо учатся, обижают девочек, бьют собачек, портят стены в подъездах, ломают лифты, ругаются, курят папиросы и употребляют наркотики.

— А я хочу вырасти хорошим и добрым, — подумав, сказал Миша.

— Все хотят стать хорошими, но не все становятся ими, — ответила Снегурочка.

— А почему люди становятся плохими? — спросил Миша.

— По многим причинам: одни из-за лени, другие из-за того, что с детства видят плохие примеры, третьи заражаются злом и растлением. Но чаще всего человек следует дурным путем из-за лени. Стать хорошим гораздо труднее, для этого надо хорошо учиться, заниматься спортом, искусством, помогать родителям. Быть лодырем проще простого. А поскольку лентяй ничего не умеет делать, ему приходится воровать плоды чужого труда, убивать, чтобы прокормиться.

— Я буду хорошо учиться и помогать маме, она говорит, что у меня есть сила воли.

— Вот и хорошо, малыш! Я тебе верю, — ответила Снегурочка и улыбнулась так, что все вокруг посветлело. Посветлело и на душе у Миши.

— Пойдешь со мной в лес? Мне надо проверить, как там поживают зверушки, не обижает ли их кто-нибудь. И они отправились на прогулку. К Снегурочке подходили разные звери и что-то говорили ей на своем зверином языке, а она их всех угощала конфетами. Махнет рукой — и вот уж на ладони лежит конфета. Миша все глаза проглядел, как она это делает, но ничего не увидел, зато вдоволь наелся конфет.

Они долго бродили по лесу, пока Снегурочка не увидела зайчишку, лежащего на снегу. Он был мертвый. Мише стало жалко зайчишку, он был такой красивый, мягкий и пушистый. Слезы брызнули из глаз непрошено.

— Почему он умер? Заболел? — спросил Миша.

— Нет! — ответила Снегурочка. — Его ранили, и он умер от потери крови, видишь, задняя лапка в крови?

— Я не люблю охотников, они нехорошие. Зачем убили зайчика? Неужели злые люди всегда будут жить на земле? — спросил, утирая слезы кулаком, Миша.

— Нет, в будущем зла будет меньше, а затем оно и вовсе исчезнет.

— А какое оно будет, это будущее? — спросил Миша.

— Ты в самом деле хочешь увидеть, что будет лет через сто?

Мальчик кивнул головой и спросил:

— А разве это возможно?

— В новогоднюю ночь многое возможно, — ответила, задумавшись, Снегурочка. — Смотри, что будет лет через двести. На этом, где стоим мы, месте...

Она взяла Мишу на руки, стала быстро повторять непонятные слова и кружиться. Она вертелась все быстрее и быстрее, так, что у мальчика закружилась голова, и он закрыл глаза. А когда открыл их, то увидел, что стоят они со Снегурочкой в удивительном месте, то ли в лесу, то ли в парке. Высокие кедры едва ли не упираются в облака, яблони, грушевые деревья и еще какие-то вечнозеленые кустарники украшают зимний лес. Перед глазами Миши предстояли деревья самой удивительной формы.

— Что это за деревья? — спросил Миша.

— Здесь собраны деревья со всего света, и такой лес называют дендропарком, — ответила Снегурочка и продолжила: — Должно быть, здесь весной и летом восхитительно красиво.

Возле одной огромной сосны они увидели резную скамью, возле которой стояли две группы статуй: одна изображала львицу с львятами, другая — девочку, протягивающую львиному семейству лакомство. Пройдя немного дальше, путники увидели высокую красивую беседку. Вдруг послышалась музыка, и Снегурочка с Мишей направились в ту сторону.

На большой поляне стояла высокая елка, сияющая разноцветными огнями, а вокруг нее танцевали дети и звери, все вместе. Одни водили хороводы, другие наплясывали сами себе, и было видно, как всем весело. Медведи смешно топали мохнатыми лапами, кенгуру подпрыгивали так высоко, что им всякий раз аплодировали. Лисы, волки, зайцы кружились возле елки в парах с девочками и мальчиками. Но самыми большими любимицами были обезьянки, они волчками вертелись между зверями и детьми, угощая всех сладостями, дергали за косички, корчили смешные рожи, воровали украшения и вытворяли многое другое. Снегурочка с Мишей с удивлением выглядывали из-за дерева, любуясь нарядными костюмами и веселящейся публикой. Бал-маскарад был в разгаре. Наконец, они решились выйти из леса и подошли к елке. Миша с удивлением смотрел на детей, все они были очень красивыми.

— Это, наверное, слет самых красивых детей? — спросил он Снегурочку.

— Нет, просто люди будущего всегда должны быть красивее и умнее прежних.

К ним подошла прехорошенькая девочка лет десяти и спросила:

— Вы, наверное, заблудились в лесу? Так будьте нашими гостями, идемте в кафе, там можно покушать горячих блюд.

Они вошли в красивое помещение и сели за столик. Две обезьянки в нарядных фартучках подбежали к ним. Девочка, а ее звали Натой, предложила им меню. Миша с трудом понимал ее язык, а названий блюд и вовсе не слышал.

— Ой, какой у тебя веселый грим! — воскликнула девочка, пытаясь стереть одну веснушку с лица Миши.

— Я такой смешной родился! — сконфузившись, ответил Миша.

— Из каких продуктов ты любишь блюда? — спросила Ната.

— Из мяса, — ответил Миша.

— А что это такое? — подняла вверх брови девочка и вызвала шеф-повара, который после раздумья ответил:

— Около ста пятидесяти лет назад люди употребляли в пищу зверятину и называли это мясом.

Любопытных мартышек при этих словах как ветром сдуло. Ната побледнела и стала рассматривать Мишу с все возрастающим удивлением. Чтобы замять неприятную тему, Снегурочка сказала:

— Не удивляйтесь. Мы действительно заблудились, но не в пространстве, а во времени. Мы пришли из 2000 года, а вы, наверное, встречаете 2200 год?

— Ой, как это интересно! Представляю, как вы проголодались, — всплеснула руками девочка и сама побежала за блюдами, так как перепуганные мохнатые официантки никак не решались подойти к звероядным гостям.

Предложенные вегетарианские блюда Мише очень понравились. Снегурочка же ела только кусочки мороженого торта и пила молочный коктейль. Пока гости ели, в кафе набилось много людей и зверей, и все с любопытством разглядывали гостей из прошлого. Оказалось, что гостеприимные хозяева отдыхали здесь на турбазе. Настоящими хозяевами этих мест были звери, которые очень дружили с детьми, прекрасно их понимая. Ели они в одной столовой, на второй половине зала, где на полу стояли чашки с едой, ели звери. Медвежата предпочитали сидеть за столом на стульях. А зайчата сидели на коленях у детей. Обезьянки обедали под потолком, вися на веревках или сидя на подвесных скамейках. Миша, оказавшись в центре внимания, отвечал на вопросы.

На горизонте показалась узкая розовая полоска, и лес будто ожил. Снег порозовел, а длинные тени от сосен легли голубыми пятнами на снег. Лес необычайно похорошел, и вся эта красота ворвалась в широкие окна кафе. Снегурочка спохватилась:

— Мишенька! Нам пора домой в наш век. С восходом солнца моя волшебная сила растает.

Мальчику же здесь так понравилось, что он не хотел домой. Огромное внимание гостеприимных хозяев и симпатичных зверей к нему и его рассказам льстило самолюбию.

— Может случиться так, что если мы не вернемся сейчас, то не сможем вернуться никогда. Как же ты будешь без мамы, а мама без тебя? — спросила Снегурочка. Миша подумал о маме и решил, что дороже мамы нет никого и ничего на свете.

— Прощайте, друзья! Мне интересно было очутиться с вами в 2200 году, а теперь мне пора в свой 2000 год! Пойдем, Снегурочка! — мальчик поднялся, и они вышли за двери.

Снегурочка опять закружилась, взяв на руки Мишу, и тут мальчик проснулся. Мама и папа стояли возле его кровати и протягивали подарок от Деда Мороза.

Фото: svetography/123RF