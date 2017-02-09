Кисель-отговорка

— Вот бы с нынешней мудростью, да в начало семейной жизни, тогда бы все было по-другому, — глубоко вздохнула, говоря повзрослевшей дочери, мама, когда та начала жаловаться на мужа.

— Он уходит из дома, приходит поздно, — жаловалась дочь, — и уже не дарит мне цветы, как раньше…

— Но твой пока не варит кисель? — засмеялась мама.

— Какой кисель? — не понимая, спросила её дочка.

— Такой, как твой папа варил каждый вечер, через год нашей совместной жизни.

— Нет. Мой муж пока не варит, — ответила дочь, забыв о жалобе и заинтересовавшись маминым рассказом, — но мне интересно, ты так редко рассказываешь о вашей совместной жизни, что мне до сих пор непонятно, почему вы всё-таки разошлись. Расскажи о киселе.

— Я уже почти всё тебе рассказала, — сказала мама, грустно улыбаясь. — Когда я тебя родила, а родила тебя в Мордовии у бабушки, куда скоро-спешно отправил меня на последнем месяце беременности твой папа, он долго туда не приезжал, чтобы посмотреть на тебя маленькую. Я очень скучала и почти каждый день писала ему письма. Это теперь вы всё эсэмэсками переписываетесь, а тогда ещё не было мобильников. Ну вот, — продолжала мама, вспоминая грустно, — когда он наконец приехал, на меня ноль внимания. Вовсю старался показаться хорошим человеком, чтобы мои родители и близкие говорили, что у них зять — золото. Правда, он меня обнимал, но я почувствовала, что это уже не прежние объятья. Но тебя полюбил сразу. Гулял с тобой, сюсюкался, играл… А когда он собрался ехать обратно домой, я захотела уехать с ним, чтобы мы втроём жили в нашем «гнёздышке» и радовались. Он вначале уговаривал меня остаться там, пока ты не «окрепла». Я настояла, и мы вернулись домой в Питер. Вот тогда он каждую ночь, или же поздно вечером, варил кисель. С тех пор я не люблю кисель, — сказала мама.

— Тогда зачем он варил? — спросила удивлённо дочка. — Он, видимо, хотел тебе помочь, — защищала любимого отца дочь.

— Он тоже так говорил. Но прошло несколько лет, прежде чем я поняла, что кисель — это только отговорка. На самом деле он ждал, пока я усну, укладывая тебя.

— А ты не засыпала?

— Нет. Уложив тебя, я шла на кухню и говорила ему: «Пойдём спать, зачем ты снова варишь этот кисель, который никто не пьёт». О, какая я была тогда глупая, я была в розовых очках и не хотела их снимать, потому что была с ним счастлива, — вздохнула мама Люся.

— А потом? Когда ты сняла розовые очки? — поинтересовалась дочь.

— Тогда я всё увидела. Пока меня не было, у него появилась другая, и он всё делал, чтобы не ложиться со мной спать. Я теперь понимаю, я была нужна ему, как служанка. Пока ты была маленькая и юная, он терпел меня, но когда ты вышла замуж, он больше не мог терпеть меня, и мы разошлись. Причём он сделал так, чтобы я во всём оказалась виноватой и сама подала бы на развод.

— Ну, мам, мой пока кисель не варит, и я — не в розовых очках, я всё ясно вижу. Знаю, что он на работе. Он много работает, чтобы я не знала ни в чём недостатка. И я бы почувствовала, если бы у него кто-то появился, но он любит меня, и в постели у нас полная гармония.

— Ну и хорошо, дочка, я счастлива за тебя, — сказала, улыбнувшись, мама и обняла дочку.

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