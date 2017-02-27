Она сидела на подоконнике, нервно выкуривая сигарету за сигаретой. Рядом стоял недопитый кофе. Обычная ночь. Но на небе ни одной звезды. Непонятно, почему в голову лезли разные мысли.

Где-то во дворе, громко жалуясь на жизнь, в абсолютно нетрезвом состоянии сидели три женщины. Долетали лишь обрывки фраз.

— Кто он мне такой? Зачем он мне нужен? — кричала одна.

— …Но ведь никто не любил тебя так, как он… — пыталась сказать вторая.

— Что вы вообще в этом понимаете, — решила вставить третья.

Почему-то замечается тенденция — самые философские разговоры, особенно на тему любви, происходят только на пьяную голову. Но ведь никто всё равно не может сказать ничего толкового. Само слово «любовь» теряет свой смысл.

Единственная любовь, в которую она еще верила — это любовь родителей. Только они всегда находятся рядом, не всегда в физическом, но постоянно в моральном смысле. С ними не нужно быть кем-то другим, задумываться, как ты выглядишь, что говоришь, как смеешься.

В любом возрасте сказки и фильмы заставляют нас поверить в любовь. Каждая девушка, независимо от возраста, веры, социального статуса и умственного развития мечтает встретить своего принца на белом коне. Но ведь это так глупо. Вместо принцев доходят только кони, а сами принцы ищут служанок, которых можно позажимать в тёмных переулках, туалетах клубов, или на заднем сидении автомобиля. И как итог — принцессы перестают ждать и, как по волшебству, сами превращаются в служанок. Идеалистов почти не осталось, ведь у большинства совершенно другие, аморальные идеалы.

А из-за чего в голову могли лезть такие мысли. Очень просто. Она ведь девушка, под влиянием сказок возомнившая себя принцессой. Вот только и «принцы», и «кони» оказывались не тем идеалом, которого хотелось встретить. И как итог — разочарование, которое разбудило эгоизм, стервозные наклонности и навязчивую идею самоутвердиться. А вместе с этим — попытку забыться и стереть из памяти твердую уверенность в том, что все мечты рушатся. А если задуматься — если мечта разбивается на мелкие осколки, значит, так должно было быть, и нужно просто поменять мечту.

А если задуматься — если мечта разбивается на мелкие осколки, значит, так должно было быть, и нужно просто поменять мечту.

В юном возрасте хотелось большой и чистой любви. Не получилось — на первом месте стал средний бал аттестата. После этого была и первая, настоящая влюблённость, во время которой ходила в розовых очках, веря, что «теперь всё будет идеально». А потом какой-то мелкий камушек разбил эти очки вдребезги. В памяти остались осколки воспоминаний, да, она не спорила, вспоминалось только хорошее, но осознание того, что идеальных людей не бывает, немного пошатнуло мировоззрение. Но как же хорошо было ругаться и спорить, чувствуя себя кому-то нужной, маленькой и защищенной. Зная, что кому-то ты всё-таки небезразлична, и есть место, где тебя кто-то ждёт, помимо родных. Но это только слова.

— Почему вы расстались? Ведь всё было хорошо… — говорили друзья.

— Наши отношения исчерпали себя, — говорила она.

— Ты не расстраивайся. Он не заслуживает такую, как ты, — успокаивали они, вместо того, чтобы попытаться понять, что же было не так.

— А что вообще хорошего было в ваших отношениях?! — продолжают они.

— У нас был отличный секс… — шутила она, мысленно приказывая себе не забывать улыбаться.

И всё. На этом была поставлена первая точка из многоточия отношений в её неумелых попытках наладить свою жизнь. Такую, как у большинства знакомых — любовь, семья, дети, подгузники, работа, бытовые заботы.

Разочаровавшись в самых серьёзных своих отношениях, она начала гулять, общаться и флиртовать с парнями для того, чтобы остаться у кого-то в памяти просто улыбающимся видением, мечтой. Она мстила миру за камушек, разбивший её розовые очки.

Невозможно вспомнить всех и всё, что было. В памяти уже не оставалось ничего, что могло затронуть душу. Оставались только забавные и в то же время ничего не значащие, одной ей понятные ассоциации. Качок, который питался как балерина, следуя диетам лучше любой девушки и слушая тренера, как вторую маму. Программист, который ни о чём кроме компьютеров не умел разговаривать. (НО ведь она девушка! Что она понимала в аппаратуре? Ответ прост — абсолютно ничего). Молодой подполковник, который мечтал о жене, которую посадит в золотую клетку. Бабник, у которого было всё, кроме постоянства. Можно продолжать, но смысла в этом нет. Ведь ни одному из них она не смогла бы сказать: «Я тебя люблю».

Она влюблялась. А потом сама же и убивала эту влюблённость в себе, не чувствуя взаимности, не давая ей причинить боль, разбив сердце на мелкие кусочки. И со всего этого ей было жаль только одного — с каждым «убийством влюблённости» она сама выбрасывала отломившийся кусочек сердца, в котором было отведено место тому или иному человеку. Люди приходят и уходят, не оставляя ничего, кроме воспоминаний, забирая с собой кусочки души. А ведь сердце не резиновое. В нём всегда будет место для родных, но кусочков больше может не остаться. И она просто в превратится в ещё одну эгоистичную стерву, которой наплевать на чувства.

Она очнулась от потока мыслей, даже не заметив, что сигарета уже дотлела до фильтра. Закутавшись в тёплое одеяло, она легла спать. Ведь невозможно постоянно жить прошлым, оно всего лишь учит нас чему-то, а будущее — это чистые страницы, на которых мы продолжаем писать свой рассказ жизни.

Фото: 123RF / konstanttin