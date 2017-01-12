Как в кино

Валерий ехал на работу на своей новенькой машине. Всего три дня назад купил. Собирал на её покупку долго. Самому даже ещё не верилось, что наконец приобрёл. Пусть не роскошная, зато удобная для него. Они вместе с женой Натальей долго ходили по автосалону, выбирали. Остановились на этой. И цвет ярко-красный понравился, и салон: сиденья покрыты тёмно-серыми чехлами, с серо-черным цветочным рисунком. Валерию понравилось мягкое движение руля, оправленного в плетёнку с цветным орнаментом. Бензин расходует экономно. Посадка высокая. По их городским разбитым автодорогам подходит в самый раз, да и по ухабам на дачу проедет. Мечта, а не машина.

Он внимательно вёл свою «ласточку», и очень удивился, когда остановил чуть не кинувшийся под колёса, взволнованный сотрудник ГАИ. За ним от служебной машины подбежал второй. Первый с ходу выпалил:

— Надо преступника догнать! Время нельзя терять!

— Я на работу… — растерялся Валерий.

Гаишник тут же пообещал:

— Справка на работу будет! Поехали скорей!

— Но в какую сторону?

— Он за город рвётся… Двигай прямо! — и оба юркнули в машину. Один — на переднее. другой — на заднее сидение.

— Мы колесо у своей прокололи, а другие далеко, не успеют! — на ходу пояснил один из милиционеров.

Машина рыкнула и резво помчалась в заданном направлении, ловко маневрируя в потоке транспорта…

— Ну что, не видишь? — поминутно спрашивал сидевший сзади гаишник.

— Нет… — отвечал ему напарник, напряжённо вглядываясь вперёд. — Неужели ушёл?!

— А что он сделал?— поинтересовался водитель, не отрывая глаз от дороги.

— Грабежом промышляет.

Услышав ответ, даже присвистнул:

— Ничего себе! ...Как хоть вас звать? Меня — Валера.

— Сергей, — представился сидевший на переднем сидении милиционер.

— А меня — Юрий, — сказал его напарник.

Ловко вписались в поворот, и тут Сергей закричал, указывая пальцем вперёд:

— Вон он! Вижу! Давай за бордовой машиной!

Напряжение возрастало с каждой секундой. Валерий как мог гнал. Стрелка спидометра нервно дергалась у критической отметки. Двигатель надрывно урчал, но продолжал работать без сбоя. Руль свою работу выполнял безукоризненно.

«Только не подведи, только не подведи, моя хорошая… надо догнать…» — как заклинание, твердил про себя Валерий.

Выехали уже на загородную трассу. Бешеная гонка продолжалась. В этой схватке машина преступника оказалась всё-таки мощнее, и с каждой секундой всё больше и больше удалялась от преследователей.

«Только не подведи, только не подведи, моя хорошая… надо догнать…» — как заклинание, твердил про себя Валерий.

Понимая критичность ситуации, молодой гаишник, сидевший сзади, по-мальчишески взвизгнул:

— Серёга, стреляй, а то уйдёт!

Сергей выхватил из кобуры табельное оружие, и высунувшись, начал стрелять по колёсам ускользающей машины. Раздались громкие хлопки с яркими вспышками.

Валерию впервые в жизни стало не по себе. Одно дело — кино смотреть с погонями и стрельбой, а другое дело — самому участвовать! Причём, всё настоящее: настоящий преступник, настоящие милиционеры, с настоящим оружием…

Одна из пуль достигла, всё-таки, цели. Всё произошло за секунды: бордовая машина резко свернула в сторону, покатилась с обочины, а потом завалилась на бок. Колёса продолжали по инерции отчаянно крутиться в воздухе.

Пока водитель подстреленного автомобиля, с искажённым от боли лицом, пытался вылезти в окно, подоспели преследователи. Они помогли мужчине до конца вылезти, под руки довели до машины Валерия.

— Всё равно тебе нужно справку получить на работу, подвези уж до отделения… — попросил Юрий.

— Не вопрос… — отозвался Валера.

Тут он разглядел, наконец, того, за кем гнались. Невысокий, коренастый мужчина, лет сорока. Взгляд колючий, злой. Невольно обратил внимание на оскал его пожелтевших зубов. Одет в простые джинсы и тёмную футболку с коротким рукавом. Он ничего не говорил, только стонал от боли. Видно, при падении что-то с ногой случилось, сильно хромал.

Задержанного гаишники посадили на заднее сидение, сами по бокам. Валерий — за руль. Поехали в отделение…

— Слушай, а где это так научился водить? — старательно скрывая восхищение, неожиданно спросил Сергей. — Думаю, вот сейчас влепимся куда-нибудь, так нет, гонит, не хуже Шумахера…

Валерий невольно подумал: «Совсем ещё пацаны… завидуют, как мальчишки…», а вслух, пожав плечами, сказал:

— Не знаю. Как-то само собой получилось…

Только когда вышел из отделения, Валерий до конца осознал, насколько рисковал своей «ласточкой». Она же, как верная жена, поджидала сейчас его в сторонке.

«Ах ты, хорошая моя!» — подумал Валерий, ласково похлопывая по пыльному капоту.

Рабочие в цеху, узнав о случившемся, во время перекура начали его расспрашивать. Пришлось рассказать в подробностях о происшедшем, не упуская возможность похвастаться машиной.

Вечером, не удержавшись, Валерий поведал об опасном приключении и жене. Наталья только охала и ахала, моргая округлившимися от испуга глазами. Потом заплакала и, крепко обхватив мужа руками, предложила:

— Валера, давай продадим её… Ведь обходились без машины раньше… Ну её…

— Ты что! Да я с ней ни за что не расстанусь! Я же битый час тебе рассказывал, как она выручила! Главное — не подвела! В конце концов, не каждый же день такое происходить может… Давай лучше спать ложиться. Устал сегодня…

Снял рубашку, весело хмыкнул, качнув головой, и добавил:

— А получилось как в кино…

Фото: hxdyl/123RF