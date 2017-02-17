Каждый город имеет свое лицо, свою душу, свой запах, своих жителей, которые могут обитать только здесь. Все, все у него свое, у города. Когда-то Сомерсет Моэм описал судьбу молодого врача, который ехал на место своей новой работы и, выйдя на очередной остановке теплохода на прогулку, навсегда остался в том городе. А знаменитый художник Гоген!

Город расстрелянных иллюзий был необычным городом, куда судьба приводила людей независимо от их желания. Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось хоронить свои иллюзии, расстрелянные кем-то или уничтоженные нами самостоятельно. Кто-то расстреливал чужие иллюзии намеренно, а кто-то — от непонимания, что он стреляет в чужие иллюзии. Страшное это оружие, с помощью которого можно уничтожать иллюзии. Еще страшнее, когда это оружие берут в руки люди, не способные понять чужую душу.

Она жила в этом городе — Городе расстрелянных иллюзий. Обитатели этого города могли не видеть друг друга, не замечать чужих чувств. Каждый из них был поглощен своими потерями иллюзий, а иногда — надеждами встретить новую иллюзию. Хотя бар по продаже коктейлей, наполненных иллюзиями, был тоже здесь. Выбирай по заказу. Самым большим спросом пользовалась иллюзия любви. Все обитатели этого города с надеждой покупали этот коктейль, чтобы через короткое время снова прощаться с очередной расстрелянной иллюзией.

Они встретились случайно. Он жил в Городе воспоминаний о прошлом. Она бывала в этом городе. Ты сидишь где-то высоко, а под тобой — твое прошлое. Ты вытаскиваешь из него очередное воспоминание и опускаешься ближе к земле. Но она никогда не видела людей, сидящих на земле. Она не любила свое прошлое и никогда не взбиралась на вершину своих воспоминаний.

Они старались гулять на нейтральной территории, чтобы не касаться ни его прошлого, ни ее иллюзий. Но так не могло долго продолжаться.

— Я хочу прийти к тебе в гости, можно завтра? — сказал он.

— Хорошо, — сказала она, улыбнувшись.

Иллюзия начала торжествовать. Она, наконец, родилась и хотела продолжать свою жизнь.

На следующий день он не пришел.

Потом он вдруг показал ей наброски их совместной жизни, но там было имя совсем другой женщины. Она была из его воспоминаний, но воспоминаний о настоящем.

— Я не смог. У меня дела. Это сложно — оставить без присмотра свои воспоминания.

Иллюзия чувствовала себя неуютно, ожидая хлопка выстрела.

— Я буду через неделю, — вдруг сказал он.

Иллюзия облегченно вздохнула. Она еще могла продолжать жить. И он пришел, принеся с собой свои воспоминания.

— Мы напишем с тобой книгу о нашей жизни, — сказал однажды он.

Новая иллюзия появилась сразу же рядом с ней.

Потом он вдруг показал ей наброски их совместной жизни, но там было имя совсем другой женщины. Она была из его воспоминаний, но воспоминаний о настоящем. Иллюзия сжалась, но не исчезла. Женщина вдруг ощутила, что в их жизни присутствует еще кто-то, и этот кто-то — не воспоминание, не иллюзия, а реальность. Этой реальности отдавалось ВСЕ.

«А кто я?» — думала женщина.

— Не задавай глупых вопросов, — сказал мужчина, когда она однажды спросила об этом.

— Тебе, что, плохо?

— Мне очень плохо, — ответила женщина. — Я хочу быть единственной, я не хочу теряться в пространстве чужих воспоминаний или в пространстве чужой реальности.

— Так не бывает, — уверенно ответил мужчина.

Он постепенно загонял ее в шаблон, который сам, не спрашивая, ей нарисовал. Рамки, за которые она не могла выходить. Это была изгородь из колючек, которые больно царапались, если неожиданно наткнуться на них.

Когда-то он спал, положив телефон рядом с подушкой, чтобы не проспать ее звонок. Теперь он отключал телефон и включал его тогда, когда хотел с ней поговорить.

Раньше он звонил ей каждую свободную минуту или писал письма, ожидая ответ.

Иллюзии мучились таким существованием. Они медленно и мучительно умирали.

Она не могла видеть их страдания. Выстрелила сама. Неожиданно для самой себя. Они умирали с благодарной улыбкой, и она им тоже была благодарна. Ни одна из иллюзий не произнесла ни слова упрека, не просила жалости.

Они остались там, в Городе расстрелянных иллюзий. Она никогда не бывает в Городе воспоминаний.

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