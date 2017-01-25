День святого Валентина

Я сижу за столиком ночного клуба и спокойно наблюдаю за всем происходящим, медленно пью виски с колой и льдом. Я вижу, как мужчины выискивают словно орлы своих жертв, а женщины смотрят на мужчин томным взглядом, пытаясь завлечь, увлечь, ну или хотя бы жаждут угощения выпивкой. Каждый здесь раскрывается по-своему, позволяет себе то, что и представить не мог, музыка и остановка раскрепощают до неузнаваемости. Я созерцаю, разгадываю каждого, его характер, представляю, как низко он готов упасть и упадет при случае, я пытаюсь быть незаметной, чтобы никто не помешал мне быть тайным соглядатаем.

Женщины мне менее интересны, чем мужчины. Женщиной всегда движет надежда встретить свою любовь, даже если она точно знает, что этому не бывать в таком месте. А вот мужчины — дело другое, их цель всегда очевидна — непринужденный секс с более или менее приятной незнакомкой, но методы достижения этой цели различны. Все мужчины, на кого я обращаю внимание, кажутся мне совершенно предсказуемыми. По их походке, по их глазам или по тому, как они смотрят на женщин, я сразу определяю их характер. Эти мысли доставляют мне огромное удовольствие.

Вся эта суета под светом софитов протекает как бы в замедленном действии. Некоторые мужчины, вообще забыв о приличиях, неприкрыто и нагло глазеют на проходящих мимо женщин, некоторые стоят в сторонке и бегло поглядывают на меня, пытаясь изобразить на своем лице неподдельный романтический взгляд, кто-то увлечен танцульками на сцене… Но все они здесь, чтобы развлечься, забыть о давно надоевших женах, о неудачах в работе, о финансовых трудностях, о своей в целом никчемной и пустой жизни. Я смотрю на этот театр, каждый из актеров в котором прекрасно выполняет свою роль. Вот он посмотрел на нее, подошел к ней, соблазняет в танце или угощает выпивкой за барной стойкой, а вот его рука уже на ее бедрах, а вот уже и поцелуй. Пока я только смотрю…

Я вижу, что была замечена мужчиной у барной стойки. Он поднял бокал, как бы чокнувшись со мной, я поддержала его и пригубила виски. Он подошел ко мне, чувствовалась в его походке робость. Мы познакомились. Начали беседу. Я много смеялась, хотя ничего смешного сказано не было. Потом я начала свой эксперимент, а что если говорить им все, что я думаю? Я сказала ему, что он отличный парень, добрый, но слишком засидевшийся с родителями, что он в действительности гораздо решительнее и самостоятельнее, чем думает, и ему только не хватает доброй и порядочной девушки, которая бы поддерживала его во всем, и тогда он раскроется. Еще я сказала, что он ищет ее совсем не там и здесь он такую девушку вряд ли встретит. Он очень заинтересован, он внимательно слушает меня и говорит, что уже встретил такую девушку, и она стоит перед ним. Я ждала этой фразы, чтобы ответить, что наше дальнейшее общение невозможно, ведь я не просто женщина — я волшебница, я призвана исполнять желания других, направлять других. Он не понял меня, но не осмелился уточнить, что я имела в виду, и только еще больше заинтересовался… Весь вечер он будет следить за мной так, как будто имеет на это хоть какое-то право.

Я ждала этой фразы, чтобы ответить, что наше дальнейшее общение невозможно, ведь я не просто женщина — я волшебница...

И снова подходит мужчина. Я вижу, как сильно понравилась ему, я давно заметила его неоднозначные взгляды. Он похож на рыболова-охотника, тайного подкаблучника своей жены, на не свободную личность. Алкоголь расхрабрил его, он идет стремительно, но ноги его не особо слушаются. Садится рядом со мной, не спрашивая дозволения, чем ускоряет мое желание сказать ему все, но я не спешу, я жду его первой фразы. Он говорит, что я понравилась ему, откуда я такая взялась и предлагает выпить. Я соглашаюсь. Затем я спрашиваю его, зачем он сел рядом со мной, и он раскрывается, говорит, что устал, от семьи, от своих четырех детей и пришел сюда просто отдохнуть…

Я продолжаю пить, все мои чувства и мысли обостряются. Я ловлю взгляды мужчин на себе, и меня это раззадоривает. Я встаю и начинаю танцевать, танцевать эротично, как бы сама с собой, получая удовольствие от танца. Мне хорошо и задорно. Я танцую медленно, лаская свое тело, отдыхая. Я замечаю мужчину в возрасте, который улыбается мне глупой улыбкой, я улыбаюсь ему тем же. Я чувствую на своей талии его руки, он касается моей открытой спины, слышу, что начинает мне что-то шептать, но я уже не хочу разговаривать, мне и так все про него ясно, я просто хочу наслаждаться танцем…

Так пролетает час, затем другой, на часах уже около трех часов ночи, и я, уставшая, иду к своему столику. Я опьянена, но не алкоголем, а обстановкой, музыкой. Я иду и вдруг внезапно замечаю стоящего на противоположной стороне у барной стойки мужчину, который смотрит прямо на меня, в мои глаза, заглядывая в мою душу. Я не увидела в его взгляде ни робости, ни глупости, ни наглости, ни намеков, ни пошлости. Я за долю секунды поняла, что он необыкновенен, этот смотрящий на меня мужчина. Меня поражает в нем все: его естественность, его глубина, его несусветная тоска и грусть, а особенно — его спокойствие, как будто он уже все знает о жизни, мне кажется, что он бог. Его чудовищно грустные глаза дают мне понять, что он также понимает все, что здесь происходит, что он на моей стороне. Я никогда ранее не встречала такого мужчину и точно знаю, что не встречу больше. Я не могу, да и не хочу отводить от него глаз, я готова смотреть на него целую вечность, изучать его, пытаться разгадать… И хоть с того момента, с той секунды прошло уже более двадцати лет, что мы вместе, я готова смотреть на него еще тысячелетие…