Ах! Она была такая красивая, такая пригожая! Благоухающая, как свежая роза, прелестная, как утренняя заря! Несомненно, я встретил женщину своей мечты! Высокая, стройная, с копной золотистых волос, с лучистыми изумрудными глазами!

Рядом с ней я выглядел ничтожным пигмеем, в лучшем случае — плюгавым тараканом, который ненароком выбрался из-под плинтуса, чтобы взглянуть на мир божий.

Каждое утро мы стояли на остановке в ожидании электрички. Моя королева ездила на работу в Кёльн, а я понуро плелся на шпрахкурсы в тот же город. В ожидании электрички она обычно курила. Но меня это не смущало, поскольку всё, что делало это неземное существо, казалось мне совершенством! Я сладострастно вдыхал дым от её сигареты, украдкой ловя её тёплое дыхание. Даже на мой хронический бронхит он действовал, как животворный бальзам! А когда она рассеянно скользила по мне взглядом, я превращался в пылающий факел и рубашка тлела на мне!

Конечно же, я ужасно хотел познакомиться! Какое было бы счастье — стоять подле этой богини! Просто стоять, растворившись в блаженом восторге!

Я хоть и витал в облаках, но не забывал о земле. А дело было в том, что социальные категории у нас были разными. Моя фея работала, хотя человечество должно было поставить ей памятник только за то, что она существует. Я же — социальщик, так сказать, паразит на здоровом теле общества, а в смысле языка мало чем отличался от личинки. К тому же мелковат ростом, толстый, плешивый, с длинными волосатыми руками. Местные дети уже не раз принимали меня за сбежавшего из зоопарка орангутанга.

Когда мы ехали в электричке, мне страстно хотелось, чтобы произошла катастрофа! Эдакое небольшое крушение. Я самоотверженно бросился бы к своему рыжеволосому ангелу и вынес бы её из горящего вагона!

Я был бы также не против землетрясения. Из-под ног уходит земля, в клубах дыма и пыли с грохотом оседают небоскребы, валятся вековые деревья, увлекаемые в глубокие трещины... Моя ненаглядная богиня в панике заламывает руки! И тут на роскошном белом лимузине подкатываю я и увожу её из этого кромешного ада!

Правда, кроме велосипеда, у меня ничего нет. Но это пустяки. Как, впрочем, и то, что не умею плавать. Но при наводнении это не помешало бы мне отважно броситься в мутные воды, чтобы спасти это очаровательное создание! Она нежно прильнет ко мне, а я со скоростью фрегата доставлю её к берегу. А там, быть может, придется ещё делать искусственное дыхание «рот-в-рот». Осмелюсь ли я или на помощь кого кликнуть? К тому же без шампанского и цветов как-то неловко.

А однажды эта неземная, сотканная из света и солнечных лучей, женщина простыла! Дремучему вирусу было невдомек, на кого он глаз положил. Признаться, я ему даже позавидовал, потому что он не сидел на социале и у него не было моих комплексов. Просто пришел, увидел и атаковал. Ах, мне бы так! Как она мило кашляла, чихала и изящно вытирала салфетками свой божественный носик! Меня приводили в восторг её волнующая походка, грациозные движения, по-королевски запрокинутая голова и привычка забрасывать ногу за ногу.

Как страстно мне хотелось быть шпилькой в её волосах, каблуком на её элегантной туфельке или заурядным зонтиком, с которым она не расставалась!

О, Боже! Что это!? Мой ангел внезапно издал звук, сравнимый с трубным гласом мамонта, умноженного на шум Ниагарского водопада! Именно так она высморкалась.

Я был растерян, растоптан, потрясен! Хрупкий карточный домик, который я так любовно строил, в одночасье рухнул. И я увидел в своей восхитительной фее обычную женщину с опухшим сизым носом, невзрачным лицом и уставшим взглядом.

И спасать мне её уже не хотелось.

Фото: edwardderule / 123RF