Как работать в 3 раза меньше, успевая в 3 раза больше

Да, это реально. Мы предлагаем тебе, наконец, начать жить не у экрана компьютера и не у раковины с грязной посудой. И для этого не нужно быть гуру тайм-менеджмента, постигать тайные знания и перечитывать десятки книг об эффективной работе.

5 приемов, которые помогут тебе рационально использовать время, получая при этом превосходный результат, на самом деле очень просты и доступны.

Вокруг столько всего прекрасного, для чего стоит найти время!

123RF/maridav

1. Все или ничего

Начнем с простого. Если твоя главная проблема — неумение сконцентрироваться на по-настоящему важных вещах, сделай вид, что никаких отвлекающих факторов не существует.

Последуй примеру американского писателя Рэймонда Чандлера. Когда приходило время творить, Чандлер садился за стол и сам себе ставил ультиматум: он может либо писать, либо не писать. Но второй вариант означал «не делать вообще ничего». В буквальном смысле — продолжать сидеть за столом и совсем ничего не делать.

Нельзя было встать и пойти в другую комнату, говорить с кем-либо, просматривать газеты (в твоем случае — соцсети и смартфон). Чандлер разглядывал стены и потолок до тех пор, пока ему не становилось скучно. В этот момент писатель и приступал к работе.

Видимо, такой прием приносил отличные результаты, поскольку за свою творческую карьеру Чандлер издал около 40 произведений, а также дважды был номинантом на кинопремию «Оскар» за лучшие сценарии к фильмам.

2. Используй силу «помидоров»

Звучит комично, не так ли? Но подожди, все очень серьезно. Техникой Pomodoro пользуются миллионы людей по всему миру. Появилась она еще в конце 80-х годов в США и была названа так в честь таймера в виде помидора.

В чем суть Pomodoro? С помощью таймера в телефоне или специального приложения ты устанавливаешь время (как правило, это 25-30 минут), в течение которого ты будешь заниматься только одним делом. Никакого Facebook, писем, серфинга в Интернете — только одна задача.

123RF/rawpixel

Затем таймер срабатывает, ты отдыхаешь около 5 минут и после приступаешь к следующей «помидорке» — еще 25-30 минут работы. Писатель и журналист Крис Винфилд, поделившийся с читателями своего блога мыслями по поводу Pomodoro, пишет, что с помощью техники он сумел сократить число рабочих часов в неделю с 40 до 16,7. Кроме того, Крис совершенно забыл, что такое перегорание и смог найти время на обычную жизнь вне работы.

3. Умей делегировать

Если ты считаешь, что лучше сделать все самой, чем поручить кому-либо другому, начни считать иначе. И мы сейчас не о рабочих моментах, а о том времени, которое ты посвящаешь дому, семье и самой себе.

Несмотря на то, что поддержание уюта и порядка в доме считается чисто женской обязанностью, не стесняйся просить помощи у мужа или поручить мелкую домашнюю работу детям. В чем тут смысл? Во-первых, ты не будешь сначала убиваться на работе, а затем повторно убиваться, намывая полы в квартире. А во-вторых, перестанешь дуться на домочадцев из-за того, какие они все лентяи и тебе не помогают. Негативные мысли разрушают, и тут уже не до тайм-менеджмента.

Светлана, 28 лет: «Недавно я устроилась на новую работу. Удаленно. И несмотря на «домашний режим», она требовала постоянного присутствия у компьютера. Пока я втягивалась (а это недели 2-3), ни о каком ведении быта и речи быть не могло. Вместо 8 часов я работала все 12. Поначалу пыталась одной рукой мыть посуду и готовить обед, а другой набирать текст, но ни там, ни там не успевала. В итоге пришли с мужем к тому, что он берет на себя большую часть дел по дому. Благо он тоже работает дома. Честно говоря, очень рада, что он так мне помог, потому что после рабочего дня я могла разве что доползти до кровати. Сейчас гораздо проще — я втянулась и успеваю больше. А вот если бы не делегировала тогда часть обязанностей по дому, наверное, не выдержала бы этот сложный период».

4. Лучше больше

В данном случае — лучше больше мелких задач, чем одна, но гигантская. Научись планировать свою работу так, чтобы в ежедневнике не фигурировали такие страшные строчки, как «Подготовить годовой отчет» или «Привести тысячу новых клиентов». Каждая такая задача должна быть разделена на множество маленьких, но менее пугающих.

Дело в том, что объемные дела, на которые уйдет много времени, внушают нам страх. И поэтому мы не приступаем к их выполнению, пока петух в одно место не клюнет. Но стоит только начать дробить огромные задачи на мелкие, как сразу хочется жить и творить.

Кроме того, так ты сможешь оценить, сколько времени уйдет на тот или иной пункт. И никаких больше «Я успею состариться, пока это сделаю». Главное — сдвинуть дело с мертвой точки, а для этого надо сделать первый шаг, потом второй и так далее.

123RF/Sergey Nivens

5. Автоматизируй это!

Каждый день мы тратим кучу времени на повторяющиеся действия. Так почему бы не довести их до автоматизма? В прямом смысле. Например, если раз в неделю тебе приходится отправлять отчет о проделанной работе шефу и ты вносишь в него какие-либо контактные данные, ссылки и т.д., то не лучше ли завести отдельный файлик, в который в течение недели ты и будешь эти данные и ссылки «кидать»?

В итоге на отчет у тебя уйдет час против трех, два из которых ты потратила бы на поиск информации в почте и мессенджерах. Автоматизировать можно любые процессы, главное, понять, что именно тебе пригодится.

Мария, 32 года: «Я smm-менеджер, веду соцсети одного издания. На предыдущей работе я также занималась продвижением в сетях, и это место многому меня научило. Во-первых, я поняла, что необходимо завести единый файл с ссылками на публикации о нашей компании, а также с электронными адресами и телефонами рекламных партнеров. Когда шефу требовалась та или иная информация, я не рылась в WhatsApp, а просто открывала нужную вкладку в табличке. Кроме того, я делала много публикаций в Instagram, и чтобы на «забивку» хештегов не уходило много времени, я просто создала заметку в телефоне с самыми популярными и подходящими нам тегами. Не знаю, может, все так делают, но мне это очень помогает до сих пор».