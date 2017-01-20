Наталия Лесниковская: нельзя решать проблемы за мужчин

Сегодня актриса Наталия Лесниковская празднует юбилей. Личным опытом принятия своей внешности, воспитания сыновей и диалога с любимым она поделилась с «Клео» незадолго до своего 35-летия.

— Наталия, возраст имеет какое-то влияние на вас? Почувствовали ли вы себя по-другому, когда вам исполнилось 30 лет? А сейчас?

— Сейчас я нахожусь в той прекрасной возрастной середине, когда уже все про себя ясно, когда понимаешь, кто ты и что ты.

Можно остановиться и просто получать удовольствие от жизни. С 20 до 30 лет я бежала сломя голову, увлеченная профессией, постоянно только вперед! Сейчас я понимаю и принимаю, что нужно наслаждаться каждым моментом жизни, даже если он не самый простой.

Фото: Виктор Горячев

— Как вы обычно отмечаете день рождения? Любите этот праздник?

— Конечно, в детстве, как и любой ребенок, я очень любила день рождения. С возрастом стала к нему равнодушна, а в последнее время даже немного раздражает: с активным развитием соцсетей меня стало поздравлять огромное количество людей, которые меня даже не знают, и это доставляет некий дискомфорт.

Хотя празднование дня рождения как повод увидеться с близкими и приятными людьми, с которыми не встречаешься месяцами — это прекрасно!

— Даете ли вы себе какие-то предновогодние обещания?

— Да, конечно. Но сейчас я просто довольна всем и самое главное предновогоднее обещание — оставить себя в покое и наслаждаться тем, что есть.

Вместе с Сергеем Маковецким и Андреем Мерзликиным на съемках сериала для канала НТВ «Трасса смерти»

Я продолжаю развиваться, самосовершенствоваться, работать, ухаживать за собой в своем комфортном режиме. В этом году ничего не сжигала и в шампанское не бросала, просто наслаждалась прекрасным ощущением волшебного праздника.

— Прошлый год выдался у вас очень продуктивным в плане работы. Вы и в кино снимались, и в сериале, и вернулись в театр. А что вы запланировали на этот год?

— Я бы очень хотела много работать в кино. Я люблю кино, получаю огромный заряд энергии от съемок и очень скучаю, когда их нет. В кино ты каждый раз попадаешь в новую среду: это новые люди, новые впечатления, общение, встречи с талантливыми партнерами, режиссерами. И в этом свой шарм: вы встретились, зарядили друг друга творчеством, электричеством, талантом… это прекрасно!

— В прошлом году вы также стали сценаристом короткометражного фильма «Регистраторша». Расскажите, пожалуйста, долго придумывали сценарий? Вы раньше задумывались о том, что могли бы этим заниматься, или все получилось внезапно?

— Я очень долго, и где-то даже мучительно, придумывала сценарий и поняла, что без специального образования очень сложно. Но это невероятно интересно! Мне кажется, не профессионалам стоит писать сценарии только если в жизни произошло что-то ТАКОЕ или нечто волнует вас так, что вы не можете не написать и не поделиться!

Фото Юлии Ханиной

Сценарий «Регистраторши» родился из реальной истории, произошедшей со мной. Как ни странно, однажды меня попросили провести церемонию бракосочетания, и под впечатлением увиденного на этой свадьбе я решила написать комедию.

— У вас ведь у самой была очень интересная свадьба — в хиппи-нарядах, душевная и не пафосная. Часто вспоминаете ее?

— Я никогда не мечтала о роскошной, классической свадьбе. И муж меня в этом поддерживал. Поэтому мы постарались просто сделать душевную, расслабленную вечеринку для себя и близких. Я всегда вспоминаю о ней с большой теплотой (улыбается).

— Вы читали популярную книгу о языках любви? Знаете свой?

Нет, я не знаю этой книги, к сожалению, и, конечно, мне сразу же захотелось ее почитать. В целом, я прочитала много литературы об отношениях мужчины и женщины, и сделала для себя вывод, что мы действительно общаемся на разных языках и надо всегда помнить, что у нас разный способ мышления.

Фото: Виктор Горячев

И еще я пришла к выводу, что нужно очень много разговаривать друг с другом. Не выяснять отношения, но обсуждать накопившиеся вопросы и разногласия. Неправильное это наше женское: «Я обиделась, но ему причину не скажу». И когда вы приучаете себя находиться с любимым человеком в диалоге, каких-то глобальных, неразрешимых вопросов у вас не будет.

— Наталия, Иван в свое время помогал вам осваивать сноуборд. А сейчас вы увлекаетесь этим видом спорта?

— Прошлым летом я совершенно случайно, на ровном месте, сломала ногу и после этого осознала, насколько же человек хрупок. И что я как актриса не имею права рисковать своим здоровьем и красотой. Поэтому пока что с травмоопасными видами спорта я «завязала».

— Вы мама двух мальчиков. После рождения Егора и Марка что нового вы поняли о мужчинах?

— Мужчины так устроены, что ни в коем случае нельзя их излишне опекать и за них решать их проблемы. Это актуально как для маленьких, так и для взрослых. Мальчики должны вырасти мужчинами.

Их обязательно нужно любить, я своих мальчишек всегда обниму, поцелую, дам им тепло и ласку, но при этом во многих непростых для детей ситуациях я стараюсь смотреть, но не вмешиваться, чтобы дать сыновьям возможность учиться самим принимать решения.

Наталия с Егором и Марком. Фото Ольги Зиновской

— У ваших сыновей уже заметны их природные склонности, способности? Как вы с мужем их развиваете?

— Несмотря на небольшую разницу в возрасте (2 года), Егор и Марк кардинально разные.

Егор у меня усидчивый, въедливый, эдакий конструктор, любит кропотливую работу. А младший — активный, забияка и хохотун. И я пришла к выводу, что сколько ребенка ни воспитывай, у него есть свое «начало», с которым он родился, и не нужно его ломать. Наша родительская задача — потихоньку дать детям возможность пробовать себя в разных направлениях, чтобы найти свое.

— Насколько воспитание детей изменило вас саму? Появились какие-то новые качества, о которых вы раньше не подозревали?

— Вот только сегодня на репетиции актер, с которым мы знакомы лет 12 и не виделись со студенчества, сказал мне:

«Слушай, как сильно тебя изменили дети. Ты никуда не спешишь, не торопишься, ты как будто поняла какую-то свою тайну и несешь ее».

Мне кажется, это прекрасно, и этот некий внутренний покой заложен в женщине самой природой.

Фото: Виктор Горячев

— Вы долго искали свой стиль? Обращались за помощью к стилисту?

Я не фанатичная модница. В разные периоды, в зависимости от своего мироощущения, мой стиль в одежде меняется. Например, несколько месяцев назад я перестала носить мальчишеские джинсы и майки и начала выбирать гораздо более женственные вещи.

Фото: Виктор Горячев

— Какой вид спорта вам ближе?

К сожалению, я не успеваю регулярно заниматься спортом, мой удел — занятия пластикой и танцами, репетиции в театре. А вообще, я люблю двигаться и точно знаю, что «в здоровом теле здоровый дух».

— Говорят, что после 30 женщины принимают свои внешние данные и чувствуют себя красивее. Поменялось ли у вас со временем отношение к себе и своей внешности?

— Да, в 20 лет мне многое хотелось в себе изменить. Наверное, стремление к переделкам говорит о неполном принятии себя. А нет ничего прекраснее, чем смотреть на женщину, которая ценит и принимает себя, не зациклена на внешности, и относится позитивно к своим недостаткам. Это такой магнетический шарм, что невозможно устоять.

Фото: Виктор Горячев

— Какая роль в вашей карьере была самым большим вызовом?

— Таких работ было несколько. Думаю, связано это с тем, что роли кардинально отличались от моего поведения в жизни. Например, в картине Юрия Мороза «Дети Ванюхина» я сыграла развязную, гулящую, уверенную в себе на все 100 процентов девицу, а в «Сестрах по крови» — юморную, активную, деревенскую рыночную торговку.

Такие роли для меня очень сложны, но играть эти характеры чрезвычайно интересно.

К тому же, режиссеры ведь утверждают меня на пробах, значит, видят во мне какой-то нераскрытый потенциал. Я безмерно благодарна своей профессии за то, что могу постоянно раскрываться в новых ипостасях.

Наталия в спектакле «Спасти супербелку».

— Используете ли вы некоторые актерские элементы в личной жизни?

Это заблуждение, что актеры и в личной жизни постоянно играют. Мы такие же люди, как и все.

Когда человек влюблен, он оголен и беспомощен, вне зависимости от его профессии. Все перепетии, радости и невзгоды личной жизни задевают актеров и не актеров совершенно одинаково.

Единственный практически применимый навык, наверное, это умение немного больше скрывать свои эмоции. Но когда дело касается настоящего чувства — тут все мы равны.

Блицопрос «Клео»:

— Дружите ли вы с Интернетом?

По сравнению с поколением двадцатилетних — нет. Точнее, я с ним дружу, а вот он со мной — нет.

— У вас было прозвище в детстве?

Швабра. Я была самая высокая, худая и с огромной копной волос

— Как вы снимаете стресс?

Спасает чувство юрома

— Каков ваш психологический возраст?

Равен биологическому