Правила хорошего тона: как показать идеальную кожу

Время плотных тональных основ, которые хоть и скрывали несовершенства, но превращали лицо женщины в непроницаемую маску, в прошлом. Современные средства позволяют добиться идеальной кожи естественным путем!

Тональная косметика подобна действиям пластического хирурга. Если она подобрана правильно и искусно наложена на лицо, женщина будет выглядеть как с картинки — кожа ровная и шелковистая, ни следа от прыщика, ни царапинки. Но стоит ошибиться в выборе, подобрать неверный тон или взять не ту текстуру - и пиши пропало: плюс 10 лет и не только! Как найти свое идеальное средство?

Чудеса в зеркале, или стираем все лишнее

Профессиональные визажисты, как правило, используют сразу несколько продуктов для выравнивания тона и рельефа кожи. В их арсенале для этого есть минимум три средства: тон для лица (тональная база, основа или крем), корректор для кожи век и отдельно — палитра цветных корректоров для точечной маскировки несовершенств.

Учти, что на языке визажистов «корректор» и «консилер» — синонимы, так называют один и тот же продукт, с помощью которого легко стереть с лица проявления возраста, спрятать прыщи и следы от акне, темные круги под глазами и пигментные пятна. Причем некоторые специалисты используют сначала тон, а затем корректор, а другие — с точностью до наоборот. Но одно правило едино для всех — продукты красоты наносить исключительно на очищенную, тонизированную, сухую кожу!

Что будет, если… Косметологи и визажисты в один голос твердят, что косметику нужно подбирать по типу кожи. Но иногда «волшебное» средство рождается «в другой плоскости» — предназначено для сухой кожи, хотя у тебя жирная, или создано для комбинированной при твоей традиционно сухой. Что будет, если пользоваться не своим средством?



Прежде чем нанести на лицо порцию крема, учти, что тон — самый капризный продукт. Неправильно подобранный крем или флюид в перспективе может ухудшить состояние кожи, «порадовать» шелушениями, гнойничковыми образованиями, воспалительными элементами и проявлением акне. С такими несовершенствами затем не справится даже самая дорогая косметика! Поэтому экспериментируй с тоном только из своей линейки!

База или основа под макияж, помимо соответствия типу кожи, должна повторять естественный цвет лица, буквально сливаясь с ним. В этом случае не будет видна разница тона между обработанной кожей и нет.

Маэстро бьюти-мира советуют выбирать тон исключительно в светлое время суток и при дневном свете. Так ошибки выбора будут сведены к минимуму. И наносить продукт при этом нужно не на кисть руки, а на лицо!

Как выбрать идеальный тон

Знаменитый визажист Maybelline New York — Габриэль Альдомодовар создал инструкцию по подбору «своего» средства. И лучших советов тебе не найти! Подбирай тон вместе с профи!

Если кожа склонна к акне

Тебе нужно средство средней плотности. При этом использовать его нужно особым образом. Небольшое количество средства нанеси на чистый сухой спонж или бьюти-блендер и делай аккуратные промокательные движения, последовательно покрывая всю кожу. Несколько монотонных движений, и твоя кожа будет на высоте!

Если у тебя возрастная кожа

Самая большая ошибка при возрастной коже — пользоваться плотными средствами. Они могут забиваться в тонкие линии морщин и подчеркивать несовершенства кожи.

Идеальное покрытие для женщин преклонного возраста — легкое тональное средство, флюид или жидкая основа.

Если твоя кожа сухая

Чтобы утолить жажду сухой кожи и сохранить красивый и естественный тон на протяжении всего дня (а ты знаешь, что сухая кожа «любит» вытягивать влагу из косметики, отчего потом средство скатывается), используй только увлажняющие тональные кремы и базы под макияж. При этом не возбраняется наносить их поверху увлажняющего крема. И тон накладывать лучше прямо пальцами, не пользуясь инструментами красоты!

Если кожа жирная

Тебе не подходят покрытия средней и повышенной плотности, только ультралегкие, буквально воздушные. При наложении тона на лицо используй губку или спонж и забудь о накладывании тона пальцами. Поскольку подушечки пальцев могут перенести сальный жир из твоих рук непосредственно на кожу, а значит, некрасивый блеск тебе обеспечен!

Если кожа нормальная

Если у тебя нормальная кожа, ты входишь в ограниченное число счастливчиков, которым можно все! Выбирай любую текстуру средства, которая тебе нравится, но обязательно учитывай оттенок кожи. Кстати, тебе подойдут как матовые, так и обычные покрытия.

5 советов по нанесению тона для любого типа кожи

1. Начинай накладывать тон в местах наибольшего покраснения — отретушируй крылья носа и зону подбородка.

2. Никогда не наноси тон на зону вокруг глаз, для этого существуют корректоры.

3. Если ты для большей естественности и гармоничности образа используешь два оттенка тона — светлый и темный, то на область щек, лоб, нос, подборок и виски нужно накладывать более темный оттенок, а другие области «высветлять».

4. При наложении косметики пользуешься подушечками пальцев? Прорабатывая зону щек, немного надавливай пальцами на кожу для получения естественного и красивого румянца.

5. Если ты пользуешься бьюти-блендером, каждое движение аксессуаром делай после прикосновения губки к тональному средству.

Средства маскировки: корректор, консилер

Тонирующая косметика для кожи вокруг глаз должна быть максимально легкой, мягкой и пластичной, в ее составе должны присутствовать растительные экстракты, увлажняющие компоненты и витамины. В идеале оттенок корректора для особенно чувствительной области должен совпадать с цветом тона для лица или быть чуть светлее.

Факт! Если ты замечаешь на лице темные круги и синяки под глазами, постарайся первым делом выспаться и дольше гуляй на свежем воздухе. Этот совет хоть и действует в перспективе, но эффект дает более длительный и со средствами «маскировки» не сравним!

Если тебе не удалось замаскировать несовершенства кожи при помощи классического корректора для зоны вокруг глаз, воспользуйся цветными корректорами. Они выпускаются в палитрах из пяти и больше тонов, по виду напоминают акварельные краски. Их цвета всегда отличаются от тона кожи и включают насыщенные оттенки оранжевого, фиолетового, зеленого, коричневого, розового и т.д. Их можно использовать в любой области — на нежной и чувствительной коже век и более плотной — остальных участков лица.

Синеву под глазами и круги маскирует корректор с оранжевым пигментом.

Ели кожа под глазами тусклая с желтоватым отливом, понадобится фиолетовый корректор. Он же пригодится, если тебе приходится бороться с пигментными пятнами или желтыми синяками, которые возникли после проведения инъекций красоты.

Визуально скрыть вены сине-фиолетового цвета может желтый оттенок корректора.

Вены зеленого цвета мастерски убирает розовый корректор. Им же можно пользоваться, если ты хочешь высветлить или подчеркнуть отдельные участки лица, например, яблочки щек или галочку на верхней губе.

Самый популярный оттенок корректора среди визажистов — зеленый, он расходуется быстрее всего. А все потому, что способен скрыть от взгляда окружающих покраснения кожи, следы постакне, сосудистые звездочки, воспаления и прыщи.

После коррекции области век не наноси поверху слой пудры. Пудра вытягивает влагу с клеток кожи.

Совет! Эффект получится естественным и красивым, если наносить цветной корректор синтетической кистью. Она должна быть тонкой со скошенным краем. Набери небольшое количество средства на кисть, локально обработай им косметический дефект и аккуратно растушуй. Если ты все сделала правильно, лицо примет свежий и отдохнувший вид.

Все, что нужно знать о праймере для лица

Главная роль в создании идеального макияжа чаще всего отведена тональному средству. Но не стоит забывать о таком полезном продукте, как праймер для лица. По сути, это разновидность базы под макияж. Производители выпускают два вида этого продукта — бесцветный (универсальный) и цветной.

Бесцветные праймеры, благодаря особому оптическому эффекту, заполняют неровности кожи, визуально делая лицо гладким и ровным. Светоотражающие частички, которые также присутствуют в их составе, создают эффект безупречно ровной сияющей кожи.

Обрати внимание, что бесцветные праймеры не скрывают косметические несовершенства кожи, а позволяют выглядеть лучше тем, у кого и так все хорошо. Они, словно фильтры фотошопа, делают образы обычной женщины более совершенными, модельными.

Цветные праймеры, как и цветные корректоры для устранения локальных несовершенств, выполняют сугубо практичные задачи. Золотистые и бронзовые праймеры созданы для создания эффекта загорелой кожи.

Базы голубого и белого тонов делают лицо светлым, хорошо скрадывают пигментные пятна. Зеленые базы нейтрализуют все покраснения на лице, а розовые — делают более «живым» оттенок бледной кожи.

Факт! Праймеры для лица можно применять как в компании с тоном, так и соло в зависимости от того, какие задачи ты хочешь решить.

Косметика с эффектом сияния: хайлайтеры

Каждая девушка не раз замечала, как великолепно выглядит ее кожа после отпуска на морских курортах или после процедур в спа-салоне. Если у тебя нет времени или возможности регулярно баловать себя и свою кожу приятными событиями или расслабляющим уходом, создать иллюзию естественного свечения кожи поможет хайлайтер.

Выпускают «сияющую» косметику в жидком или рассыпчатом виде, она может быть представлена в виде крема или как компактная пудра. Оттенки хайлайтеров самые разнообразные — золото, серебро, бронза, любые яркие и чистые краски. Чтобы не запутаться в цветовой гамме, воспользуйся подсказками визажистов!

В выборе хайлайтера нужно отталкиваться от природного тона кожи.

Если преобладает холодный подтон, красиво и органично будут смотреться на лице блики, созданные белым, жемчужным, серебристым или розовым хайлайтером.

Если у тебя загорелая кожа или от природы ее оттенок желтоватый, оливковый, тебе нужен золотистый хайлайтер или любые теплые оттенки шампанского.

Где ставить блики? Независимо от цвета или формы хайлайтера, подчеркиваются визажистами строго определенные участки на лице. Внутренние уголки глаз и нижняя граница бровей — это делает взгляд ясным и открытым. Центральная часть губ или галочка над верхней губой — для полноты объема губ и красивой улыбки. И спинка носа, виски и скулы, чтобы подчеркнуть форму лица и придать образу таинственности, сексуальности.

Бьюти-хит последних лет: кушон

Новое тональное средство, которое уже успело собрать восторженные отзывы представительниц прекрасного пола — кушон. Этот продукт красоты сочетает в себе декоративные свойства хорошего тонального крема и удобство и компактность традиционной пудры. Выпускается он в виде «пудреницы».

В его создании использовалась технология «воздушной подушки». При нажатии на нее средство отдает ровно столько тона, сколько нужно для полного покрытия кожи лица. При этом кушон ложится равномерно, эффект маски на лице — исключен.

Цветовая гамма оттенков кушона так же богата, как и традиционных тональных средств. Бьюти-новинка может преображать внешний вид кожи, виртуозно маскируя все видимые несовершенства.

На фото (по порядку): Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд, Ким Кардашян, Ирина Шейк.

Фото: Globallookpress.com