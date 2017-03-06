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Эпоха открытий, или Новые тайны природы для вашей красоты

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Когда-то эпоха великих географических открытий перевернула сознание европейцев. На столах впервые появились ваниль и красный перец, а дамы узнали ароматы экзотических цветов. В наше время косметологи продолжают исследовать новые горизонты в поисках целебных экстрактов, которые помогут сохранить женщинам молодость и красоту. Читайте далее о трех полезных для красоты растениях, о которых вы могли ничего не слышать.

Чиа: омолаживающий оазис для вашей кожи

Мелкие темные семена чиа, или испанского шалфея, стремительно набирают популярность у любителей здорового питания. В них столько же омега-3 жирных кислот, сколько в красной рыбе, а кальция в пять раз больше, чем в молоке. Чтобы облегчить путь питательных веществ к вашей коже, его можно применять и наружно, в качестве масок. Семена чиа оказывают не только питающее, но и увлажняющее воздействие: они могут удерживать влаги до 12 раз больше собственного веса. К тому же, в этих семенах много антиоксидантов, поэтому масло чиа способствует уменьшению морщин и не вызывает аллергических реакций.

Бабассу: соперник кокоса

Масло кокосовой пальмы сейчас довольно просто найти в аптеках, а вот масло пальмы орбиния, или масло бабассу, известно гораздо меньше. Орехи бабассу растут, как и кокосы, на пальмах, собранными в большие гроздья.

По воздействию масло бабассу схоже с кокосовым, но по многим статьям оно его обходит. Например, масло бабассу содержит лауриновую кислоту, которая убивает бактерии. Поэтому масло этой пальмы показано тем, у кого кожа склонна к воспалениям и прыщикам.

Также ценный элемент масла бабассу – это сильнейшие антиоксиданты токориенолы, которые способствуют выработке коллагена. Поэтому это растение очень эффективно и в возрастной косметике.

Слоновий кофе: африканская марула

Марула – это раскидистое дерево родом из Африки с желтыми плодами размером с крупную сливу. Его плоды по вкусу слонам, поэтому иногда его называют «слоновьим деревом», а из кожуры получается отвар, напоминающий кофе.

Марула – просто незаменимое средство для обветренной или сухой кожи, склонной к шелушению и микротрещинкам. Во-первых, масло марулы – прекрасный антисептик и отлично заживляет ранки. На её родине, в Африке, марулой даже лечат ожоги. Во-вторых, масло марулы не просто увлажняет кожу, оно помогает эту влагу в вашей коже удерживать.

В масле марулы содержится не только природный антиоксидант, олеиновая кислота, которая отвечает за увлажнение, но и пальмитиновая кислота. Последняя образует на коже легкую защитную пленку, которая не позволяет влаге испаряться с вашей кожи.

Где найти эти экзотические компоненты в России? Далеко за примерами ходить не надо. Все вышеперечисленные элементы можно найти у «народного любимца» Avon. С новыми супер-маслами Avon запустил целую линейку Nutra Effects, где можно найти и кремы с маслом чиа, и масло для лица с марулой и бабассу.

Эпоха открытий, или Новые тайны природы для вашей красоты

Например, масло чиа в составе легкого гель-крема для лица «Баланс» удерживает влагу в вашей коже, а в комбинации с легкой матирующей пудрой этот крем может стать отличным вариантом на лето для тех, у кого кожа склонна к жирности.

Эпоха открытий, или Новые тайны природы для вашей красоты

Легкое масло для лица Nutra Effects – хорошее увлажняющее средство для сухой кожи, при этом для одного раза хватит всего пары капель масла. В его состав как раз входит масло бабассу и масло марулы, а также более привычные нам: льняное и масло зеленого кофе.


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0 Не нравится 0 Нравится 06.03.2017 Теги: косметика уход за лицом AVON

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