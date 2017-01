Макияж с экрана: любимые бьюти-средства телеведущих

Давным-давно, почти десять лет назад, я впервые оказалась на телевидении. Тогда в тёмных кулуарах новостных студий телеканала РЕН ТВ я услышала незнакомое ранее мне слово «телегеничность». Меня посадили перед объективом, попросили прочитать текст с суфлера и позже радостно заключили: «Светлана, вы телегеничны! Вас любит камера». В тот момент я осознала, что между мной и зрителем всегда будет она, Камера, и с этой дамочкой нужно работать сообща.

В роли телеведущей я дебютировала с новостями спорта. Подходящий образ мы искали совместно со стилистами. Они подобрали пару жакетов голубых оттенков, к ним тройку светлых сорочек, по фасону максимально сдержанных и закрытых. Из аксессуаров допускалось нечто маленькое и не вычурное. Это была моя униформа.

Одежда, разумеется, предварительно прошла проверку на право появиться в кадре: не стробила, не блестела, не отвлекала на себя внимание, гармонировала со студией. Все эти правила диктовала госпожа Камера.

Дальше к моему лицу стали примерять различные причёски и укладки, поддерживая сдержанный образ вдумчивой, серьёзной ведущей новостей. Камера — дама капризная: если в жизни вам идут естественные локоны, то на экране они могут выглядеть слишком просто, придавать образу ненужную легкомысленность. Так было в моем случае. В итоге мы остановились на убранных волосах на пробор сбоку — в кадре это смотрелось удачно.

Завершающим этапом создания образа был телевизионный грим. Тогда-то я ощутила на себе «тонну штукатурки», которая может показаться чрезмерной в обычной жизни, зато в кадре будет выглядеть естественно. Знающие люди объяснили: камера и свет приглушают яркость макияжа, а чтобы кожа на протяжении всего эфира не блестела, оставалась матовой, нужны плотная тональная основа и пудра. Отсюда и набирается та самая «тонна», которую приходится носить на лице всю съемку.

Красивую картинку Камере помогает создать Свет, он действительно творит чудеса: выравнивает цвет лица, выигрышно подчёркивает контуры. Но есть у него и обратная сторона медали: жар софитов плотно вбивает косметику глубоко в поры, а это, естественно, очень портит кожу. Помню, как некоторые девушки из лучших побуждений или уж не знаю по каким причинам предостерегали меня:

«Света, хорошенько подумай, готова ли ты к такой работе. У всех телеведущих к 30 годам кожа приходит в ужасное состояние!»

Но вот в этом году мне исполнится 30, пишу и не верю в это, как быстро бежит время! А кожа хорошая, волосы хорошие, да и все в целом благополучно. Как же мне удалось не оправдать печальных прогнозов? Давайте разберёмся.

Как сохранить кожу для экрана и для жизни: опыт Светланы Абрамовой

Во-первых, нужна хорошая декоративная косметика. Когда я начинала свою профессиональную деятельность на телевидении, на российском рынке дебютировала минеральная косметика Jane Iredale. Она не только блестяще выполняет свою декоративную функцию, но и ухаживает за кожей, обладает лечебными свойствами. Бестселлер марки — минеральная пудра, один из моих личных must have. Естественно, в моей косметичке и в арсенале визажистов, которые со мной работают, есть косметика и других марок: Make Up For Ever, Bobby Brown, Inglot, Becca, Giorgio Armani, MAC, а она не всегда полезна для кожи. Поэтому самое главное — ежедневно и очень тщательно очищать кожу от всего, что вы на нее наносите, будь то макияж для телеэкрана или легкий nude на каждый день.

Очищение. Я люблю пробовать что-то новое, но всегда выбираю косметику с натуральными компонентами. Для снятия макияжа использую средства на маслянистой основе, сейчас у меня Guerlain Secret de Purete Crystal Lotus Flower. В программу очищения обязательно входит умывание мягкой увлажняющей пенкой. Мне очень нравится Avene Mousse Nettoyante и Kiehl's Ultra Facial Cleanser.

Тонизирование. Следующий шаг к чистой и сияющей коже — тонизирование. Всевозможных лосьонов я перепробовала огромное количество, запомнились Thayers Witch Hazel Aloe Vera Formula, Alcohol-Free Toner, Rose Petal; Кiehl's Ultra facial toner; Caudalie вода для красоты лица. Последнее время использую вместо тоника мицелярную воду, очень нравятся Bioderma и La Roshe-Posay.

Увлажнение. У меня сухая, чувствительная кожа. Без успокаивающего, увлажняющего крема ни дня не проживу. Именно крема, я не люблю гелевые текстуры. Лучшие увлажняющие средства я нашла в La Roche-Posay (мой фаворит — Toleriane Rishe, успокаивающий защитный крем для кожи, склонной к аллергическим реакциям), есть хорошие средства подобного спектра действия у Avene, Doliva, Weleda. Иногда балую себя La Mer, но считаю, цены на продукцию этой марки очень завышены.

Перед сном, особенно зимой, люблю наносить откровенно «жирненькие» средства. Сейчас у меня в арсенале крем Madre Magic с мёдом манука и масло для лица Weleda Wildrose Smoothing Care Pearls. Утром использую облегченный крем, обязательно с SPF защитой, ведь, как говорит хирург нашего проекта «На 10 лет моложе» Сергей Блохин, ультрафиолет ускоряет старение кожи в два раза.

Чем больше стрессов испытывает кожа, тем внимательней следует относиться к обязательным этапам ухода и к выбору средств. И уже совсем не важно, по какую вы сторону экрана, главное, что лицо сияет красотой, молодостью и здоровьем.