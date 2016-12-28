Beauty-план: экспресс-­подготовка к Новому году

В кино у девушек есть как минимум 3 часа, чтобы подготовиться к свиданию. Нам с тобой повезло меньше. Как блистать на новогодней вечеринке, если времени на подготовку всего ничего?

Фото: 123RF/Anastasy Yarmolovich

Бархатистая кожа

Средства SOS и экспресс-уходы для лица — спасение для тех, кому нужно в сжатые сроки превратиться из уставшей и замученной трудяги, неделю корпящей над трудным отчетом, в королеву новогодней вечеринки. Смело доставай заранее подготовленные маски и патчи и накладывай на лицо!

Если у тебя жирная или комбинированная кожа

Выбирай маски с разогревающим действием, они открывают поры, удаляют все загрязнения, и после процедуры твоя кожа станет ровной и гладкой. Но учти, что такие маски запрещено использовать женщинам с чувствительной кожей и при склонности к куперозу.

Если у тебя на коже угри и черные точки

Воспользуйся специальными полосками, очищающими поры. Это популярная «фишка» у корейских производителей. Отдельные патчи и полоски созданы для подбородка, носа, лба. Эффект преображения заметен сразу после процедуры.

Если кожа выглядит серой и тусклой

Подойдут пленочные и альгинатные маски. Первые снимают ороговевшие клетки, а вторые — добавляют краски молодости, в результате кожа становится красивой и свежей.

Если кожа сухая, уставшая

Идеальный выбор — увлажняющие и восстанавливающие маски. Молодой коже достаточно будет увлажнения, а зрелой показаны процедуры с антивозрастными компонентами — витаминами А, С, Е, коллагеном, пептидами и гиалуроновой кислотой.

Если видны отеки в области век или синяки под глазами

На чувствительную область нанеси гель для век с кофеином или положи пакетики зеленого чая — эффективно и экономно!

Под рукой нет волшебных масок и преображающих патчей?

Забудь все, что сказано выше! Умойся теплой водой, протри лицо и шею кубиками льда и подожди, пока впитается влага. Теперь тонизируй кожу любым лосьоном или тоником и нанеси дневной крем. Вот и все — ты выглядишь потрясающе!

Beauty-совет: Если у тебя перед вечеринкой вскочил прыщ, не спеши расстраиваться и менять новогодние планы! Смочи ватную палочку в капле натурального масла чайного дерева и локально обработай дефект кожи. Через полчаса прыщ заметно побледнеет!

Шелковистые волосы

Если у тебя минимум времени на создание укладки, воспользуйся сухим шампунем. Это средство подарит объем у корней и красивый блеск локонам, освежит прическу.

Ты обладательница коротких волос или средней длины? Вымой их и высуши феном. Не забудь нанести бальзам или кондиционер для волос, иначе на распутывание прядей и расчесывание потратишь минимум 15-20 минут! И запомни: чистые волосы всегда выглядят опрятно, в каком бы «творческом беспорядке» они ни были!

Если тебе идут высокие прически, сделай тупировку. Начеши волосы на затылке и по бокам и сооруди конский хвост или пучок.

Любишь голливудские локоны или легкие волны? Обработай волосы текстурирующим спреем с морской солью, лосьоном для создания локонов или пенкой для волос и в зависимости от желаемого результата — подсуши волосы феном или накрути щипцами. Зафиксируй укладку и добавь аксессуары — красивый гребень, зажимы со стразами или кристаллами Сваровски, любое другое украшение для волос.

Если у тебя длинные густые локоны, воспользуйся, наконец, своим преимуществом! Распусти волосы, пусть они каскадом шелковистых прядей ниспадают на плечи. Выглядеть ты будешь просто фантастически! Планируешь много и активно танцевать — сооруди красивое плетение. Свободная французская коса, ободки и цветы из волос — модные варианты новогодних укладок.

Вечерний макияж

Чтобы сделать эффектный макияж, времени нужно немного, а вот косметики — предостаточно. Убедись, что у тебя все есть под рукой, или придется импровизировать на ходу. Тебе понадобятся: тональный или ВВ-крем, матирующие салфетки, консилер, хайлайтер, карандаш для глаз, тушь для ресниц, румяна и средство для губ. Конечно, если ты хочешь опробовать популярные техники — стробинг или контуринг, косметики нужно вдвое больше, впрочем, как и времени на наведение красоты.

Чистую кожу лица протри матирующими салфетками, после чего консилером спрячь темные круги под глазами и замаскируй небольшие прыщи. Если крылья носа покраснели, тоже обработай их средством. Границы нанесенного консилера и чистой кожи тщательно растушевывай. В завершение покрой лицо тональным или ВВ-кремом и внимательно всмотрись в зеркало: если ты все сделала правильно, кожа станет гладкой, ровной и свежей. Получилось все так, как ты хотела? Переходи к макияжу глаз! Подведи карандашом или лайнером верхний ресничный контур, нарисуй графичную стрелку. Не ограничивай себя в красках — используй глубокие оттенки синего, фиолетового, зеленого. Можно остановиться на этом, а можно пойти дальше — покрыть светлыми кремовыми тенями верхнее веко и затемнить внешние уголки глаз. После тщательной растушевки получится дымчатый макияж, красивая и выразительная техника. Останется только подвести ресницы тушью. Эффект сияющей кожи и здорового румянца получи при помощи хайлайтера и румян. Первым средством покрой верхние скулы, поставь точки у внутренних уголков глаз и выдели «галочку» верхней губы. Вторым средством добавь выразительности щекам, это сделает твой макияж законченным и ярким. Лучше всего использовать персиковые румяна, визажисты уверяют, что они идут всем. И последний штрих — макияж губ. Покрой губы блеском, тинтом или губной помадой, по желанию укрась их глиттером. Праздничный макияж готов! Как и всегда — ты прекрасна!

Праздничный маникюр

Новогодний образ должен быть продуман до кончиков ногтей. Не знаешь, какой маникюр сделать к главной ночи года? Воспользуйся популярными трендами из мировых Недель мод! Там есть из чего выбрать!

Россыпь звезд

Самая таинственная ночь года традиционно радует обилием огоньков — гирлянды на елках, светящиеся окна, переливающиеся всеми цветами витрины магазинов. Поддержи эту красивую тенденцию, пусть твои ногти украшают серебристые звезды! Покрой обезжиренные ногтевые пластины прозрачным покрытием и дождись его полного высыхания. Теперь тонкой кисточкой для рисования узоров на ногтях при помощи серебристого лака прорисуй контур звезд на каждом ноготке. Теперь кистью серебристого лака заполни прорисованный контур. Получится стильный новогодний маникюр.

Кракелюрный маникюр

Эффект трещинок на ногтях на матовом покрытии контрастного цвета смотрится так же красиво, как и продуманный нейл-арт. Покрой ногти основой — лаком темного оттенка, дождись, пока ногтевые пластины высохнут. Затем нанеси тонким слоем кракелюрный лак. Получился желанный эффект? Закрепи его финишным покрытием!

Стразы

Нанеси на ногти базу, затем глянцевое покрытие красного цвета. Астрологи утверждают, что главный символ 2017-года - Огненный Петух - обожает этот цвет, а значит, используя его в праздничном образе, ты привлечешь к себе удачу. Обрати внимание, что лак должен быть без шиммера, иначе маникюр получится не таким красивым. Теперь выдави немного клея для страз на фольгу и намочи в его капле апельсиновую палочку. Поставь ею точки в тех местах покрытия, где ты планируешь клеить стразы. Теперь аккуратно положи сверху стразы и легонько их прижми. Стразы можно размещать точечно, а можно ими выкладывать «дорожки», «снежинки» и даже геометрические фигуры, экспериментируй!

Морозные узоры

Эта техника требует немного сноровки. На контрастное покрытие нужно нанести каплю белого лака. Из последней при помощи тонкой маникюрной кисти можно выводить морозные узоры — например, снежинки. В завершение покрыть полученный рисунок на ногтях топовым покрытием.

Счастливого Нового года! Волшебных тебе образов!