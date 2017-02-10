Лунное затмение 11 февраля: как оно повлияет на вас
Затмение Солнца или Луны — явление не такое уж и редкое, оно происходит несколько раз в год. Предстоящее лунное полутеневое затмение — шанс выйти на новый уровень развития, укрепить социальные связи и свое благополучие.
Люди наблюдали за воздействием затмений на протяжении тысячелетий. Их считают архетипическими — то есть затрагивающими самые глубокие слои психики, область коллективного бессознательного. Говорят, что их влияние в целом негативно, только если человек не занимается духовными практиками. Для тех, кто стремится к познанию себя и развитию своих лучших качеств, затмения подобны адреналину, энергию которого можно использовать для выхода на новый уровень.
Все наши осознанные и неосознанные действия в этот период могут повлечь за собой более сильные, чем обычно, последствия. У лунного затмения их эффект может длиться до 2 лет, у солнечного — до 7 лет.
123RF/Alberto Giacomazzi
Фазы затмения (время московское)
Начало — 11 февраля в 3 часа 33 минуты
Пик — 11 февраля в 03 часа 43 минуты
Окончание — 11 февраля в 05 часов 53 минуты
В это время не рекомендуется: пить и есть, выходить на улицу, заниматься сексом, путешествовать, водить автомобиль, делать операции, вести переговоры.
Все важные дела астрологи советуют отложить до 14 февраля. Считается, что энергия затмения влияет на 3 дня до него и 3 последующих дня. Купленные в это время личные вещи будут отнимать у вас энергию. Вы просто не сможете носить их с удовольствием! Поэтому с крупными покупками желательно повременить.
Также будьте осторожны в отношениях с людьми, не ссорьтесь, даже если вас провоцируют. Разбираться с обидчиками будете после 15 февраля. Выяснять отношения в период до и после затмения не стоит — последствия ссоры могут длиться до 2 лет.
123RF/Robert Przybysz
Чему можно научиться в момент затмения? В первую очередь тому, как увеличить свою осознанность. В дни затмений у людей снижается внимательность, падает уровень концентрации. Важно не впадать в состояние невежества, и тогда после этого астрономического события вы обнаружите, что внимания и осознанности у вас стало больше.
В первой фазе затмения, когда Земля начнет закрывать Луну, стоит вспомнить о своих негативных эмоциях, ссорах, войнах. На пике этого астрономического явления рекомендуется находиться в тишине и молчать, сделать медитацию на прерывание внутреннего диалога.
А в последней фазе затмения, когда свет от Луны начинает увеличиваться, можно подумать о том, что вы хотите привнести в свою жизнь и жизнь других — позитив, счастье, мир. Стоит мысленно желать хорошего всем людям — и тогда добро и везение будут сопутствовать вам, вашим близким и всем тем, с кем вы связаны.
Если затмение в вашем регионе ночью и вы спите, то медитацию на рост всего положительного можно сделать, когда вы проснетесь. Желая всего лучшего другим, вы получите это и для себя!
123RF/marcovarro
Солнце в момент затмения будет находиться в знаке Водолей, а Луна — во Льве. В силу того, что это противоположные знаки, их оппозиция даст свою специфику, напряжения и проблемы, которые немного смягчит Юпитер.
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